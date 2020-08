Koronakoneen tulo Skopjesta Turkuun peruttiin yllättäen – Suomen viranomaiset eivät tiedä syytä lentoyhtiön outoon toimeen

Unkarilainen halpalentoyhtiö Wizz Air perui tiistaisen vuorolentonsa Pohjois-Makedonian Skopjesta Turkuun.

Suomen viranomaiset ovat asiasta äimän käkenä.

– Meille tuli tieto, että se on peruttu, mutta ei mitään tietoa, miksi se peruttiin, sanoo lentoasemista vastaavan Finavian viestintäpäällikkö Annika Kåla.

Kålan mukaan lentojen peruuttaminen ja siitä informointi on täysin lentoyhtiöiden oma asia. Wizz Air ei ole vastannut Ylen kyselyyn lennon perumisesta.

Myöskään liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei ole saanut Wizz Airilta mitään selitystä Skopjen lennon peruuntumisesta.

Turkuun saapunut kymmeniä koronaan sairastuneita

Aiemmilla lennoilla Skopjesta Turkuun on saapunut kymmeniä koronavirustautiin sairastuneita. Skopjesta saapuneille on tehty Turun lentoasemalla koronatestejä, joissa koranatartunnan saaneet on löydetty ja asetettu karanteeniin.

Liikenneministeri Timo Harakka esitti aiemmin, että Skopjen lennot Suomeen tulisi kieltää kokonaan.

Asiasta päättäminen ei ole kuitenkaan poliitikkojen käsissä, vaan päätöksen tekee Traficom. Päätöstä Skopjen lentojen kohtalosta odotetaan lähipäivinä.

– Asian käsittely on meillä edelleen kesken, sanoo Traficomin viestintäasiantuntija Heli Tarkiainen.

Miksi päätös kestää, sitä Traficomissa ei haluttu kommentoida.

Seuraava lento lauantaina

Seuraava lento Skopjesta Turkuun pitäisi olla ensi lauantaina. Sekä Traficom että Finavia eivät ole toistaiseksi saaneet tietoa lennon peruuntumisesta.

– Joskushan käy niin ettei edes tule tietoa, että lento on peruttu, Annika Kåla kertoo lentoyhtiöiden tiedotustavoista.

Turussa on testattu Skopjesta saapuvat matkustajat heti koneesta saavuttaessa lentoasemalla. Niin aiotaan tehdä myös ensi lauantaina, jos kone saapuu.

– Me olemme varautuneet siihen, että jos lentokone lauantaina tulee, niin me jatkamme testausta ja muita toimenpiteitä, mitä mahdollisesti tarvitaan, sanoo Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.

Kansallisia ohjeita odotellaan

Wizz Air lentää Turkuun Skopjen lisäksi myös Liettuan Kaunasista, Puolan Gdanskista ja Kyproksen Larnacasta. Air Baltic lentää lisäksi Latvian Riikasta.

Toistaiseksi koronatesteja Turun lentoasemalla on tehty vain Skopjesta tulleille. Ulkoministeriön mukaan matkustamista Puolaan ja Kyprokselle tulisi välttää. Näistä maista saapuvien pitäisi myös asettaa itse itsensä vapaaehtoiseen kahden viikon karanteeniin.

On epäselvää, aiotaanko jatkossa myös muut kuin Pohjois-Makedoniasta saapuvat testata Turussa.

– Näiden muista maista tulevien lentojen osalta odotamme kansallisia ohjeita siitä, miten toimitaan, sanoo Jutta Peltoniemi.

Turun kaupunki odottaa kiivaasti myös kansallista ohjeistusta laivamatkustajien testaamiseen. Turun hyvinvointitoimialan johtajan Riitta Liuksan mukaan Turku aloittaa koronatestit Turun satamassa itsenäisesti ellei kansallisia ohjeita pian tule.

THL on esittänyt, että koronaviruksen torjunnassa maat jaoteltaisiin liikennevalojen tapaan koronavirustartuntojen ilmaantuvuuden mukaan. Keskiviikkona sisäministeriö, STM ja THL kertoivat tarkemmin, mitä niin sanottu liikennevalomalli käytännössä (siirryt toiseen palveluun) tarkoittaa.

