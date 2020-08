Valko-Venäjän poliisi hajotti mielenosoituksen Minskissä – Nobel-palkittua kirjailijaa kuulusteltiin osallisuudestaan oppositioneuvostoon

Valko-Venäjällä pidätettiin keskiviikkoiltana noin 20 ihmistä presidentti Aljaksandr Lukašenkaa vastustavissa mielenosoituksissa, kertoo uutistoimisto AFP.

Noin tuhatkunta protestoijaa oli kerääntynyt pääkaupunkiin Minskiin osoittamaan mieltään keskiviikkona, joka oli jo kahdeksastoista peräkkäinen päivä mielenosoituksia.

Poliisi turvautui useamman päivän tauon jälkeen voimakeihoihin, kun se hajoitti mielenosoituksen Itsenäisyyden aukiolla Minskissä. Tällä kertaa poliisi ei käyttänyt yhtä raakaa voimaa kuin heti vaalien jälkeen.

Minskin lisäksi keskiviikkona osoitettiin mieltä myös muun muassa Žodinon kaupungissa, jossa työläiset ovat lakkoilleet.

Kirjallisuuden Nobel-voittajaa kuulusteltiin

Valkovenäläinen kirjailija ja Nobel-voittaja Svetlana Aleksijevitš oli aikaisemmin keskiviikkona viranomaisten kuulusteltavana osallisuudestaan oppositioneuvostoon. Lyhyen kuulustelun aikana hän kieltäytyi vastaamasta kysymyksiin sillä nojalla, että hänellä on oikeus olla todistamatta itseään vastaan.

– Olen liikkeellä rauhallisin mielin. En tunne syyllisyyttä. Kaikki mitä teemme on laillista sekä tarpeellista, Aleksijevitš kertoi uutistoimisto AFP:lle ennen kuulustelunsa alkua.

Aleksijevitš on oppositioneuvoston jäsen, mutta hän ei ole osallistunut neuvoston kokouksiin. Aleksijevitš on tunnettu Lukašenkan arvostelija ja on tukenut opposition kärkihahmoa Svjatlana Tsihanouskajaa, joka pakeni Latviaan presidentinvaalien jälkeen.

Lukašenkan hallinto on vastannut mielenosoittajien vaatimuksiin yrittämällä tukahduttaa oppositiota. Viranomaiset ovat käynnistäneet rikostutkinnan oppositioneuvostosta. Neuvostoa syytetään kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta.

Oppositio kiistää yrittävänsä kaapata vallan ja sanoo haluavansa vain neuvotella kriisin ratkaisemisesta.

Lähteet: AFP, AP