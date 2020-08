"Huoli kymmenien perheiden tilanteesta on valtava" – Jämsän kaupunginjohtaja muistuttaa, että vaarassa ovat muutkin kuin tehtaan työpaikat

UPM:n aikeet sulkea Kaipolan paperitehdas Jämsässä otettiin vastaan synkein mielin Keski-Suomessa.

Jämsän kaupunginjohtaja Hanna Helaste sanoo, että uutinen tuli jo lähtökohtaisesti hankalaan tilanteeseen. Päälimmäisenä ovat suuri suru ja huoli tulevaisuudesta.

Tehtaalla työskentelee 450 ihmistä. Paperikoneita on kolme.

– Tämä on uutisena varsin järkyttävä ja surullinen. Tämä tulee vaikuttamaan laajasti Jämsässä ja koko seutukunnassa. Huoli kymmenien perheiden tilanteesta on valtava.

Helaste kuvailee työpaikkojen menetystä valtavana tappiona paikkakunnalle.

– Kokonaisvaikutus on vieläkin laajempi, koska tehtaalla on tällä alueella laaja alihankintaverkosto. Niissä on vaarassa vähintään saman verran työpaikkoja tämän päätöksen myötä kuin tehtaalla. Tämä tarkoittaa isoa rakennemuutosta koko alueelle, Helaste summaa.

Kaipolan tehtaan sulkemisaikeet eivät tulleet täysin yllätyksenä, sillä asia on ollut ilmassa jo vuosia. Helaste sanoo, että uhka on tiedostettu alueella.

– Paikkakunnat, joissa metsäteollisuus on ollut merkittävässä roolissa työnantajana, ovat osanneet odottaa, että rakennemuutoksia on luvassa. Suunnitelmat on pidetty ajantasalla. On valmistauduttu siihen, miten toimitaan, kun suunnitelmat realisoituvat, Helaste kertoo.

Seuraava askel on äkillisen rakennemuutoksen työryhmän kutsuminen koolle.

– Lähestymme ministeriötä, että saisimme rahoituksen, jonka tilanne vaatii. Huolena ovat alihankkijat ja tehtaalta suoraan työttömäksi jäävät sekä heidän sijoittumisensa työmarkkinoille. Lisäksi on pohdittava tehdasalueen tulevaisuutta.

Vaikka uutinen oli musertava, Helaste luottaa, että paikkakunnalta löytyy myös uskoa tulevaisuuteen.

– Täällä on taistelutahtoa. Kun joku ovi menee kiinni, toinen aukeaa. Muutokset eivät tapahdu silmänräpäyksessä, mutta eteenpäin täytyy mennä.

