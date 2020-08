“Haluatko paeta Amerikasta?” Korona-ajan ilmiönä yhdysvaltalaisia on jonoksi asti anomassa EU-kansalaisuuksia

Yhdysvaltojen vaaliyönä 2016 Kanadan maahanmuuttoviraston verkkosivut kaatuivat (siirryt toiseen palveluun). Monet Donald Trumpin voittoon pettyneet amerikkalaiset uhosivat itku kurkussa muuttavansa oitis pohjoisnaapuriin.

Mitään joukkopakoa Kanadaan ei kuitenkaan lopulta nähty. Kansalaisuuden hakijoiden määrä nousi vuoden 2017 alussa reilulla sadalla hakijalla (siirryt toiseen palveluun) kuukaudessa.

Sama uho on kuitenkin jälleen valloillaan marraskuun vaalipäivän lähestyessä.

Analytiikkayhtiö Yougov (siirryt toiseen palveluun) julkaisi kesäkuun lopulla tulokset kyselytutkimuksesta, jonka mukaan lähes kolmannes yhdysvaltalaisista olisi valmis muuttamaan Kanadaan, jos presidentinvaalit eivät mene itselle toivotulla tavalla.

Etenkin demokraateilla on tuli hännän alla. Kyselyssä heistä peräti 41 prosenttia sanoi haluavansa muuttaa Kanadaan, jos Trump valitaan jatkokaudelle. Sen sijaan republikaanivastaajista vain 19 prosenttia lähtisi maanpakoon, vaikka Joe Biden voittaisi vaalit.

Isovanhempien tausta alkoi kiinnostaa

Satojen vuosien ajan Yhdysvallat on ollut paikka, jonne ihmiset kaikkialta maailmasta muuttivat uuden, paremman elämän toivossa, amerikkalaisen unelman lupaus mielessä.

Koronapandemian, talouskriisin ja epävakaan presidentin riehuessa Yhdysvalloissa moni siellä on kuitenkin alkanut tiirailla ulkomaille ja etenkin Eurooppaan paremman elämän toivossa.

The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan toisen maan passista on tullut amerikkalaisille korona-ajan statussymboli. Moni amerikkalainen on herännyt todellisuuteen, jossa oma asuinmaa on koronan runtelema, ja toisaalta sinisellä passilla ei koronan vuoksi enää pääse matkustamaan (siirryt toiseen palveluun) yhtä vapaasti kuin ennen.

Lehti kertoo, että yhä useampi amerikkalainen on kuluvana vuonna laittanut vireille hakemuksia eurooppalaisten maiden kansalaisuuksista.

Ilmiö on vielä niin tuore, että tässä vaiheessa se näkyy ainoastaan asiakaspiikkeinä kansalaisuusasioita hoitavissa lakitoimistoissa, joiden jonot ovat kasvaneet viime kuukausina. Varsinaista tutkimusta ilmiön laajuudesta ei toistaiseksi ole.

Perusteena hakemukselle käytetään tyypillisesti sitä, että esimerkiksi joku isovanhemmista on kotoisin Euroopasta, mikä on Yhdysvalloissa yleistä. New York Times mainitsee ainakin Kreikan, Italian ja Latvian esimerkkeinä maista, joissa sukupuuhun vetoamalla voi anoa kansalaisuutta.

Poikkeustila tekee teoriasta totta

Helsingin yliopiston dosentti ja Siirtolaisuusinstituutin entinen johtaja Tuomas Martikainen tunnistaa asian ilmiötasolla.

Hänen mukaansa poikkeukselliset olosuhteet voivat tehdä ihmiselle houkuttelevaksi aiemmin ainoastaan teoreettisen mahdollisuuden vaihtaa maisemaa.

– Oletan, että koronakriisi lisää kiinnostusta tällaiseen ikään kuin lisävakuutuksen hengessä. Asiat voivat olla sinänsä ihan hyvin, mutta pelkona voi olla olosuhteiden muuttuminen huonommiksi, Martikainen sanoo.

Koronakriisin aikana yhdysvaltalaisia voisi mahdollisesti houkutella entistä enemmän eurooppalainen terveydenhuolto, joka on amerikkalaiseen verrattuna huomattavasti edullisempaa ja helpommin saatavilla.

– Onko tässä nyt nousemassa uusia terveydenhuoltopolitiikkaan tai turvallisuudentunteeseen liittyviä tarpeita, jotka aiemmin eivät ole olleet yhtä merkityksellisiä? Sitä on liian aikaista sanoa varmasti, Martikainen sanoo.

Jotkut maat myöntävät kansalaisuuden investointeja vastaan, eli käytännössä myyvät passeja ulkomaalaisille. AOP

Kansalaisuuksia myytävänä

Tosiasia kuitenkin on, että kaksoiskansalaisuus on ympäri maailmaa yhä yleisempää ja yhä useampien saatavilla. Martikaisen mukaan siitä on tullut 2000-luvulla eräänlainen muoti-ilmiö.

Joissain maissa kansalaisuuden voi jopa ostaa. Rikkaille tarjotaan pikaväylää (siirryt toiseen palveluun) niin sanotuilla ”investoinnin kautta kansalaisuuteen” -ohjelmilla.

Tuoreessa artikkelissaan yhdysvaltalainen talouslehti Forbes (siirryt toiseen palveluun) vieläpä listaa, mistä maista rahoissaan oleva voisi saada sijoituksilleen vastineeksi passin. Artikkelin otsikko on: ”Haluatko paeta Amerikasta?”

Euroopasta mainittuina ovat Malta, Kypros, Portugali ja Itävalta, joissa kansalaisuusapajille pääsee muutaman miljoonan dollarin šekillä. Halvemmalla passi irtoaa Turkista, Vanuatulta ja monista Karibian saarivaltioista.

Koronakriisin realiteetit ovat luoneet uusia kysynnän ja tarjonnan ilmiöitä. Yhdysvaltalaisten keskuudessa tarpeet toisen maan passin hankkimiselle ovat voineet kasvaa maan huonon tilanteen myötä. Samaan aikaan koronan koettelemissa talouksissa varakkaita yhdysvaltalaisia pyritään myös houkuttelemaan entistä rohkeammin.

Karibianmeren pikkuvaltiot ovat kuluvana vuonna tarjonneet roimaa hinnanalennusta kansalaisuudelleen. Joissain valtioissa kansalaisuuden voi nyt ostaa halvimmillaan 100 000 dollarilla, raportoi Bloomberg (siirryt toiseen palveluun).

Kaksoiskansalaisuus-optio on etuoikeus

Tilanne kertoo myös paljon tiettyjen kansalaisuuksien etuoikeutetusta asemasta maailmassa, kirjoittaa toimittaja Prashant Rao The Atlantic -lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Korona-ajan kaksoiskansalaisuudesta ei voi unelmoida kuka tahansa. Maahanmuuttoon ja matkustamiseen liittyvät säädökset koskettavat eri kansakuntia hyvin eri tavoin ja epätasavertaisesti.

– Matkustamisen ja maahanmuuton valvonnassa on sisäänrakennettua satunnaisuutta, jota voisi perustellusti kuvailla myös epäreiluudeksi. Sattuman oikusta ihminen syntyy tiettyyn paikkaan, ja sen paikan historia ja politiikka määrittää, minne ja miten pitkäksi aikaa hän voi sieltä lähteä – jos ollenkaan, Rao kirjoittaa.

Tällaisessa maailmassa todellinen mahdollisuus muuttaa toiseen maahan tai hakea toisen maan kansalaisuutta, kun omassa maassa asiat menevät huonosti, on amerikkalaisille valtava etuoikeus.

Samanlaisesta luksuksesta nauttivat myös EU-kansalaiset.

