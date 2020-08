Tämä viikonloppu on juhlien järjestäjille vuoden kiireisin – Kauneushoitolan johtaja: "En olisi voinut kuvitella tällaista keväällä"

Koronavarovaisuuden vuoksi juhlien pituus on venynyt, kun vieraita kutsutaan porrastetusti.

Tamperelaisessa Ravintola Pihassa on käynnissä kiireinen viikko. Päivittäisen ravintolatoiminnan ohella yrittäjä Jarkko Heinonen henkilökuntineen valmistaa tarjottavaa viikonlopun juhliin. Kuusien ylioppilasjuhlien lisäksi tekeillä on yhdet häät.

– Kyllä tämä vuoden kiireisin juhlaviikonloppu on. Kun torstaiaamuna tulin kahdeksalta työpaikalle, sunnuntai-iltana voin lähteä kotiin hetkeksi huilaamaan, Heinonen sanoo.

Ylioppilasjuhlat ravintola hoitaa pitopalveluna koteihin. Juhliin on tilattu pääsääntöisesti salaatteja, makeita kakkuja ja vähän piirakoita. Kauden raaka-aineet näkyvät tarjoiluissa.

– Nyt on enemmän juureksia, sieniä ja kalaa. Alkukesän juhlissa olisi enemmän mansikkaa ja muita raikkaita makuja – toki on niitä mukana nytkin, Heinonen sanoo.

Yrittäjä Jarkko Heinonen on palkannut viikonlopun juhlakiireisiin apua. Antti Eintola / Yle

Koronarajoitukset ja yleinen varovaisuus näkyvät juhlissa. Yrittäjän mukaan asiakkaita huolettaa, tuleeko uusia rajoituksia tai sairastumisia niin, että juhlat pitää perua. Moni kutsutuista miettii osallistumistaan viime hetkiin asti ja siksi vieraiden määrä voi muuttua vielä muutamaa päivää ennen juhlia.

Tällä kertaa useisiin ylioppilasjuhliin on myös kutsuttu vieraita eri aikoihin, pienemmissä erissä.

– Vieraiden kokonaismäärä ei ole vähentynyt, mutta juhlien pituus on venynyt. Kun normaalisti pitopalvelulle on tarvetta neljäksi tunniksi, nyt aika on tuplaantunut, Heinonen sanoo.

– Tästä syystä lämpimän ruuan sijaan halutaan tarjota ruokaa, joka pysyy freesinä koko päivän.

Heinosen mukaan erilaisista järjestelyistä huolimatta viikonlopun juhlista ei puutu lakkiaistunnelmaa.

"Tämä on vaikeuksista voittoon -juhlapäivä!"

Viikonlopun juhlakiireet näkyvät myös tamperelaisessa Kauneushoitola Lapinniemen Helmessä.

– Meillä tehdään meikkejä ja kampauksia ihan valtavasti. Ja sen lisäksi vielä kaikkia muita ihania hemmotteluja niille, jotka eivät juhli. Viikonlopusta tulee kyllä aivan valtavan kiireinen, sanoo toimitusjohtaja Riina Sorjonen.

Kauneushoitolassa juhlia on valmisteltu Sorjosen mukaan jo koko kesä. Tässä kuussa on palkattu viisi uutta työntekijääkin.

– En olisi voinut kuvitella tällaista keväällä – enkä edes viime elokuussa ennen koronaa. Kesä on ollut poikkeuksellinen. Meillä ei ole ikinä ollut näin kiire, hän sanoo.

– Loppukesän juhlissa riittää kevyt meikkipohja, kun iho on luonnollisen päivettynyt, sanoo Riina Sorjonen. Antti Eintola / Yle

Asiakkaat ottavat usein hoitolassa koronan puheeksi ja kertovat, millaisia järjestelyjä heidän juhlissaan on sen vuoksi tehty. Kesän häissä pöytiä ovat koristaneet häädesit – käsidesipullot – ja ylioppilasjuhlissa todennäköisesti yo-desit.

Riina Sorjosen mukaan viikonlopun juhliin valmistaudutaan positiivisella mielellä.

– Tämä on vaikeuksista voittoon -juhlapäivä. Kun aiemmin ennen juhlia on ollut vähän katastrofaalinen fiilis, että muistetaanko kaikki, nyt on ihana tsemppi päällä!

