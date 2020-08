Parvekelasien valmistaja Lumon teki jättikaupat – Venäjälle lähtee liki kahden kauppakeskus Triplan verran lasia

Parveke- ja lasiterasseja valmistava Lumon on tehnyt historiansa suurimmat lasikaupat Venäjälle.

Yhtiö toimittaa Moskovaan valmistuvaan uudisrakennukseen parveke- ja kaidelasit. Projektiin kuuluu kolme taloa ja niiden liki 800 parveketta, joista jokainen lasitetaan.

Toimitukset alkavat lokakuussa, ja kohteen on määrä valmistua jouluna vuonna 2021.

— Moskovaan solmittu kauppa on lasimääränä mitattuna Lumonin historian suurin, Lumonin CEE-maiden liiketoimintajohtaja Antti Vänskä kertoo tiedotteessa.

Tilaus sisältää kaikkiaan 13 660 neliömetriä lasia. Kyseessä on isompi kokonaisuus kuin kauppakeskus Pasilan Tripla, johon lasia meni 7 600 neliötä.

— Tällä hetkellä panostamme vahvaan kasvuun erityisesti kotimaan pientalosektorilla ja kansainvälisessä liiketoiminnassamme. Näköpiirissä on paljon positiivisia signaaleja. Tästä vuodesta on tulossa liiketoiminnallisesti hyvä, kertoo Lumon-konsernin toimitusjohtaja Jussi Kinnunen tiedotteessa.

25 miljoonan euron investoinnit

Kaksi vuotta sitten Lumon kertoi rakentavansa uuden tehtaan Kouvolaan. Investoinnin suuruus oli noin 10 miljoonaa euroa.

Kesäkuussa Lumonin tehtaalla Kouvolassa valmistui uusi miljoonan euron silkkipainokonelinja.

Yhtiö kertoo tehneensä investointeja viimeisten kolmen vuoden aikana yhteensä noin 25 miljoonalla eurolla.

Seuraavaksi yhtiö rakentaa Kouvolaan 3 000 neliön kokoisen valmistuotevaraston logistiikkapihalle. Kyseessä on noin puolen miljoonan euron investointi. Sillä yhtiö haluaa keskittää valmiiden lasitusten varastoinnin yhdelle logistiikka-alueelle.

– Siirtämällä tuotteet katettuun varastoon voimme tehostaa operointia, vähentää trukkiliikennettä eri piha-alueiden välillä sekä saamme varastoitua kuljetusta odottavat lasitukset säältä suojaan, toimitusjohtaja Jussi Kinnunen kertoo tiedotteessa.

Investoi myös Kanadaan

Lumon investoi myös Kanadan-tehtaaseensa, miljoona euroa.

Yhtiö on toiminut Kanadassa vuodesta 2011. Tähän asti Kanadan tehdas on vastannut lasitusten kokoonpanosta, jonne lasi on ostettu alihankintana valmiiksi jalostettuna.

– Uuden miljoonan euron investoinnin myötä otamme lasinjalostuksen alkupään eli lasivarastoinnin, leikkuun ja hionnan omiin käsiimme, Lumon-konsernin toimitusjohtaja Jussi Kinnunen sanoo tiedotteessa.

Lasi toimitetaan jatkossa rahtikarkaistuna, josta se jatkojalostetaan valmiiksi lasituksiksi.

Yhtiön mukaan Kanadaan menevät projektikohteet valmistetaan edelleen Kouvolassa, joten investoinnilla ei ole vaikutusta Kouvolan tuotantoon.

Lue myös: Kouvolalainen Lumon sai kaikkien aikojen suurimman tilauksensa – toimittaa parvekelasit Kanadaan 600 asuntoon