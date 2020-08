"Monikaan työporukastamme ei osannut ajatella, että koko tehdas suljettaisiin" – työpaikkansa menettävä Marko Ahonen on huolissaan enemmän työkavereistaan kuin omasta tulevaisuudestaan

Marko Ahonen on työskennellyt Kaipolan tehtaalla pitkään.

Jämsän Kaipolan tehtaalla kuuluu vielä keskiviikkoiltapäivänä työn ääni. Pihalla on hiljaista.

Metsäyhtiö UPM on vasta hetki sitten kertonut suunnittelevansa Jämsän Kaipolan paperitehtaan sulkemista vuoden loppuun mennessä. Sulkeminen tarkoittaisi noin 450 työpaikan menetystä Jämsässä.

Kaipolan tehtaan työntekijä Marko Ahonen sai kuulla sulkemissuunnitelmista infotilaisuudessa, joka järjestettiin samoihin aikoihin kun metsäyhtiö julkaisi pörssitiedotteen. Tunnelma työntekijöiden joukossa oli epäuskoinen.

– Asia kerrottiin hyvin asiallisesti, mutta se ei vaikuta siihen, miten ihmiset reagoivat. Surullinen juttu. Porukka oli hiljainen, vaikka kyseessä on muuten äänekäs sakki, Ahonen toteaa.

Kaipolan tehtaan sulkemista on spekuloitu jo pidemmän aikaa.

– Ei tarvitse ihmeellinen meedio olla, että jonkunlaiset ounastelut tulevat. Monikaan työporukastamme ei osannut ajatella, että koko tehdas suljettaisiin.

"Nyt kävi näin"

Tehtaan automaatiopuolella työskentelevän Ahosen mukaan kahvipöytäkeskusteluissa pohdittiin mahdollisuutta, että yksi konelinja kolmesta putoaisi pois.

– Se oli pahin skenaario, Ahonen kertoo.

Toisin kävi. Nyt puhutaan kaikkien kolmen sulkemisesta.

– Nyt kävi näin.

Ahonen on työskennellyt tehtaalla yli kymmenen vuotta. Työporukasta on tullut tiivis yhteisö. Siitä luopuminen on kova pala kaikille.

Ajatukset kasaan ja uutta kohti

Ahonen haluaa ajatella kuitenkin positiivisesti: elämän on jatkuttava. Nyt on ajatusten selvittelemisen ja vasta sen jälkeen uusien tuulien aika.

– Kyllä kai sitä ihminen jotain keksii. Pakkohan se on.

Ahonen arvioi tilanteensa olevan parempi kuin monella muulla työpaikkansa menettävällä. Hän on toiselta koulutukseltaan hieroja.

– Myös sähköistyshommaa pystyy tekemään muuallakin kuin tehtaalla. Käy sääliksi työkavereita. Siellä on töissä paljon sellaisia, jotka osaavat tehdä kaiken tehtaalla, mutta ei ole muita mahdollisuuksia. Ikäkin voi olla ratkaiseva tekijä työnhaussa. Heitä minä mietin enemmän kuin itseäni.

