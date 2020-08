Kohta ei tarvitse enää jonottaa puhelimessa päästäkseen koronatestiin – HUS avaa uuden nettiajanvarauksen

Ajanvarauksen tekeminen koronavirustestiin on viime viikkoina syönyt monen aikaa ja hermoja.

Puhelinruuhkaa helpottaakseen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri avaa syyskuun alussa verkossa tapahtuvan itsepalveluajanvarauksen. Asiasta kerrottiin HUSin infotilaisuudessa (siirryt toiseen palveluun).

Itsepalvelu on suunnattu uusmaalaisille, kertoo vastuualuejohtaja Sirpa Arvonen HUS Tietohallinnosta.

Osoitteessa koronabotti.hus.fi avautuvassa palvelussa uusmaalainen valitsee ensi kotikuntansa. Helsinkiläiset järjestelmä ohjaa suoraan Oma olo -palveluun.

Oirekyselyn jälkeen palvelussa tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Palvelu toimii aluksi ainoastaan aikuisille, jotka ovat varaamassa aikaa itselleen.

– Lasten puolesta asiointia on paljon kysytty. Sitä olemme työstämässä ja pyrimme toteuttamaan sen mahdollisesti syyskuun puolen välin tienoilla, Arvonen lisää.

HUS avaa koronatestiaikaa varaaville uusmaalaisille itsepalvelun verkossa syyskuun alussa. HUS

Vastuualuejohtaja Sirpa Arvonen toivoo, että palvelua käyttävät kiinnittäisivät erityistä tarkkuuta siihen, että tietoihin täytettävä puhelinnumero on varmasti näppäilty oikein. Koronatestin tulos toimitetaan siihen numeroon, minkä kukin on itse tietoihinsa merkinnyt.

– Viimeisen kolmen viikon aikana on lähetetty lähes 40 000 näytevastaustekstiviestiä. Niistä pieni prosentti ei ole mennyt perille. Useimmiten syynä on se, että puhelinnumero on näppäilty väärin, kun ammattilainen on ajanvarauksen tehnyt.

Ajanvarausta tekevä ohjataan oman kotikunnan tai lähiympäristössä olevan drive in -testauspisteen ajanvarauslistoille.

– Kaikki uusmaalaiset ohjataan HUSin ylläpitämiin testauspisteisiin Meilahdessa, Jorvissa, Peijaksessa, Hyvinkäällä ja jatkossa myös Lohjalla.

Ajanvarauksesta saapuu tekstiviesti vahvistuksena ja myös testin tulos ilmoitetaan tekstiviestillä. Mikäli koronatestin tulos on positiivinen, kunnan tartuntatautiyksiköstä ollaan henkilöön yhteydessä.

