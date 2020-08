Isännöitsijöiden mukaan asumisen taidot ovat monella hukassa – esimerkiksi sähkösopimuksen laatiminen ei ole kaikille itsestäänselvyys

Asumisen taidot ovat monilta asukkailta hukassa. Isännöintiliiton johtaja Marianne Falck-Hvilstafeldt kertoo, että isännöitsijöille välittyy yhä enemmän se, että kaikkien asukkaiden tietämys ei ole aivan ajantasalla.

Isännöitsijöille on ihmetelty esimerkiksi sitä, että omistusasunnosta on maksettava yhtiövastiketta. Uusi asukas on voinut muuttaa asuntoon tekemättä sähkösopimusta ja hämmästellyt sitten, mikseivät sähköt toimi. Asukkaita voi Falck-Hvilstafeldtin mukaan joutua muistuttamaan aivan perusasioista, kuten kotivakuutuksen tarpeellisuudesta.

– Se on osa isompaa kokonaisuutta, mistä on puhuttu julkisuudessakin, eli arjen ja elämisen taidot. Asumisen taidot ovat osa tätä laajempaa ilmiötä, Falck-Hvilstafeldt sanoo.

Isännöintiliitolle kantautuu viestiä asumisen taitojen puutteista sen jäsenyrityksiltä. Asukkaiden tietämyksessä näkyy aiempaa enemmän haasteita.

Aina ei ole esimerkiksi päivän selvää, mitkä asiat ovat asukkaan ja mitkä taas taloyhtiön vastuulla.

– Kaikesta ei taloyhtiössä huoltoyhtiö huolehdi, Falck-Hvilstafeldt tiivistää.

Vuokranantajat eivät ole samaa mieltä asumisen taitojen tasosta

Kaikki tahot eivät ole yksimielisiä siitä, että asumisen taidoissa näkyisi selvää heikentymistä.

Vuokranantajien näkökulmasta asiaa tarkastelevan Suomen Vuokranantajat ry:n päälakimiehen Tarik Ahsanullahin mukaan asumisen taidot ovat kehittyneet pikemminkin parempaan kuin huonompaan suuntaan.

Suomen Vuokranantajien lakineuvonnan saamien yhteydenottojen määrä on toki kasvanut, mutta se kertoo Ahsanullahin mukaan siitä, että vuokranantajilla on halua toimia oikein. Ahsanullah myös muistuttaa, että valtaosa vuokrasuhteista sujuu alusta loppuun ilman minkäänlaisia suuria riitoja

– Näen tämän pikemminkin niin, että tietoisuus on lisääntynyt ja monesti halutaan olla yhteydessä ja selvittää, miten asiat menevät.

Lakineuvontaan ollaan vuosittain yhteydessä noin kymmenen tuhatta kertaa.

Taitojen puute ei vain nuorten ongelma

Falck-Hvilstafeldtin mukaan taitojen ruostuminen ei ole vain tietyn ihmisryhmän, kuten nuorten, ongelma.

– Saattaa olla, että muutetaan eläkepäivillä omakotitalosta taloyhtiöön, jossa täytyy huomioida eri asioita kuin omakotitaloasumisessa.

Myös esimerkiksi monikulttuurisuus näkyy taloyhtiöiden arjessa. Taloyhtiöiden toimintatavoissa voi olla monille uutta opeteltavaa.

– Taloyhtiöasuminen on suomalainen juttu. Sellaista juuri vastaavaa asumissysteemiä ei löydy maailmalta, hän selventää.

Falck-Hvilstafeldtin mukaan taloyhtiöissä olisi hyvä panostaa siihen, että tieto asumiseen liittyvistä kysymyksistä on helposti saatavilla. Asukkaan olisi kätevä etsiä vastauksia kysymyksiinsä esimerkiksi oman taloyhtiönsä verkkosivuilta. Näin asukkaan ei aina tarvitsisi olla yhteydessä juuri isännöintiin, kun hän kohtaa arjessaan vastausta vaativan ongelman.

Tiedon lisäksi myös konkreettiselle asumisneuvonnalle on suuri tarve.

Sato tarjoaa asumisneuvontaa jopa sadoille ihmisille

Vuokra-asuntoja tarjoava Sato on järjestänyt asukkailleen asumisneuvontaa vuodesta 2017 alkaen. Neuvonnan piirissä on satoja asukkaita. Saton yksikönjohtaja Juha-Pekka Järvenpää muistuttaa, että neuvonnan piiirissä on suhteellisen pieni osuus Saton kaikista asukkaista. Yhtiöllä on kaikkiaan 26 800 asuntoa.

Neuvontaa tehdään kahdella tavalla: asukaskohtaisesti ja yhteisöllisesti.

Osana asumisneuvontaa Sato tekee ennalta sovittuja kotikäyntejä. Asumisneuvoja voi esimerkiksi käydä yhden talon kaikissa asunnoissa kysymässä asukkaiden kuulumisia. Näin nähdään, onko jollain heistä kenties tarvetta asumisneuvonnalle.

Neuvontaa tehdään myös yhteistyössä kaupunkien ja kuntien sosiaalitoimen kanssa. Heidän suunnastaan voi tulla Satolle yhteydenotto, mikäli on havaittu, että jonkun asukkaan eläminen ei suju parhaalla mahdollisella tavalla.

– Monesti on moniongelmaisiakin perheitä ja henkiöitä, Järvenpää sanoo.

Yhteisöllisten tilaisuuksien kautta asumisneuvonta koskee vielä laajempaa joukkoa Saton asiakkaista. Järvenpään mukaan Sato on järjestänyt esimerkiksi jätteiden käsittelyyn liittyviä tilaisuuksia, joihin osallistui pelkästään viime vuonna satoja Saton asukkaita.

– Toisia henkilöitä [jätteiden lajittelu] kiinnostaa enempi kuin toisia, toisille se ei taas ole merkityksellinen asia. Tämä aiheuttaa epäsopua, Järvenpää taustoittaa.

Lue lisää: Taloyhtiöissä lisääntyivät asukkaiden valitukset: jopa päivällä kuuluvat elämisen äänet saavat etätyöläisen hermot kireälle

Neuvonta ylläpitää sopua

Asumisneuvonnan asiakkaat ovatkin hyvin erilaisia. Toisaalta joukossa on asukkaan ja neuvojan välisiä yksittäisiä tapaamisia. Joidenkin kanssa neuvoja on sopinut pidemmän seurantajakson.

Asumisneuvoja voi opastaa asukasta esimerkiksi siitä, minkälaisia tukiverkostoja hänelle on olemassa yhteiskunnassa. Lisäksi neuvonnassa haetaan konkreettisia ratkaisuja asukkaiden ongelmiin.

Järvenpään mukaan asumisneuvojat voivat esimerkiksi havainnollistaa, miten talon järjestyssäännöt toimivat, ja mitä niiden rikkomisesta voi seurata. Neuvonta on tarpeen, sillä asukkaan esteenä voi olla kielimuuri.

– Tai saattaa olla, että [asukas] ei vain tule ajatelleeksi, Järvenpää lisää.

Asumisneuvojat auttavat myös huolehtimaan asunnosta oikealla tavalla. Ohjeita annetaan esimerkiksi siitä, miten laminaattilattia kuuluisi oikeaoppisesti pestä. Lisäksi neuvonnassa voi nousta esille naapurisovun ylläpitäminen.

Uusi tekniikka vaatii uusia taitoja

Asumisen taitojen hallinta on vuosien saatossa voinut hieman heikentyä, Järvenpää pohtii. Taustasyiksi hän nostaa esille arkijärjen vähentymistä.

Toisaalta taitoihin vaikuttaa myös se, että asuinkerrostaloihin on tullut lisää asumista helpottavaa tekniikkaa. Sen käyttö voi vaatia ohjeistusta ja opastusta.

Neuvontaa voidaan tarvita yhtäältä naapurisovun ylläpitoa ja asumisen taitojen opettelua varten.

Vuokralaisen ohjeistaminen hyödyttää myös vuokranantajaa

Moni vuokralainen muuttaa omaan asuntoon ensimmäistä kertaa, jolloin kaikki asumiseen liittyvät toimintatavat eivät välttämättä ole hänellä tiedossa. Erityisesti silloin vuokranantajan olisi hyvä ohjeistaa vuokralaistaan.

– On vuokranantajankin edun mukaista laittaa viestiä vuokralaiselle ja silloin tällöin tehdä tarkistuskäyntejä huoneistoon, Suomen Vuokranantajien päälakimies Takir Ashanullah toteaa.

Sopiva aikaväli tarkastusten tekemiseen on esimerkiksi vuosi.

Suurimmat ongelmatilanteet liittyvät siihen, että vuokrasopimuksen aikana vuokranantaja ja vuokralainen eivät ole olleet yhteydessä, jolloin vuokrasuhteen päätyttyä voidaan huomata, että asunto on puutteellisessa kunnossa ja vuokralainen on laiminlyönyt joitakin kunnossapitotoimia.

Yleisimmät vuokranantajan ja vuokralaiset väliset riitatilanteet liittyvätkin siihen, mihin kuntoon vuokra-asunto on jätetty vuokrasuhteen päättymisen jälkeen.

