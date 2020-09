Ylen kysely kansanedustajille: Enemmistö vastaajista säilyttäisi eläkeputken – Kokoomuksen, vihreiden ja RKP:n edustajilta tukea poistolle

Enemmistö Ylen kyselyyn vastanneista kansanedustajista puolustaa ikääntyneiden työttömien niin sanotun eläkeputken säilyttämistä.

Kysymys jakaa puolueita yli hallitus–oppositio -asetelman.

Selkeintä tuki eläkeputken säilyttämiselle on vasemmistoliitossa, SDP:ssä ja perussuomalaisissa. Vasemmistoliitto ja SDP ovat hallituspuolueita, perussuomalaiset oppositiossa.

Tälle iäkkäiden työttömien edun poistamiselle löytyy halukkuutta etenkin kokoomuksesta, vihreistä ja RKP:stä. Näistä ryhmistä kokoomus on oppositiossa, vihreät ja RKP hallituksessa.

Eläkeputki on ikääntyneille työttömille tarjottu mahdollisuus saada työttömyyspäivärahaa eläkkeelle siirtymiseen asti. Tämän vuoden alussa eläkeputken alaikäraja nousi 62 vuoteen vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä.

Ilkka Kemppinen / Yle

Näin kysely tehtiin Yle kysyi edustajien mielipidettä verkkokyselynä 18. – 25. elokuuta. Tarkalleen kysymys kuului näin: "Pitäisikö niin sanotusta eläkeputkesta luopua kokonaan valtiovarainministeriön virkamiesesityksen mukaisesti?" Kyselyyn vastasi 122 edustajaa, reilu puolet kaikista 200 kansanedustajasta. Vastaajat edustavat hallitus- ja oppositioryhmiä melko tarkalleen samassa suhteessa kuin ryhmät ovat edustettuina eduskunnassa.

Kyselyssä 63 kansanedustajaa säilyttäisi eläkeputken nykyisen kaltaisena. Eläkeputken olisi valmis poistamaan 47 edustajaa. Vastaajista 12 ei osannut sanoa mielipidettään

Valtiovarainministeriön virkamiesesitys ehdotti eläkeputken poistamista keinona parantaa työllisyyttä ja vahvistaa julkista taloutta. Valtiovarainministeriössä lasketaan, että iäkkäiden työttömien todennäköisyys työllistyä uudelleen kasvaisi, jos eläkeputki poistettaisiin.

Katso tästä oman edustajasi vastaus eläkeputkesta

Tutki kansanedustajien mielipiteitä perusteluineen alla olevasta valikosta. Edustajat ovat aakkosjärjestyksessä. Voit valita edustajan pudotusvalikosta tai selata edustajia nuolipainikkeilla. Juttu jatkuu valikon jälkeen.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Vihreät ja RKP poistaisivat eläkeputken, keskusta empii

Hallituksessa eläkeputken poisto saa suurimman kannatuksen vihreissä ja RKP:ssä.

Eläkeputken poistamista kannattava vihreiden kansanedustaja Satu Hassi muistuttaa, ettei eläkeputki ole pelkästään työttömän etu.

– Eläkeputki on monille työnantajille myöskin veruke. On OK irtisanoa ikääntyviä työntekijöitä, kun on se eläkeputki, Hassi sanoo Ylelle haastattelussa.

– En usko, että yksittäisenä toimenpiteenä eläkeputken poisto menee hallituksessa läpi. Jos menee, niin eläkeputken poiston on välttämättä oltava osa kokonaisuutta, jossa vähintäänkin pitää poistaa viimeisen työnantajan vastuu työntekijän sairauseläkkeestä.

Hassin mielestä juuri viimeisen työnantajan vastuu mahdollisesta työntekijän sairauseläkkeestä on suurin este ikääntyvien työntekijöiden työllistymiselle.

RKP:n Sandra Bergqvist poistaisi eläkeputken asteittain, koska mahdollisuus eläkeputkeen vaikeuttaa iäkkäämpien jatkamista töissä.

– Suomalaisten työurat ovat lyhyempiä kuin esimerkiksi ruotsalaisten. Ero näkyy erityisen vahvasti työelämän viimeisen kymmenen vuoden aikana ennen eläköitymistä. Haluamme, että yhä useammalla suomalaisella on halua ja jaksamista olla töissä pidempään.

Keskustan ryhmästä löytyy mielipide joka lähtöön

Hallituspuolueista keskustan vastaukset hajaantuvat sekä eläkeputken säilyttäjiin että poistajiin. Osa keskustalaisista ei osaa sanoa kantaansa. Keskustalaisten into vastata kyselyyn oli heikointa yhdessä RKP:n kanssa. Molemmissa ryhmissä vastausprosentti oli 40 prosentin tuntumassa.

– Mielipiteiden hajaantuminen keskustassa kertoo ehkä juuri siitä, miten vaikea kysymys on. Toisaalta huolehditaan ikääntyneiden mahdollisuudesta olla työelämässä ja siitä, että työelämässä voidaan hyvin. Toisaalta on myöskin paine, että kovia työllisyystoimia on tehtävä, pohtii keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska Ylelle haastattelussa.

Ovaska itse vastasi "en osaa sanoa".

– Valtiovarainministeriön esityksestä lähdetään liikkeelle, mutta lopputulos ei ole täysin esitetyn mukainen. Eläkeputkeen on mahdollista tehdä muutoksia, joilla työllisyyttä voidaan parantaa. Kuitenkin pitää huomioida, miten vaikeaa ikääntyneillä on työllistyä. Siksi myös palveluihin on satsattava, Jouni Ovaska perustelee.

Ilkka Kemppinen / Yle

Vasemmiston edustajat säilyttäisivät eläkeputken

Vasemmistoliitossa kaikki vastaajat vastustavat eläkeputken poistamista, SDP:ssäkin lähes kaikki.

Markus Mustajärvi vasemmistoliitosta "ei missään nimessä" poistaisi eläkeputkea.

– Eläkeputki on taannut edes jonkinlaisen turvan ikääntyvälle työttömälle, jonka työura on ollut vajaa ja rikkonainen etenkin siellä työelämän ehtoopuolella. Valistunut työnantaja osaa arvostaa myös iäkkäämpiä työntekijöitä ja heidän osaamistaan. Se pitäisi muistaa irtisanomistilanteissa, Mustajärvi huomauttaa.

Myöskään SDP:n Anneli Kiljunen ei koskisi eläkeputkeen.

– Eläkeputki on monelle vaikeassa työmarkkina-asemassa olevalle ikääntyneelle tärkeä tuki, joka turvaa toimeentuloa. Huomio pitäisi suunnata toimiin, jotka parantavat iäkkäiden työllisyyttä, työhyvinvointia, työkykyä, osaamista ja mahdollisuutta yksilöllisiin joustaviin työmuotoihin, Kiljunen esittää vaihtoehdoksi.

Katso eduskuntaryhmien vastausten jakautuminen koko maassa tai vaalipiireittäin, valitse haluamasi jako laatikosta.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Suurimmat oppositioryhmät ovat täysin erimielisiä

Suurimman oppositioryhmän, perussuomalaisten enemmistö tukee eläkeputken säilyttämistä.

Perussuomalaisten Sami Savio arvioi, että ikääntyneiden työttömyydessä on pitkälti kyse työpaikkojen vähyydestä sekä siitä, että usein työhön valitaan nuorempi työnhakija kokeneemman osaajan sijaan. Savio ei poistaisi eläkeputkea.

– Selkeästi parempia tapoja lisätä ikääntyneiden työllisyyttä olisivat esimerkiksi työnantajan sivukulujen alentamisen kaltaiset, työllistymistä aidosti edistävät keinot, Savio perustelee.

Yhtä selkeästi kuin perussuomalaiset vastustavat, kokoomuslaiset kannattavat eläkeputken poistamista.

Kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen kannattaa eläkeputken poistamista. Hän teki tohtorinväitöskirjansa eläkeputken edeltäjän, työttömyyseläkeputken vaikutuksesta.

– Saneeraustilanteissa jo vähän yli 50-vuotiaiden kanssa alettiin neuvotella työttömyyseläkeputkeen jäämisestä. Jo vanhanmallisen työttömyyseläkkeen lakkauttaminen ja ikärajan nosto ovat vaikuttaneet ikääntyneiden työmarkkina-asemaan vahvistavasti. Siksi nykymallistakin putkea on hyvä arvioida, mutta työttömien toimeentulo on turvattava, Ikonen perustelee.

KD:n puheenjohtaja: eläkeputken ehtoja voidaan tarkastella

Kristillisdemokraattien mielipiteet eläkeputkesta hajaantuvat. Puolueen puheenjohtaja Sari Essayah ei poistaisi eläkeputkea.

– Eläkeputkeen siirtyjien joukossa on myös heitä, joille tämä on inhimillisesti oikea menettely. Monien kohdalla esimerkiksi terveyssyyt eivät mahdollista työelämässä jatkamista, saatikka uuteen työhön pääsemistä. Eläkeputken ehtoja voidaan toki tarkastella iäkkäämpien työllisyysasteen parantamiseksi, Essayah vastaa.

Nyt-liikkeen yhden miehen ryhmästä Harry Harkimo kannattaa eläkeputken poistoa.

– Hyvinvointivaltion rahoituspohjan varmistamiseksi tulevaisuudessa tarvitaan kaikkien työikäisten panosta. Tämä toimenpide lisäisi tutkimusten mukaan työllisyyttä. Ihmisiä tulisi enemmän työmarkkinoille, Harkimo arvioi.

Oman eduskuntaryhmän muodostava Ano Turtiainen ei osaa sanoa mielipidettään.

– Kun puhutaan työllisyyden vahvistamisesta, pitäisi eläkeputkesta puhumisen sijaan keskittyä siihen, miten saadaan yritykset luomaan enemmän työtä. Ihan ensimmäisenä pitäisi keskittyä verotuksen keventämiseen, Turtiainen esittää.

Kyselyssä oli myös vaalipiirikohtaisia kysymyksiä. Niistä voit lukea Ylen aluejutuista, klikkaa uutissivun ylälaidan siniseltä alueelta Paikallisuutiset-painiketta.

Pääministeri Sanna Marin ei tyrmännyt eläkeputken poistoa

Hallituspuolueista keskustan nykyinen puheenjohtaja Katri Kulmuni on väläyttänyt eläkeputken poistamista. SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin ei tyrmännyt ajatusta SDP:n puoluekokouksen linjapuheessaan Tampereella.

Uutissuomalainen kysyi eläkeputkesta (vain tilaajille) (siirryt toiseen palveluun) tuhannelta suomalaiselta. Tietoykkösen tekemän kyselyn perusteella enemmistö suomalaisista, 58 prosenttia haluaa säilyttää ikääntyvien työttömien mahdollisuuden eläkeputkeen.

Joka neljäs täysi-ikäinen vastaaja ei kuitenkaan osannut ottaa kantaa asiaan. Eläkeputken poistamista kannatti joka kuudes vastaaja. Kokoomuksen ja keskustan kannattajissa oli eniten valmiutta luopua eläkeputkestä.

Voit keskustella jutun aiheesta keskiviikkoon kello 23 asti. Klikkaa jutun alla keskustele-painiketta.

Lue lisää:

Valtiovarainministeriö ehdottaa uusia työllisyystoimia, listalla muun muassa eläkeputken poistaminen ja lyhyemmästä työssäolosta lyhyempi ansiosidonnainen

Opetusministeri Andersson tyrmää ehdotukset opintotuen leikkaamisesta – "Opiskelijoihin kohdistettaisiin ristiriitaisia paineita"

VM:n työllisyysehdotuksesta erimielisyyttä: EK haluaa toimet nopeasti käyttöön, SAK pitää "kylmänä kyytinä"