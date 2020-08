Hyvä sato innostaa yhä useampia sienimetsään – katso videolta vinkit, joilla aloittelijakin pääsee sieniharrastuksen alkuun

Syksyn sienisato näyttää tällä hetkellä lupaavalta. Esimerkiksi Lapissa viime aikojen vesisateet ovat olleet sienisadon kannalta hyvä asia.

Lapin sieniseuran puheenjohtaja Piritta Marttila kertoo, että metsästä löytyy nyt hyvin monenlaisia sieniä.

– Ensimmäiset tuoksuvalmuskat eli matsutaket on löydetty, se on haluttu sieni. Rouskujakin on noussut, mutta haperoissa on ollut jonkin verran matoja. Myös metsävahakkaita ja varsinkin mustavahakkaita löytää juuri tällä hetkellä, sekä kehnäsieniä – jotka tosin eivät ole ihan aloittelijan sieniä.

Piritta Marttilan vinkit aloittelevalle sienestäjälle Aloita maltillisesti: syötäviä sieniä on paljon, joten opettele aluksi muutama laji ja keskity niiden tunnistamiseen. Esimerkiksi rouskut ovat turvallinen ryhmä aloittaa sieniharrastus. Useimmat rouskut tunnistaa maitiaisnesteestä, jota nousee sienen leikkauspintoihin. Sienen osien nimitysten tunteminen on tärkeää tunnistamisen kannalta. Sienikirja on tässäkin hyvänä apuna. Ulkonäön lisäksi kiinnitä tunnistamisessa huomiota myös muihin sienen ominaisuuksiin, kuten tuoksuun, kasvupaikkaan ja makuun.

Hyvä sienikirja on tärkeä apuväline kaikille sienestäjille. Retkelle tarvitaan kirjan lisäksi ilmava kori sienten kuljettamiseen ja harjaksellinen sieniveitsi. Paras retkelle mukaan otettava on tietysti kokenut sienikaveri.

– Kannattaa myös hakeutua paikalliseen sieniseuraan, jolloin voi päästä mukaan yhteisretkille joilla kokeneet sienestäjät opastavat aloittelijoita. Onnea retkille ja turvallisia ja herkullisia sieniaterioita!

Aloittelijan on hyvä perehtyä sienten eri osien nimityksiin, sillä ne ovat tärkeitä sienilajien tunnistamisen kannalta, neuvoo Piritta Marttila. Antti Ullakko / Yle

Sieniharrastuksen suosio kasvaa somessa

Piritta Marttilan mukaan kiinnostus sieniharrastusta kohtaan on kasvussa.

– Tässä näkyy sosiaalisen median vaikutus. Somen kautta on helppo päästä yhteyteen muiden harrastajien kanssa ja sieniharrastus on sitä kautta näkyvämpää kuin ennen. Ja ihmiset haluavat selvästi tällaisena poikkeusaikana mennä luontoon.

Koronan vuoksi sieninäyttelyitä ei tällä hetkellä olla järjestämässä missään päin Suomea. Sen sijaan järjestettyjä sieniretkiä on tarjolla. Lapin sieniseuralla on tulossa yhteistyökumppaneiden kanssa kaksi yleisölle suunnattua sieniretkeä lähiaikoina.

– Metsään kannattaa lähteä nyt ja siellä on helpompi pitää turvavälit näin korona-aikana, sanoo Piritta Marttila.

Yleensä retkipäivät lisäävät Lapin sieniseuran jäsenmäärää, mutta tänä vuonna uusia jäseniä on tullut jo monia ennen kuin yhtään retkeä on ehditty järjestää. Antti Ullakko / Yle

Suosio näkyy esimerkiksi siinä, että uusia jäseniä Lapin sieniseuraan on tullut jo ennen kuin retkiä on ehditty järjestää – tavallisesti jäsenmäärään tulee piikkiä vasta retkipäivien seurauksena. Lapin sieniseurassa on tällä hetkellä yli 140 jäsentä pääosin Rovaniemen seudulta, mutta myös ympäri Lappia.

Perinteisesti osa lappilaisista on ajatellut, että sienet ovat porojen ruokaa, eivät ihmisten. Hyvästä sienivuodesta hyötyvät toki myös porot, ja Marttilan mukaan Ylä-Lapista onkin jo soiteltu ja kyselty sienikuulumisia poroja ajatellen.

– Tosin sielläkin tunnustetaan jo, että sienet ovat muutakin kuin poron ruokaa, Marttila sanoo.

Miten sinä aloitit sienestyksen? Keskustele aiheesta sunnuntaihin kello 23 asti.

Lue myös: Myrkytystapauksia ja hallusinaatioita – epäluulo kulkee perimätietona ja saa monet suomalaiset yhä vieroksumaan sieniä