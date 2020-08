Päijät-Hämeen sote-yhteisyrityksen tielle tuli mutkia – Terveystalo valitti markkinaoikeuteen

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja Mehiläisen tekemästä yhteisyrityspäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen. Yhtymän mukaan valittaja on kilpailutukseen osallistunut Terveystalo. Terveystalo ei ole vahvistanut asiaa.

Yhteisyrityksen piti aloittaa sotekeskuspalvelujen tuottaminen Lahdessa, Iitissä ja Kärkölässä 1. tammikuuta 2021. Nyt aloitus viivästyy useilla kuukausilla.

– Kilpailu palveluntuottajien välillä on kovaa. Päijät-Hämeen asukkaiden palvelujen kannalta on valitettavaa, että hankinnasta on jätetty valitus, toteaa toimitusjohtaja Marina Erhola.

Palvelut jo jatkoajalla

Yhtymä joutuu nyt kiireellä pohtimaan, miten palvelut turvataan, sillä ulkoistettujen palvelujen sopimukset ovat jo nyt jatkoajalla.

– Tämä aiheuttaa meille aika paljon työtä. Odotamme, laittaako markkinaoikeus tähän toimeenpanokiellon. Joka tapauksessa joudumme etsimään vaihtoehtoisia palveluntuotantotapoja, toteaa Erhola.

Erholan mukaan markkinaoikeudessa käsittelyajat ovat olleet keskimäärin kahdeksan kuukautta. Hän kuitenkin uskoo, että tässä tapauksessa käsittely voisi sujua nopeammin, sillä kyse on yhteiskunnan kannalta tärkeästä palvelutuotannosta.

– Vielä emme tiedä, mitä valitus tarkemmin koskee. Perehdymme huomenna valituksen sisältöön ja linjaamme, miten etenemme, kertoo hankejohtaja Ismo Rautiainen.

Erhola kertoo, että yhtymä on jo etukäteen käynyt neuvotteluja kilpailutukseen osallistuneiden palvelutuottajien kanssa. Siitä huolimatta valitus tehtiin, joten on epätodennäköistä, että Terveystalo vetäisi valituksensa pois.

