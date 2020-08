Taloyhtiöissä lisääntyivät asukkaiden valitukset: jopa päivällä kuuluvat elämisen äänet saavat etätyöläisen hermot kireälle

Monen taloyhtiön asukkaalla on mennyt hermot tänä vuonna. Tunne häiritsevistä äänistä on lisääntynyt.

Monen taloyhtiön asukkaalla on mennyt hermot tänä vuonna. Tunne häiritsevistä äänistä on lisääntynyt. Dani Branthin / Yle

Kerrostaloissa on reagoitu aiempaa herkemmin metelöintiin ja häiriökäyttäytymiseen.

Kevään koronakriisi, sitä seurannut etätyöbuumi sekä elinpiirin kutistuminen oman asunnon ympärille nosti kevään ja alkukesän aikana hermot pintaan monissa asunto-osakeyhtiöissä.

Kiinteistöliiton mukaan taloyhtiöiden hallitukset ja isännöitsijät saivat ärtyneiltä asukkailta paljon yhteydenottoja, kun naapurien elintavat kävivät hermoille.

Isännöitsijä Marika Niittunen Janakkalan Isännöintipalveluista myöntää, että taloyhtiöt ovat teettäneet paljon töitä.

Marika Niittunen on ollut isännöitsijänä seitsemän vuotta. Tänä vuonna työ on ollut monessakin asiassa poikkeuksellista. Dani Branthin / Yle

– Ihmisten aggressiivisuus lisääntyi, kun he olivat kerrostaloissa sisätiloissa eivätkä liikkuneet. Päihderiippuvaisten ongelmat lisääntyivät, kun he eivät päässeet ravintolaan. Sen sijaan he kiersivät öisin rappukäytävissä ja häiritsivät muita, Niittunen kertoo.

Kun mielenterveysongelmista kärsivien vastaanottoajat oli koronan takia myös peruttu, niin sekin näkyi taloyhtiöissä häiriökäyttäytymisenä.

Häiriöt poikivat puolestaan valituksia taloyhtiöiden hallituksille, joilta vaadittiin toimia, kuten varoitusten antamista, asunnon haltuunottoa tai jopa häätöä.

Päivällä kuuluvat äänetkin olivat liikaa

Etätyö kotona avasi monille suomalaisille oven arjen äänimaailman, joka saattoi olla joillekin liikaa.

– Jopa normaaleihin asumisen ääniin reagoitiin, koska ei niihin ei oltu aiemmin totuttu, selittää apulaispäälakimies Kristel Pynnönen Kiinteistöliitosta.

Kristel Pynnösen mukaan lakiosasto selvittelee Kiinteistöliitossa noin 10 000 yhteydenottoa vuosittain. Dani Branthin / Yle

Pynnönen muistuttaa, että iltaisin ja varsinkin öisin kuuluva meteli kyllä saa taloyhtiön hallitukset yleensä liikkeelle, mutta arkipäivän elämän ääniin puuttuminen on harvinaista.

– Täytyy tunnistaa normaaliin elämiseen kuuluvat asiat ja äänet kuten, jos käydään vaikka suihkussa ja vessassa tai huoneistossa muutetaan huonekalujen järjestystä sallittuna aikana, painottaa isännöitsijäharjoittelija Maarit Brusin Tavastia Isännöinti Oy:stä.

Naapurin karanteeneja on alettu kytätä

Isännöitsijä Marika Niittusen mukaan kesällä oli jo havaittavissa ns. kyttäämistä. Jos tiedettiin, että naapuri tulee ulkomailta, se synnytti reaktion.

– Silloin soitellaan isännöitsijälle, että henkilö ei ole karanteenissa vaikka pitäisi. Odotan, että samaa tapahtuu myös syksyllä.

Kiinnostus omaa taloyhtiötä kohtaan näkyy yhtiökokouksissa

Kiinnostus taloyhtiöiden asioita kohtaan on lisääntynyt ja yhtiökokouksissa käy nyt entistä paremmin väkeä.

Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva kertoo kuinka koronakriisi iski Suomeen juuri kun taloyhtiöiden joka keväisen yhtiökokousrumban piti alkaa. Seurauksena oli kaaos, joka tosin pakotti isännöintitoimistot ja taloyhtiöt tekemään samalla digiloikan sähköisiin yhteydenpitovälineisiin.

Yhtiökokouksia on sitten poikkeuksellisesti pidetty keskellä kesää, loput on pidettävä syyskuun loppuun mennessä. Kiinteistöliiton tekemän kyselyn mukaan noin 60 % isoista yli 100 osakkaan taloyhtiöistä ei ole vielä pitänyt yhtiökokoustaan.

– Moni tekee etätyötä ja kun työmatkat ovat jääneet pois, niin taloyhtiön kokouksiin on paljon helpompi tulla, arvelee puolestaan Maarit Brusin Tavastia Isännöinti Oy:stä.

Isännöitsijä Marika Niittunen piti edustamiensa taloyhtiöiden yhtiökokouksia kesäkuussa taivasalla. Tosin sekään ei aina taannut leppoisaa kokoustunnelmaa.

– Pahimmillaan jouduimme eräässä kokouksessa erottamaan kaksi osakasta toisistaan, kun he kävivät toisiaan rinnuksista kiinni. Turvavälit jouduimme hetkeksi jättämään, kun kävimme heitä porukalla erottamaan, Niittunen kuvaa kesän erikoista kokemusta. Osakkaiden riita koski lopulta pienten tavaroiden järjestelyä taloyhtiössä.

Näkyykö lisääntynyt työttömyys seuraavaksi taloyhtiöiden tileissä?

Seuraavaksi taloyhtiöille saattaa tuoda ongelmia lisääntyvä työttömyys ja pankkilainojen lyhennysvapaiden päättyminen. Isännöintiliiton mukaan yhtiövastikkeita voi jäädä tällöin maksamatta.

– Taloyhtiöt ovat olleet aiemmin ehkä liiankin suurpiirteisiä, jos osakkailta jää yhtiövastikkeita rästiin. Kehottaisin kuitenkin olemaan tarkkana, sillä velka kasvaa nopeasti niin suureksi, ettei osakas pysty sitä enää maksamaan, muistuttaa Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Maarit Brusin Tavastia Isännöinti Oy:stä puolestaan kehottaa ottamaan ajoissa yhteyttä isännöintitoimistoon, sillä yhtiövastikkeita pystyy maksamaan tiukan paikan tullen myös pienemmissä erissä.