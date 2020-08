Näin maat jaetaan liikennevalomallissa – vihreä väri kartoilla harvassa

Suomi on harvinaisessa seurassa: Euroopassa vihreitä maita ovat sen lisäksi vain Latvia, Viro, Vatikaani ja Unkari.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi tänään niin kutsutun liikennevalomallin. Mallin avulla selkeytetään muiden maiden koronavirustilanetta ja matkustukseen liittyviä riskejä.

Perustuslain mukaan Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Niinpä THL:n julkaisema liikennevalomalli on vain suositus.

THL:n liikennevalomallissa maat jaotellaan kolmeen kategoriaan koronavirustartuntojen ilmaantuvuuden mukaan.

Vihreässä luokassa riski tartunnalle ei THL:n mukaan ole merkittävästi korkeampi kuin Suomessa. Oranssissa luokassa riski tartunnalle on korkeampi kuin Suomessa ja punaisessa huomattavasti korkeampi tai riskiä ei voida luotettavasti arvioida. Katso tarkat luokituskriteerit tästä jutusta.

Eurooppa

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Vihreät maat

Latvia

Suomi

Viro

Vatikaani

Unkari

Oranssit maat

Britannia lukuun ottamatta Mansaarta ja Kanaalisaaria, jotka ovat vihreitä, ja Girbaltaria, joka on punainen

Bulgaria

Italia

Kypros

Norja

Liettua

Saksa

Slovakia

Slovenia

Turkki

Punaiset maat

Albania

Andorra

Azerbaidžan

Belgia

Bosnia ja Hertsegovina

Bulgaria

Espanja

Hollanti

Irlanti

Islanti

Itävalta

Kosovo

Kreikka

Kroatia

Liechtenstein

Luxemburg

Malta

Moldova

Monaco

Montenegro

Puola

Pohjois-Makedonia

Portugali

Ranska

Romania

Ruotsi

San Marino

Serbia

Sveitsi

Tanska

Tshekki

Ukraina

Valko-Venäjä

Koko maailma

THL

Luettelon Euroopan ulkopuolisten maiden luokituksesta löydät THL:n verkkosivuilta (PDF) (siirryt toiseen palveluun).