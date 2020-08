Sannin keikat pilkottiin kuuteen osaan - koronaohjeistukset vaativat tapahtumajärjestäjiltä pitkää pinnaa ja luovaa ajattelua

Maineikas Tavastia-klubi avaa ovensa pitkän tauon jälkeen heti syyskuun alussa, ja loppuvuoden ohjelma on paketissa. Loppuunmyytyjä keikkoja on useita, kuten esimerkiksi The Hellacoptersin ja Ruusujen keikat lokakuussa.

Myös Sannin kaksi ensi viikon keikkaa on myyty loppuun. Koronaohjeistuksien takia niitä ei kuitenkaan pystytä järjestämään sellaisenaan, vaan Tavastia ilmoitti tänään torstaina, että konsertit on jouduttu pilkkomaan kuuteen osaan. Sanni siis heittää kolmena peräkkäisenä päivänä peräti kaksi keikkaa päivässä.

– Olisimme joutuneet jakamaan Sannin keikat jo elokuunkin ohjeistuksien perusteella, mutta halusimme seurata tilannetta loppuun saakka. Emme halunneet tehdä hätäisiä päätöksiä, ja meillä oli jo hyvissä ajoin tiedossa malli, jolla keikat joutuisimme järjestämään, Tavastia-klubin ohjelmavastaava Mikko Merimaa kertoo.

Osviittaa tähän suuntaan antoivat aluehallintoviranomaisten keskiviikkona vahvistamat säännöt, jotka koskevat syyskuun yleisötapahtumia ja yleisiä kokoontumisia. Heinäkuussa yleisötilaisuuksien rajoitukset olivat tiukat, elokuun osalta niitä löysättiin, ja nyt palataan jälleen heinäkuun suuntaan.

Ravintolatoimintaa, eli esimerkiksi Tavastiaa koskevat syyskuun ohjeistukset aluehallintoviranomainen antaa lähipäivinä.

Mikä on tilanne joulukuussa?

Kuukausittain muuttuva tilanne on tapahtumanjärjestäjille vähintäänkin haastava. Normaalioloissa esimerkiksi Tavastia tiedottaa keikoista puolisen vuotta, toisinaan jopa kokonaisen vuoden ennen itse konserttia.

– Tässä tilanteessa meillä ei ole aavistustakaan siitä, mitä loppuvuodesta tapahtuu. Esimerkiksi joulukuussa meille on tulossa kaksi Ensiferumin keikkaa, joiden myyntikapasiteetti on ajateltu syyskuun mukaan. Jos tilanne pahenee, joudumme arvioimaan myyntikapasiteettia uudestaan, Mikko Merimaa toteaa.

Toisaalta Merimaan mielestä ohjeistuksia on hyvä tarkastella usein.

– Tuolloin ei tarvitse olla naimisissa jonkin tietyn asian kanssa, vaan sitä voidaan kiristää tai höllentää tarpeen mukaan. Toki olisi hienoa, jos tietoa saataisiin aiemmin. Syyskuu alkaa ensi viikolla, mutta syyskuuta koskevia ravintolaohjeistuksia ei vielä ole annettu.

Tavastian esiintymissaliin on nyt tuotu paljon pöytiä ja tuoleja. Lavan eteen on rajattu tanssilattia, jolla taataan metrin turvavälit.

Tullikamarilla viiden kuukauden keikkatauko

Myös Tampereen Tullikamarin Pakkahuone ja Klubin ohjelmapäällikkö Janne Laurilan mukaan viranomaisen kuukausittaiset ohjeistukset tulevat kovin myöhään.

– Nyt on elokuun 27. päivä, mutta syyskuun ohjeistuksia ei ole vielä tiedossa. Kun toimitaan ravintolassa ja sisätiloissa, ja kun on kyse esityksistä, useampi rajoitus painaa päälle.

– Toki ymmärrän sen, että on mentävä pätkä kerrallaan ja että kyseessä on lainsäädännöllinen vaatimus. Asioita ei voi päättää mielivaltaisesti, ja toisekseen epidemiatilanteen kehittymistä on seurattava tarkoin.

Tullikamarilla ei ole ollut keikkoja viiteen kuukauteen. Syyskuun keikat on pääsääntöisesti siirretty myöhemmäksi ja muutamassa tapauksessa peruttu kokonaan. Yleisömäärä ja konserttien sopimukset oli suunniteltu seisomassa olevan yleisön kapasiteetin mukaan, ennen koronarajoitusten alkamista. Syyskuun Mokoman keikka esimerkiksi siirtyy suosiolla marraskuulle.

– Tällä hetkellä tutkimme täikamman kanssa ohjeistuksia ja mietimme, millaisia konsertteja meillä olisi mahdollista järjestää, jotta ne täyttäisivät turvallisuusvaatimukset ja olisivat myös taloudellisesti järkeviä. Juuri nyt Tullikamari elää eräänlaista siirtymävaihetta, Janne Laurila kiteyttää.

Varasuunnitelmia pitää olla useita

Tullikamarin nettisivujen mukaan lokakuun keikat näyttäisivät onnistuvan, mutta niiden toteutumisesta ei vielä ole varmuutta.

– Meillä ei ole lakiteknisesti työkaluja lähteä perumaan asioita ennen kuin lokakuuta koskevat säädökset ovat tiedossa. Siksi joudumme tällä hetkellä tiedottamaan tilanteesta lyhyellä aikavälillä, Laurila toteaa.

Laurilan mukaan varasuunnitelmia täytyy olla kauheat määrät, koska tilanne elää koko ajan.

– Tämä ei muistuta ristiaallokkoa, vaan erään norjalaisen joen suulta löytyvää pyörrettä, jossa meri- ja jokivesi menevät kuuteen eri suuntaan. Mutta ei tässä auta muu kuin seurata tilannetta ja toteuttaa ohjeistuksia parhaansa mukaan.