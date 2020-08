Saako poliitikko mainostaa? Suomessa voi pian olla kansanedustajia, jotka tekevät yhtä aikaa kaupallista yhteistyötä yritysten kanssa somessa

View this post on Instagram

Paras tapa liikkua kaupungissa – sähköpyörä Kokeilin toukokuussa kaverini Mimmon sähköpyörää ja parin sadan metrin jälkeen tajusin, että sähköpyörä on ihana tapa liikkua. Katsoin Helkaman somen läpi ja huomasin, että niiden palvelulupaus on liikunnan iloa kaiken kokoisille, mutta niiden instassa ei juurikaan näy lihavia ihmisiä. Joten reippaana muijana laitoimme tuumasta toimeen. Laittettin Jarin kanssa Helkamalle mailia ja kerrottin, että jos he antavat minulle käyttöön pyörän niin ajan sillä kesän ja kokeilen lisääkö se mun liikkumista ja kertoa maailmalle mitä mieltä sähköpyöristä olen. Kesä on ohi ja seuraavaa on tapahtunut. Minä rakastan sähköpyöräilyä. Se on sähköpyörän hommaaminen on elämäni toisiksi paras päätös (paras oli kosia Jaria). Olen ajanut joka viikko noin 100 kilmometriä, kun viime kesänä en ajanut metriäkään. En muuten edes kaupunkipyörällä (edellisenä kesänä kyllä ajoin). Pyöräily on ollut hakalaa ja hikistä hommaa. Ylämäet on pitänyt taluttaa ja on pelottanut alamäissä kun alla oleva pyörä on tuntunut ketkulalta vehkeeltä. Sähköpyörä on niin jämäkkä ja vahvarakenteinen vehje, että ei pelota ja mä jaksan polkea sillä kaikki matkat. Sitten se ajatus siitä onko se kuin mopo, no ei ole. Sähköpyörällä sun tarttee polkea, mutta moottori avustaa. Se johtaa siihen, että sulla on syke vähän koholla ja ajaminen vastaa kevyttä hölkkää. Mä oon huomannut miten mun peruskunto nousee viikko viikolta. Entäs uskaltaako sen jättää keskustaan. Mä uskallan. Mulla on kotivakuutus, jonka piiriin pyörä mahtuu. Tuo ihana pyörä on käyttöesine ja jos sitä ei uskalla käyttää mitä järkeä sellainen on olla. Irrotan aina akun sekä tietokoneen ja sit laitan sen rungosta kiinni. Parasta on kuitenkin se, että sähköpyörä on nopea. Mun työmatka on kaikista nopein ajaa sähköpyörällä. Ei bussilla, ei ratikalla, ei autolla vaan tolla ihanalla vekottimella. Allekirjoitan tän jutun tekstin siitä, että sähköpyörillä on väärä imago. Mun kokemus todistaa sen, että sähköpyörä on täydellinen ihan tavalliselle tyypille. Tämä ei ole spandex-ihmisen vekotin vaan ihan normi tyypin. @helkamabicycles #kaupallinenyhteistyö #sähköpyöräily