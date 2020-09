Taidekeräilijän japanilainen puutarha oli yllätys uusille omistajille – tontilla 9 teehuonetta ja rehevöitynyt kasvusto

TurkuFunkistyylisen talon pihalla on komea pähkinäpuu. Aurinko paistaa vesiaiheeseen, jota ympäröivät sirot japanilaisen teehuoneen puurakenteet. Mereen vievällä rinteellä kasvaa satoja alppiruusuja.

Turkulainen Jenni Kiviluoto kertoo, että yllätys oli melkoinen, kun hänen miehensä vanhemmat ostivat Turun Satavassa sijaitsevan huvilan.

– Emme tienneet mitään tästä japanilaisesta puutarhasta. Siitä ei ollut puhetta, kun kiinteistökauppoja tehtiin. Yllätys on ollut mieluinen, kertoo Kiviluoto.

Japanilaiseen puutarhaan johtaa komea väylä, jota reunustavat upeat puut. Minna Rosvall / Yle

Perhe on hakenut vimmatusti tietoja puutarhasta. Edesmennyt taidekeräilijä Jaakko Lindberg harrasti puutarhanhoitoa ja rakensi tontille muun muassa yhdeksän teehuonetta ja kivirakenteita luonnonkivistä.

Edellinen talo on tuhoutunut. Siitä on jäljellä vain kivistä rakennetta yläpihalla. Nykyinen huvila on 1960-luvun alusta.

Alppiruusuja on tontilla satoja. Niiden kukinta-aikaan puutarha on täynnä kukkia. Minna Rosvall / Yle

Puutarhaneuvos Arno Kasvi ja Jenni Kiviluoto suunnittelevat kunnostustoimia. Minna Rosvall / Yle

Puiden kaatoa jo tehty

Puutarhaneuvos Arno Kasvi kävi katsomassa japanilaista puutarhaa ja tapasi edesmenneen taidekeräilijä Jaakko Lindbergin jo vuosikymmeniä sitten.

Kasvi on tyytyväinen, että uudet omistajat vaalivat puutarhaa, jota voi sanoa Lindbergin elämäntyöksi.

Puutarha valuu pitkin rinnettä kohti merta. Minna Rosvall / Yle

Tontilta on kaadettu jo suuria puita, jotta kasvit saavat valoa.

– Kasveja oli jo ennestään runsaasti, eivätkä ne suinkaan pienene, vaan kasvavat ja rehevöityvät. Täältä puuttuu ikivihreitä maanpeitekasveja. Puutarha on uniikki Suomen mittakaavassa ja tästä tulee upea vierailukohde, pohtii Kasvi.

Talon sisätiloihin suunnitellaan konsertteja. Sitä vuokrataan ehkä myös juhlatilaksi. Minna Rosvall / Yle

Omistajat toivovat apua alan opiskelijoilta kunnostustoimiin. Puutarhaa voitaisiin avata myös yleisölle. Suunnitelmissa on lisäksi konsertteja ja ehkä talon vuokraaminen juhlatilaksi.

– Tätä puutarhaa on aikanaan hoidettu niin hyvin ja huolellisesti, että kyllä me pystymme tämän säilyttämään. Täytyy hyväksyä, että tämä projekti kestää pitkään. Puutarha elää ja muuttuu, kertoo Jenni Kiviluoto.

Funkishuvila on rakennettu 1960-luvulla. Minna Rosvall / Yle

Japanilainen henki elää

Puutarhaneuvos Arno Kasvi pyörähtelee ympäri tonttia. Hän löytää teehuoneen, jonka katolla sinnittelee pihlaja. Kasvi kiittelee, että puu on laitettu oikeaan paikkaan, mutta hoitotoimia tarvitaan.

Japanilaisia teehuoneita on yhdeksän. Vanhin niistä on 1950-luvulta. Minna Rosvall / Yle

– Täällä tuntee puutarhan perustaneen henkilön ideat, eli sen, että vähitellen istutan ja rakennan. Täällä on aamupäivän teepaikkoja ja iltapäivän seurustelupaikkoja.

Yksi puutarhan teehuoneista on noin 30 metriä meren pinnan yläpuolella rinteessä. Arno Kasvi pitää kasvupaikkaa ihanteellisena kaikille kasveille.

Kivi- ja puurakenteet ovat hänen mukaansa aivan kuin japanilaisessa puutarhassa.

Aiemman talon perustuksia on yhä tontilla. Minna Rosvall / Yle

Vesiaiheet kuuluvat tärkeänä osana tähänkin puutarhaan. Minna Rosvall / Yle

Pähkinäpuu varjostaa kauniisti pääsisäänkäyntiä. Minna Rosvall / Yle