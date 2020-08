Jämsän kaupunginjohtaja: "Ilkkumiselle ja syyllisten hakemiselle ei pidä antaa sijaa" – kaupunki järjestäytyy pikavauhtia auttamaan suljettavan paperitehtaan työntekijöitä

Jämsässä on ryhdytty nopeisiin toimiin metsäyhtiö UPM:n ilmoitettua eilen, että se aikoo sulkea Kaipolan paperitehtaan kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Tehtaalta on jäämässä työttömäksi 450 ihmistä, mutta alihankintayritysten myötä jopa 15 prosenttia Jämsän työpaikoista saattaa kadota kertarysäyksellä. Kaipolan tehtaan lakkauttaminen nostaa suurtyöttömyyden pilvet koko Keski-Suomen taivaalle.

Jämsän kaupunginjohtaja Hanna Helaste kuvailee tilannetta katastrofiksi kaupungin taloudelle. Kun huomioidaan työpaikkojen, poismuuton ja ostovoiman sekä verojen menetys, vuosittainen tappio on 25–30 miljoonaa euroa.

– Taloudellisia vaikutuksia on vasta karkeasti arvioitu, mutta ne ovat todella mittavat. On selvää, ettemme selviä tilanteesta yksin, Helaste sanoo.

Kaupunki kutsui äkillisen rakennemuutoksen työryhmän koolle heti torstaiaamuksi. Ensimmäisessä kokouksessaan työryhmä organisoitui edelleen ratkaisemaan muun muassa työttömäksi jäävien ihmisten auttamista ja taloudellisen tuen hakemista Jämsän kaupungille.

Koronatappioihin suunnattua elvytystä yritetään juoksuttaa Jämsään

Koko maailmaa riivaava Covid-19 -pandemia voi olla Jämsälle jopa etu, sillä erilaisia taloudellisen tuen väyliä on tarjolla tavallista enemmän. Ensisijaisesti Jämsä kääntää katsettaan valtion suuntaan, että kaupunki saisi tukea lakisääteisistä velvoitteistaan selviämiseen. Rahoitusmahdollisuuksia voi kuitenkin tarjoutua myös EU:n koronaelvytysrahoista.

– Mutta täytyy muistaa, että kaikella rahoituksella on ehtonsa ja myös meidän täytyy ne ehdot täyttää, Helaste kommentoi.

"Ei niin pitkää yötä, ettei aamu olisi tullut. Uskomme, että tästäkin selvitään, mutta se tulee vaatimaan paljon töitä", sanoo Jämsän kaupunginjohtaja Hanna Helaste. Petri Aaltonen / Yle

Pääministeri Sanna Marin (sd.), työministeri Tuula Haatainen (sd.) ja kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) vierailevat Jämsässä huomenna. Maanantaina kaupungin edustajat tapaavat UPM:n paikallisjohtoa. Tapaamisten myötä jatketaan kaupungin toimenpidesuunnitelman laatimista.

– Rahoitusta haetaan näiden toimenpiteiden perusteella varsin laajalla skaalalla, Helaste lupaa.

Jämsän kaupunginjohtaja peräänkuuluttaa myös vahvaa yhteishenkeä tilanteen hoitamiseksi:

– Minkäänlaiselle ilkkumiselle ja syyllisten hakemiselle ei paikallisesti pitäisi olla sijaa. Päällimmäisenä tulisi olla huoli inhimillisestä tragediasta, minkä tämä on aiheuttanut sadoille jämsäläisille perheille.

Jämsän äkillisen rakennemuutoksen työryhmään kuuluu kaupungin toimijoiden lisäksi muun muassa Työ- ja elinkeinministeriön, työvoimahallinnon, Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen Ely-keskuksen edustajat. Ryhmään on kutsuttu myös Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian edustajat sekä jämsäläiset kansanedustajat ja kaupungin edustajia.

"Uudelleenkoulutuksen näkökulmasta raha ei ole ongelma"

Rakennemuutostyöryhmän ensisijaisena huolena ovat kuitenkin työttömäksi jäävät ihmiset.

Keski-Suomen TE-toimisto ryhtyy vetämään työryhmää, joka pohtii konkreettisia toimenpiteitä työllisyyden edistämiseksi. Tarjolle on tarkoitus saada ainakin uudelleenkouluttautumista, apua uusien työpaikkojen hakemiseen sekä yritysvalmennusta tai uusien yritysten ideointia.

– Teemme yhdessä TE-toimiston kanssa ja kaikkien toimijoiden kanssa parhaamme, että seurannaisvaikutukset jäisivät mahdollisimman pieneksi ja mahdollisimman moni ihminen kiinnittyisi nopeasti uudelleen työmarkkinoille. Uudelleenkoulutuksen ja valmentamisen näkökulmasta raha ei ole ongelma, meillä on kyllä tähän riittävästi rahaa, kertoo Keski-Suomen Ely-keskuksesta yksikön päällikkö Marja Pudas.

Jämsän keskustassa on arkipäivänä hiljaista. Tehtaan lähdön pelätään autioittavan kaupunkia entisestään. Petri Aaltonen / Yle

Lopulliset päätökset henkilökunnan muutosturvasta tehdään vasta sen jälkeen, kun Kaipolan yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Helasteen mukaan moni asia riippuu siitä, minkälaista yhteistyötä kaupunki ja viranomaiset pystyvät tekemään UPM:n kanssa.

Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Tuula Säynätmäki korostaa nopeiden toimien merkitystä Jämsän Kaipolan tehtaan mahdollisen sulkemisen yhteydessä.

Korona on kolhinut taloutta, mutta Keski-Suomessa on näköpiirissä myös työllistymismahdollisuuksia, sanoo Säynätmäki.

– Tietysti siinä on hirveän tärkeää, että lähdetään heti nopeasti vahvoihin toimiin, ja jos tulee irtisanomisia, niin kaikki henkilöt alkavat itse vahvasti edistää omaa työnhakuaan. Kyllä meillä kuitenkin koronasta huolimatta on ollut avoimia työpaikkoja, on myös kasvua. Pitää löytää uusia kasvun mahdollisuuksia ja katsoa tilannetta koko alueen näkökulmasta vähän laajemmin, kuvailee Säynätmäki.

Jämsän työttömyysprosentti oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan heinäkuun lopussa 14,7.

"Hyviä miehiä tarjolla työmarkkinoille"

Kaipolan tehtaan kahvipöydissä eilistä uutista käsitellään yhdessä työkavereiden kanssa. Tehtaan automaatiopuolella työskentelevän Marko Ahosen mukaan jokainen reagoi tilanteeseen omalla tavallaan, mutta tunnelma ei ole täysin toivoton. Uusia uravaihtoehtojakin on palloteltu, vähintäänkin huumorimielessä.

Omalla kohdallaan Ahonen haluaa nähdä tehdastyön päättymisen jonkin uuden alkuna. Hän on kouluttautunut muutama vuosi sitten hierojaksi ja tehnyt työtä tähän asti sivutoimisesti.

– Nyt sille löytyy ehkä enemmän aikaa ja siihen täytyy panostaa, Ahonen sanoo.

Marko Ahosen lähes 15 vuoden ura Kaipolan tehtaalla päättyy tehtaan sulkiessa ovensa. Petri Aaltonen / Yle

Hän suunnittelee tutkivansa jatkokouluttautumismahdollisuuksia ja kannustaa samaan myös työkavereitaan.

– Kaikki joutuvat tahollaan miettimään, mitä oikeasti haluaa tehdä ja mitkä on mahdollisuudet. Jos siihen saadaan tukea, kynnys lähteä jopa koulun penkille voi madaltua.

Ahonen mainostaa Kaipolan työntekijöitä myös uusille työnantajille. Hän kehuu henkilökuntaa päteväksi, ahkeraksi ja osaavaksi.

– Todella hyviä miehiä on tarjolla työmarkkinoilla tämän jälkeen.

Lue lisää:

Seurasimme suorana tiedotustilaisuutta: UPM lakkauttaa Kaipolan tehtaan – pääluottamusmies: "Tämä on suomalaisen johtamisen rimanalituspäivä"

"Monikaan työporukastamme ei osannut ajatella, että koko tehdas suljettaisiin" – työpaikkansa menettävä Marko Ahonen on huolissaan enemmän työkavereistaan kuin omasta tulevaisuudestaan

"Ihmiset muuttavat ja kylä tyhjenee", pelkää jämsäläinen Eila Vihijärvi – kaupunginjohtaja muistuttaa, että vaarassa ovat muutkin kuin tehtaan työpaikat

Analyysi: Korona oli viimeinen niitti metsäteollisuuden kruununjalokivelle – kellot soivat jo Suomen paperitehtaille