Keskellä Sipoota on historiallinen mielisairaala-alue, jonka jugendrakennuksista osa rapistuu nyt käsiin – harvat ovat nähneet nämä suljetut tunnelit

Peltojen keskellä, metsäisellä kumpareella pilkistelee vanhoja jugendrakennuksia.

Olemme Sipoossa, Nikkilän taajaman itäpuolella.

Täällä, arkkitehti Ernst Albin Kranckin suunnittelemassa miljöössä, on aikoinaan voinut nähdä tunnettuja kulttuuripersoonia kuten runoilija-kirjailija Uuno Kailaksen, runoilija L. Onervan, valokuvaaja Signe Branderin ja runoilija Maila Pylkkösen.

Tarkemmin ottaen he ovat olleet täällä hoidossa.

Nikkilässä nimittäin toimi 85 vuoden ajan Helsingin kaupungin psykiatrinen sairaala. Tänne siirrettiin kaikkein vaikeimmat ja sairaimmat potilaat, joista osa vietti Nikkilässä elämänsä loppuun saakka.

Tarinat kertovat myös sairaala-alueen alla kulkevista, suljetuista tunneleista. Niihin on pääsy vain harvalla.

Pääset kurkistamaan sairaalan alta löytyviin tunneleihin videolta, joka on alempana jutussa.

"Vippari" on nähnyt Nikkilän muutoksen

Sipoon kunnan tilakoordinaattori Juha Huotari esittelee entisen mielisairaalan aluetta asiantuntemuksella. Hän työskenteli täällä aikoinaan.

– Olin levottomalla suljetulla sekaosastolla niin sanottuna vipparina, koska laki vaati, että täytyi olla aina vähintäänkin yksi mieshenkilö aina mukana yövuorossa. Siellä oli nähtävillä kaikenlaista kohtaloa.

Sairaalatoiminta Nikkilässä päättyi vuonna 1999, ja alue rakennuksineen muutettiin 2000-luvun alussa asuinalueeksi.

Parinkymmenen vuoden aikana osa entisen sairaala-alueen rakennuksista on muokattu asuinkäyttöön, mutta työt etenevät hitaasti. Osa kiinteistöistä on päässyt rapistumaan ja on nyt purku-uhan alla.

Sipoon kunta omistaa entiseltä mielisairaala-alueelta puolenkymmentä huonokuntoista rakennusta: osa niistä on kunnostuksen alla, osa kunnostamattomia. Helsingin kaupunki ja HUS eivät enää omista Nikkilän kiinteistöjä.

Kasvava Sipoon kunta joutuu tekemään valintoja siitä, mihin kunnan rahat käytetään. Rahaa pitäisi löytyä uusiin kouluihin, päiväkoteihin ja kaksikielisten palveluiden järjestämiseen. Sen sijaan vanhojen kiinteistöjen kunnostukseen ei varoja jää riittävästi.

Osa Nikkilän taloista rapistuu. Pelkona on, että kunnostaminen maksaa tulevaisuudessa yhä enemmän.

Entisen mielisairaalan juhlatalo on yksi kunnostetuista rakennuksista. Matti Myller / Yle

Purettavia rakennuksia useita

Sipoon kunnan mukaan purettavia rakennuksia ovat entisen pesulan, nykyisen Artborgin, lähellä olevat huonokuntoiset sivurakennukset sekä niin kutsutut Kiinanmäen talot eli kaksi vanhaa puukerrostaloa. Näissä asui aikanaan sairaalan työntekijöitä. Viime vuosina ne ovat majoittaneet vuokralaisia.

Osa kiinteistöistä on muutettu yksityisasunnoiksi. Nämä taloyhtiöt eivät ole kunnan omistuksessa. Niihin on kunnostettu hienoja jugendhenkisiä koteja.

Museovirasto seuraa ja ohjeistaa kunnostustöitä, sillä alue on suojelukohde.

Mielisairaala eri toimintoineen työllisti aikanaan yli 800 työntekijää, joten se oli Sipoon kunnan suurin työnantaja. Muutos nykytilanteeseen on ollut iso.

Tilakoordinaattori Juha Huotari on seurannut ilolla kunnostustöitä.

– Muistan kun Juhlatalo avattiin kunnostuksen jälkeen ensimmäisen kerran. Talo ei ollut silloin läheskään valmis, mutta juhlatilaa pystyi pääosin käyttämään. Tänne tuli paljon vanhoja työntekijöitä, jotka ihastelivat, että upeeta, hän muistelee.

Nikkilän sairaala-alue oli aikanaan varsin omavarainen. Sairaalarakennusten lisäksi alueella oli muun muassa henkilökunnan asuintaloja, oma vesilaitos, suuri pesula, leipomo, maatila sikaloineen, palokunta sekä lämpö- ja vesilaitos. Alueella oli myös oma hautausmaa.

– Alue tuotti silloin sairaalan kulta-aikoina kaiken itse, että ei olisi tarvinnut alueelta poistua laisinkaan, Huotari summaa.

Kierros alueella vie aikamatkalle sairaalan kulta-aikoihin, mutta paljastaa myös rapistuvat kiinteistöt.

Juhlatalo

Juhlatalon historia on värikäs. Ennen kuin rakennusta oli edes saatu valmiiksi, se otettiin sodan aikana käyttöön evakuointisairaalana.

– Helsingin pommitusten aikana potilaita evakuoitiin tähän rakennukseen. Jatkosodan aikana tämän rakennuksen status oli sotilassairaala, Huotari kertoo.

Esimerkiksi valokuvaaja Signe Brander evakuoitiin vuonna 1941 Helsingin pommitusten vuoksi Nikkilän mielisairaalaan Kivelän sairaalasta. Hän sai lopulta myös viimeisen leposijansa joukkohaudasta sairaalan omalta hautausmaalta.

Sotavuonna 1942 Nikkilän sairaalan potilaista neljännes, liki 250, kuoli aliravitsemukseen ja tarttuviin tauteihin, heidän joukossaan myös Signe Brander.

Sipoon kunta on kunnostanut entisen sairaalan juhlataloon muun muassa valtuustosalin ja kokoustiloja valtuustoryhmille. Rakennuksessa voi järjestää myös juhlia. Tällä hetkellä Jokiniemen koulu on rakennuksessa väistötiloissa. Matti Myller / Yle

Toisaalta juhlatalo on myös saanut toimia myös alkuperäisessä tarkoituksessaan. Huotari kertoo, että välillä juhlien ja konserttien järjestämisessä vaadittiin luovuutta, jotta Nikkilän kaikki potilaat saatiin mukaan nauttimaan kulttuurista.

– Tarvitsimme pikkasen vapaapalokunnan apua, koska halusimme mahdollisimman paljon potilaita vuodeosastolta seuraamaan hyväntekeväisyyskonserttia. Vapaapalokunta evakuoi harjoituksena liikuntakyvyttömät ihmiset yläkertaan katsomaan konserttia ja konsertin jälkeen evakuoivat heidät takaisin alas. Eli siinä oli kaikkien hyöty, Huotari naurahtaa.

Kunnan omistamassa Juhlatalossa on tällä hetkellä Jokipuiston koulu väistössä, sillä alueella olevaa koulurakennusta kunnostetaan tänä ja ensi vuonna. Juhlatalo on kunnostettu noin viisi vuotta sitten, ja sitä on käytetty erilaisten juhlatilaisuuksien pitopaikkana. Rakennukseen on tehty myös valtuustosali.

Koulu toimii Juhlatalon tiloissa todennäköisesti ensi vuoteen, jolloin se muuttaa takaisin kunnostettuihin tiloihinsa mäen toiselle puolelle.

– Koulukäytöstä tulee aina vähän kunnostustarpeita, joten pientä remonttia tulee, sanoo Huotari.

Vesilaitos

Vesilaitos on parhaillaan remontissa, joka alkoi noin puolitoista vuotta sitten. Rakennusta kunnostetaan Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Keudan ja Sipoon kunnan yhteistyöllä. Töissä on mukana myös kunnan pitkäaikaistyöttömiä.

Vesilaitokseen on tulossa kahvila sekä opetus- ja kokoustiloja, jotka mahdollistavat muun muassa näyttötutkintojen tekemisen.

Vesilaitokseen kunnostetaan kokous- ja koulutustiloja sekä kahvila. Matti Myller / Yle

Tällä hetkellä tiloissa kunnostetaan muun muassa vanhoja ikkunoita ja ovia sekä tehdään sähkö- ja pintaremontointia. Auditorio valmistunee ensi vuonna.

– Tarkkaa valmistumisaikaa koko rakennukselle ei ole, varmaan menee vielä pari kolme vuotta, sanoo työllisyyspäällikkö Lassi Puonti Sipoon kunnan työllisyysyksikkö Risteyksestä.

Kiinteistössä halutaan säilyttää rosoinen tyyli. Tyhjillään ollessaan rakennus on ollut ilkivallan kohteena ja sinne on tehty paljon seinägraffiteja, osa niistä säilytetään pinnoilla. Muutoinkin betonipinnat jätetään esiin ja lähinnä lakataan tai joissakin kohdin maalataan.

Tunnelit

Sairaala-alueen alla kulkee tunneleita. Ne kattavat käytännössä lähes koko entisen sairaala-alueen. Osa tunneleista on suljettu, koska ne kulkevat nykyisin yksityisten asuintalojen alitse.

Alla olevalla videolla pääset kurkistamaan Juhlatalon alapuolella olevaan tunneliin. Tunneli on osittain niin matala, että aikuinen joutuu kulkemaan siellä kumarassa. Sairaalan alla olevia tunneleita on käytetty huoltotöihin, mutta niiden kautta pääsee myös toisiin rakennuksiin.

Sairaala-alueella on maan alla useita tunneleita. Tältä Juhlatalon alla olevassa tunnelissa näyttää.

Artborg

Artbog on tällä hetkellä kulttuuritilana. Siellä toimii muun muassa Porvoonseudun musiikkiopisto ja Keravan tanssiopisto. Sipoon kunnan kulttuuritoimi järjestää tiloissa pieniä konsertteja ja taidenäyttelyitä.

Artborg on vanha pesula.

– Täällä oli pesukoneet sellaisia, että olkkarin maton pystyi heittämään huoletta koneeseen, se mahtui kyllä sinne. Täällä hoidettiin koko sairaala-alueen vaatehuolto, kun ajatellaan, että asukkaita oli 800–1 000 ja henkilökunnan työvaatteet päälle, niin kyllä siinä täytyy olla pesukapasiteettia, Huotari kuvailee.

Artbog on tällä hetkellä kulttuuritilana, jossa järjestetään esimerkiksi taidenäyttelyitä. Matti Myller / Yle

Tällä hetkellä rakennuksen tarkemmat kuntotutkimukset ovat käynnissä, mutta kunnostussuunnitelmista, tarvittavasta rahasta ja töiden aikataulusta ei ole vielä päätetty. Rakennuksessa on ollut ongelmia muun muassa katossa.

Puutarhurin talo ja pesulan huonokuntoiset sivurakennukset

Artborgin pihapiirissä on useita sivurakennuksia. Osa niistä toimii muun muassa taiteilijoiden työpajoina ja niissä on myös vanhan tavaran kierrätyskauppa.

Vanha puutarhurin talo on kunnostettu ja se säilyy. Se oli useamman vuoden Sipoon työttömien toimitilana.

Puutarhurin talon ympärillä olevia sivurakennuksia uhkaa kuitenkin purkaminen. Tarkka aikataulu ei ole vielä selvillä, sillä purkutöihin ei ole vielä myönnetty budjettia.

Vanha omakotitalo oli sairaalan toiminta-aikana puutarhurin talo. Rakennus todennäköisesti säilyy, mutta kunta aikoo purkaa lähellä olevan huonokuntoisen ulkorakennuksen. Matti Myller / Yle

Vanha ja uusi hallintorakennus

Nikkilän sekä vanha että uusi hallintorakennus ovat kunnostamatta. Molemmat rakennukset ovat kiireellisen kunnostuksen tarpeessa. Uudemmassa hallintorakennuksessa on remontti kesken, mutta työt siellä on keskeytetty. Tarkkaa syytä töiden keskeyttämiselle ei ole kerrottu.

Vanha, upea hallintorakennus on arkkitehti E. A. Kranckinsuunnittelema. Rakennus on suojeltu, mutta kunnostamisesta ei ole päätetty mitään aikataulua. Tällä hetkellä tiloissa on joitakin taiteilijoiden työpajoja.

Aikanaan hallintorakennuksessa oli muun muassa kirjasto ja kanttiini. Tiloissa on ollut myös ravintola ja poliisin toimi- ja lupapiste.

Vanhan hallintorakennuksen julkisivu on linjoiltaan näyttävä, mutta pinnat kaipaisivat tasoittamista ja maalia. Matti Myller / Yle

Uudempaan hallintorakennukseen kaavailtiin jossain vaiheessa kunnan omia tiloja, mutta niistä luovuttiin korjauskustannusten takia.

Kumpikaan rakennuksista ei ole Sipoon kunnan omistuksessa. Molemmat ovat kiinteistö- tai rakennusosakeyhtiöiden omistamia.

Kiinanmäen asuintalot

Kiinanmäkenä tunnetulla alueella on ollut kaksi aikanaan sairaalan henkilökunnan käytössä ollutta puukerrostaloa, jotka kunta aikoo purkaa. Matti Myller / Yle

Vanhat puukerrostalot olivat aikanaan Nikkilän sairaalan henkilökunnan asuntoja. Viime vuosina niissä on ollut kunnan vuokra-asuntoja.

Alunperin kahdessa talossa oli yhteensä neljä rappua, mutta toisen talon pääty tuhoutui tulipalossa, eikä sitä ole korjattu. Elokuussa 2020 paikkaa leimaa hylkääminen, sillä asunnot ja varastotilat oli tyhjennettävä elokuun loppuun mennessä.

Sipoon kunnasta kerrotaan, että rakennukset aiotaan purkaa.

Kiinanmäen puukerrostalot ovat pääseet rapistumaan huonoon kuntoon. Matti Myller / Yle

Sikala

Vanha sikala toimii nykyään lähinnä varastotiloina. Siellä on jotain tiloja myös apuvälineyksikön käytössä. Aiemmin siellä oli myös kansalaisopiston tiloja.

Rakennukseen kunnostamisesta tai jatkokäytöstä ei ole vielä tarkempaa tietoa. Kunnostettuna peltojen keskellä oleva vanha rakennus sopisi moneen erilaiseen käyttöön.

Matala sikalarakennus on ollut viime vuosina varastotiloina. Sen jatkokäyttö on vielä auki. Matti Myller / Yle

