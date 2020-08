Yle seuraa: Louisianassa riehuu yksi 2000-luvun kovimmista myrskyistä – CNN:n toimittaja: "Kuin suihkukoneen moottori ulvoisi ikkunan takana ja koko maailma tuntuu repeävän"

Laura-myrsky iski Lousianan rantaan 4. luokan trooppisena hirmumyrskynä

Kyseessä on toinen trooppinen myrsky samalla alueella parin päivän sisällä

Pahimmat tuhot saattavat tulla useiden metrien myrskytulvasta

Myrsky jatkaa matkaansa Keskilänteen, mutta saapuu viikonloppuna itärannikolle

Hurrikaani Laura saavutti torstaina aamuyöllä rannikon Yhdysvaltain etelärannikolla, Louisianan osavaltiossa.

Lauraa kuvataa erittäin vaaralliseksi myrskyksi. Se oli rantautessaan 4. luokan trooppinen hirmumyrsky, ja jopa lähellä ylintä, eli 5. tasoa. Lauran keskituulen nopeus oli noin 66 metriä sekunnissa.

Kyseessä on voimakkain myrsky, joka tänä vuonna on iskenyt Yhdysvaltoihin ja se on kolmen voimakkaimman myrskyn joukossa , joka on yltänyt Yhdysvaltain mannermaalle 2000-luvun aikana, kertoo Politico-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Myrskyn silmä iski 400 asukkaan Cameronin kylään, joka sijaitsee noin 50 kilometrin päässä Texasin rajasta. Paikalla olevat toimittajat kertovat, että kylä on kokonaan veden alla.

Kuuden metrin myrskytulva

Laura-hurrikaani on niin voimakas, että se voi aiheuttaa massiivista tuhoa. Tuuli voi repiä rakennuksia ja heitellä autoja kuin leikkikaluja.

Hurrikaanin voimakkuudella puhaltavat tuulet levittäytyvät yli sadan kilometrin säteellä myrskyn keskustasta. New Orleansin historiallinen keskusta ja Galvestonin öljysatama Texasissa välttyvät siis pahimmalta iskulta.

Sademääräksi ennustetaan keskiviikon ja perjantain välisenä aikana 130 – 260 millimetriä. On myös muistettava, että vain pari päivää sitten samalla alueella liikkui trooppinen myrsky Marco, jonka jäljiltä maaperä on täysin vettynyt.

Ainutlaatuinen sääilmiö voi aiheuttaa suuret tuhot Yhdysvaltain etelärannikolle tämän viikon aikana – "Ennennäkemätön modernille säätieteelle"

Ehkä kaikkein vaarallisin Laura-myrskyn seuraamus lienee kuitenkin myrskyn maalle työntämä tulva, jonka ennustetaan nousevan jopa seitsemän metriä korkeaksi ja tunkeutuvan yli 60 kilometrin päähän mantereelle.

Harri Vähäkangas / Yle

Tuhoja nähdään vasta päivien kuluttua

Myrskyn tieltä on evakuoitu noin puoli miljoonaa ihmistä. He joutuvat odottamaan useita päiviä, ennen kuin myrskyn tuhoista aletaan saada tietoa.

Tuhot lienevät suuret. CNN-uutiskanavan (siirryt toiseen palveluun) toimittaja Martin Savidge on myrskyn reitillä Lake Charlesissa, missä hän kuvasi tuntemuksiaan suojapaikassaan.

– Rakennuksen voi todella tuntea tärisevän tuulen voimasta. Ja tämä on seudun vankimpia rakennuksia, siksi juuri valitsimme tämän.

– Ainoa, mitä kuulet, on kuin suihkukoneen jylinää. Maailma todellakin hajoaa kappaleiksi ikkunan takana, Savidge jatkaa.

Myrskyn ennustetaan jatkavan matkaansa Louisianan ja Texasin rajaseutua pitkin aluksi pohjoiseen. Myrsky heikkenee mantereen päällä, mutta pysyy hurrikaanin vahvuisena ainakin huomiseen saakka. Ensi tiedot myrskyn voimakkuudesta kertovat, että se on heikentynyt hitaammin kuin meteorologit ovat ennustaneet.

Myöhemmin sen reitin ennustetaan suuntautuvan itään. Lauantaina tai sunnuntaina myrskyn jäänteet osunevat pääkaupungin Washingtonin seudulle.

Lähteet: AFP, AP