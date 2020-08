Huoli historiantiedoista johti lukiolaisten viemiseen aidoille taistelupaikoille Ilomantsissa – "Tällainen voisi olla joka vuosi"

Ilomantsissa on runsaasti sekä talvi- että jatkosodan taistelupaikkoja.

Ilomantsin lukion edustalla on odottava tunnelma. Paikalla on linja-auto, jolla kaikki koulun oppilaat abiturientteja lukuun ottamatta on tarkoitus viedä sotahistorialliselle retkelle.

Yksi osallistujista on lukion toisella luokalla oleva Mikael Kukkonen.

– Odotan, että saan nähdä hienoa lähiseudun historiaa.

Mikael Kukkonen odotti mielenkiinnolla käyntiä Ilomantsin eri taistelupaikoilla. Sami Takkinen / Yle

Bussiretken tarjoaa Osuuskunta Ilomantsin matkailu, jonka hallituksen jäsen Jouko Heimonen on tullut saattamaan lukiolaiset matkaan.

– Moni ei tunne historiaa. Ei oman kunnan historiaa, eikä varsinkaan meidän jatko- ja talvisotamme historiaa, Heimonen synkistelee.

Ilomantsissa tämä ongelma on hänen mukaansa kuitenkin helppo korjata, sillä kyseessä on ainoa paikkakunta Suomessa, jossa on käyty mittavia taisteluita sekä talvi- että jatkosodassa.

Raappanan johdolla

Bussiretken yhtenä etappina on Öykkösenvaara, jossa suomalaiset jatkosodan aikana pysäyttivät Neuvostoliiton viimeisen suurhyökkäyksen.

Öykkösenvaarassa suomalaisia vastassa oli kaksi neuvostodivisioonaa, jotka Mannerheim-ristin ritari kenraalimajuri Erkki Raappanan johtama Ryhmä Raappana motitti ja tuhosi vuoden 1944 heinä-elokuun vaihteessa.

Taistelussa kuoli suomalaisarvioiden mukaan 3 200 venäläistä. Suomalaisten tappiot olivat 277 kaatunutta ja 1 388 haavoittunutta.

Raappanasta tehtiin Ilomantsin taisteluitten jälkeen esitys hänen nimittämisestään toisen kerran Mannerheim-ristin ritariksi, mutta esitystä ei hyväksytty.

Kenraalimajuri Erkki Raappanan kunniamerkkejä on esillä Raappanan majalla Ilomantsin Parppeinvaarassa. Aito Mannerheim-risti ei ole näytteillä. Sami Takkinen / Yle

Nyt taistelupaikalla seisoo lukiolaisten edessä rajakenraalin univormuun pukeutunut Vilho Huuskonen, joka antaa joukoille autenttisen toimintakäskyn.

Huuskonen on toiminut pitkään Ilomantsin näyttämökerhossa, ja hänen tehtävänään on elävöittää retken historia-antia Raappana-monologeilla.

– Isäni taisteli Raappanan joukoissa. Tämä on periaatteessa sellainen kunniarooli, Huuskonen selittää.

Hän uskoo, että myös nykyajan nuoret pystyvät ymmärtämään ja oivaltamaan roolihahmon puheita.

Harrastajanäyttelijä Vilho Huuskonen esiintyy mielellään Raappanan roolissa. Sami Takkinen / Yle

"Syytä tietää"

Lukiolaisten retkioppaana toimii joensuulainen sotakamreeri Rauno Suhonen, joka haluaa nippelitiedon sijasta antaa kuulijoilleen yleiskuvan tapahtumista.

Suhonen kuuluu niihin, jotka haluavat lisätä nuorten historiantuntemusta.

– Heidän on syytä tietää, vaikka ikävistä asioista onkin kyse, mitä kotipitäjässä on tapahtunut. Ja miksi heillä on tänä päivänä niin hyvät oltavat ja mahdollisuus käydä koulua.

Sotakamreeri Raunio Suhosen mielestä nuorten pitää tuntea oman kotikuntansa historiaa. Sami Takkinen / Yle

Sotakamreerin mielestä opettajat ovat tiedon välittämisessä avainasemassa, vaikka nämä itse eivät ole ehkä tulleet sitä ajatelleeksi.

– Se on tärkeää nyt, kun veteraanisukupolvet ovat pikku hiljaa siirtymässä autuaammille maille.

Lukion historian opettaja Sanna Partti on näkemäänsä ja kuulemaansa tyytyväinen.

– On tärkeää päästä maastoon. Oppitunnilla voi tietysti näyttää valokuvia, mutta se ei avaudu samalla tavalla.

Historian opettaja Sanna Partti kertoo saavansa joka kerta jotain uutta, kun hän käy tutustumassa Ilomantsin taistelupaikkoihin. Sami Takkinen / Yle

Kohokohtana rajakenraalin maja

Ilomantsin lukiolaisten opintoretki huipentuu Raappanan majalle, jonka 14. Divisioonan miehet rakensivat sota-aikana komentajalleen 50-vuotislahjaksi.

Maja oli alun perin Rukajärvellä Tiiksan kylässä, jossa se toimi Raappanan komentopaikkana. Museona toimivassa majassa on esillä Raappanalle kuuluneita kunniamerkkejä ja vaatteita.

Sotahistoriallisen retken viimeisenä kohteena oli Raappanan maja. Sami Takkinen / Yle

Lukiolaiset katselevat esineitä kiinnostuneina. Retkelle asetettu tavoite vaikuttaa täyttyneen.

– Kyllä tässä paremmin oppii kuin luokkahuoneessa, kun pääsee konkreettisesti näkemään, että missä mennään, myöntää Venla Riikonen.

Mari Suopanki puolestaan on hyvillään, että koulun kautta pääsi mukaan tällaiselle retkelle.

– Tuli ihan uutta tietoa. Tästä on varmaan hyötyä niille, jotka aikovat kirjoittaa historian.

Entä pitäisikö tällaisia retkiä järjestää useamminkin? Mikael Kukkosen ei tarvitse miettiä vastausta pitkään.

– Minusta tällainen voisi olla joka vuosi.

Mari Suopanki ja Venla Riikonen pitivät sotahistoriallista retkeä hyödyllisenä. Sami Takkinen / Yle

