Jos perhe päätyy karanteeniin käytyään riskimaassa, päiväkotimaksua ei haluta hyvittää Inkoossa – lainoppinut pitää lautakunnan esitystä syrjivänä

Vapaaehtoisesta matkustelusta aiheutuneella karanteenilla tarkoitetaan tilannetta, jossa perhe on matkustanut maahan, jonne hallitus ei tällä hetkellä suosittele matkustettavan. Linus Hoffman/Yle

Päiväkotimaksuja ei hyvitä lapsen joutuessa koronakaranteeniin perheen vapaaehtoisesta matkustelusta johtuen, esittää Inkoon sivistys- ja hyvinvointilautakunta. Asiasta kertoo Svenska Yle.

Inkoon sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsitteli koronakaranteeniin joutuneen lapsen varhaiskasvatusmaksuja eilisessä kokouksessaan. Kokouksessa päätettiin, että muissa tapauksissa koronakaranteeniin joutuneen lapsen päiväkotimaksut hyvitetään.

Vapaaehtoisesta matkustelusta aiheutuneella karanteenilla tarkoitetaan tilannetta, jossa joku perheestä tai koko perhe on matkustanut maahan, jonne hallitus ei tällä hetkellä suosittele matkustettavan. THL:n suosituksen mukaan liikennevalomallin asteikolla oranssista tai punaisesta maasta saavuttaessa pitäisi viettää 14 päivää karanteenissa.

Jos kaikki saman perheen jäsenet viettäisivät tämän ajan karanteenissa, pitäisi lapsien päiväkotimaksut maksaa näiltä kahdelta viikolta.

Inkoon kunnanhallitus käsittelee esityksen todennäköisesti syyskuun puolenvälin kokouksessaan, kertoo sivistystoimen johtaja Merja Olkinuora.

– Lähtökohtaisesti meidän ei tarvitsisi antaa tällaista mahdollisuutta jättää maksamatta päiväkotimaksuja. Mikään laki ei siihen velvoita, ja jos me itse niin teemme, niin saamme määrätä siihen hieman näitä reunaehtoja, Olkinuora perustelee.

Miten voitaisiin valvoa, minkä perheen jäsenet ovat käyneet riskimaissa?

– Semmoista ei voida tietenkään tietää. Vanhemmat kertoisivat itse, kyllä tämä luottamusperusteella toimii, Olkinuora vastaa.

Tiettävästi vastaavaa ei ole esitetty esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.

Lainoppinut ei vakuutu esityksestä

Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen Tampereen yliopistosta suhtautuu esitykseen kriittisesti.

– Tähän ei ole oikeudellisia perusteita ilman, että esitetään enempää perusteluita

– Opetus- ja kulttuuriministeriö on kyllä suositellut vapauttamaan henkilöitä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Tätä pykälää ei saa kuitenkaan käyttää syrjivin perustein. Tämä vaikuttaa siltä, että henkilöitä syrjitään riskimaahan matkustamisen johdosta, Rautiainen sanoo.

Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiaisen mukaan koronavirukseen liittyvässä lakikeskustelussa voi tulla mitä tahansa vastaan. Jouni Immonen / Yle

Rautiaisen mukaan Suomen lainsäädäntö ei tunne sellaista asiaa kuin riskimaahan matkustaminen eikä kunnallispoliittisen päätöksentekijän harkintavaltaan ylipäätään kuulu tällaisten asioiden vertailu.

– Lainsäädännön silmissä tällainen vertautuu siihen, että haluaisimme rajoittaa sellaisten ihmisten etuuksia, jotka harrastavat riskialtista lajia kuten jalkapalloa, Rautiainen vertaa.

Rautiaisen mielestä tällainen esitys asettaa ihmisiä selvästi eriarvoiseen asemaan.

– Siinä mielessä he ovat oikeassa, että maksuista ei tarvitsisi vapauttaa. Mutta kun he ovat Inkoossa päättäneet näin tehdä, niin he eivät voi kohdella sen yhteydessä ihmisiä syrjivästi.

– Tällaisten valintojen ja niiden hyväksyttävyyden arviointi kuuluu lainsäätäjän tontille. Tässä pitäisi luoda hyväksyttävä peruste eriarvoiseen asemaan asettamiselle, Rautiainen selittää.

Yksi esityksen ongelmakohdista on lasten asettaminen osaksi vanhempien taloudellisia seurauksia.

– Lapsi ei ole tehnyt näitä valintoja ja vanhempien toiminnan vyöryttäminen sellaiseen tilanteeseen, missä lasta rangaistaan, on lasten oikeuksien vastaista, Rautiainen sanoo.

