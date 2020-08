Oulun kaupunki jakaa vähävaraisille ilmaisia pesulan logolla varustettuja kangasmaskeja – osa vastaanottajista pitää niitä liian leimaavina

Oulun kaupunki on jakanut hyvinvointikeskuksissaan ilmaiseksi maskeja, joissa on kaupungin keskuspesulan logo. Kangasmaskien ulkonäkö on herättänyt keskustelua muun muassa sosiaalisessa mediassa, ja osa vastaanottajista on kertonut kokevansa maskit liian leimaaviksi.

Arvostelijoiden mukaan maskeista näkee heti, että on ne saatu ilmaiseksi ja että käyttäjällä ei ole välttämättä rahaa ostaa omia.

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut jakaa neljän kangasmaskin pakkauksen ohjeiden kanssa. Ne voi pestä jopa sataan käyttökertaan asti. Paulus Markkula / Yle

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalon mukaan kaupunki teki sairaanhoitopiirien kanssa keväällä yhteisen tilauksen, jolloin toimijana ollut Cliini-keskuspesula tilasi kangasmaskeja sote-työntekijöiden käyttöön. Vain pieni osa maskeista otettiin käyttöön, koska kertakäyttömaskien saatavuus helpottui.

Siispä niitä nyt lahjoitetaan tarvitseville.

Kaikissa jaettavissa maskeissa ei ole pesulan logoa, sillä maskeja on tilattu sekä kotimaisilta että ulkomaisilta toimijoilta. Ensimmäisessä vaiheessa jaossa on 80 000 pestävää kangasmaskia.

Kysyimme Mäkitalolta, mitä hän ajattelee keskustelusta, jota maskien ympärillä on käyty.

Oletteko tietoisia, että netissä käydään keskustelua siitä, ovatko nämä maskit leimaavia, koska ne tunnistaa ilmaiseksi saaduiksi?

Olen tietoinen tästä. Keskustelupalstoilla ei ole kuitenkaan sitä tietoa, että näitä maskeja on myös kaupungin työntekijöiden käytössä.

Siellä oli myös puheenvuoroja, joissa oltiin kiitollisia siitä, että maskeja tarjotaan vähävaraisille omaan käyttöön.

Ovatko maskit mielestänne leimaavia?

Eivät ole, koska samanlaisia maskeja käyttävät myös Oulun kaupungin työntekijät. Ne ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja kangasmaskeja.

Oletteko itse nähneet näitä maskeja käytettävän kaupungilla?

En ole huomannut vielä yhtäkään.

Lisää ilmaiseksi jaettavia maskeja on tulossa tarvittaessa. Onko näissä mukana pesulan logot?

En osaa sanoa. Jos tähän asiaan voidaan vaikuttaa, niin turhaan se leima näissä jaettavissa maskeissa on. Alun perin logon tarkoituksena oli, että kaupungin työntekijöiden käyttämät maskit kulkeutuvat käytön jälkeen pestäväksi keskuspesulaan.

Lue myös:

Maskisuositus annettiin lähes koko maahan – ei koske lapsia tai niitä, joilla terveydelliset syyt haittaavat maskin käyttöä

Kuinka paljon kasvomaskien käyttö voi tulla sinulle maksamaan? Selvitä eri vaihtoehtoja Ylen laskurilla

Meillä monella on nyt uusi asuste – Tässä ohjeet maskin käyttöön, puhdistamiseen ja hävittämiseen

Ovatko maskit mielestäsi leimaavia? Aiheesta voi keskustella 27. elokuuta kello 23:een saakka.