Vasemmistoliiton Li Andersson alentaisi päivähoitomaksuja ja leikkaisi kotihoidontukea: Nurinkurista maksaa myös yli 3-vuotiaiden kotihoidosta

Vasemmistoliitto esitteli torstaina työllistämiskeinojaan. Puolueen puheenjohtaja Li Andersson kannattaa päivähoitomaksujen alentamista.

Pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin (sd.) on väläyttänyt maksujen alentamista työllistämiskeinona.

Päivähoitomaksujen alentaminen on Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan työllistämiskeino, josta on helppo puhua. On kuitenkin eri asia, miten paljon se nostaa työllisyyttä.

Asiantuntijat laskevat, että tehokkaampi keino olisi luopua kotihoidontuesta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson uskoo, että työllisyys nousee, vaikka hallitus päättäisi vain päivähoitomaksujen alentamisesta. Kotihoidontuen leikkauskin sopii vasemmistoliitolle.

– Itse lähtisin muuttamaan kotihoidontuen sisaruuslisiä. Kotihoidontuki mielletään tueksi, jota maksetaan, jotta alle kolmevuotias lapsi voidaan hoitaa kotona. On nurinkurista, että me maksamme myös yli kolmevuotiaiden kotihoidosta.

Jos perheessä on yli kolmevuotiaita lapsia, sisaruslisä on 65 euroa kuukaudessa lasta kohden. Kotihoidontukea Kela maksaa 342 euroa kuukaudessa.

Kotihoidontuen leikkaus on vaikea asia

Kotihoidontuen leikkaaminen on kuitenkin hankalaa, koska se on hallituspuolue keskustan lempilapsi.

Päivähoitomaksujen alentaminen leikkaisi kuitenkin miljoonaloven kuntien talouteen.

– Tämähän on sellainen työllisyysuudistus, joka myös maksaisi valtiolle. Valtio maksoi myös edellisen hallituksen aikana, kun päiväkotimaksuja alennettiin.

Tällä hetkellä varhaiskasvatus on maksutonta kaikkein pienituloisimmille perheille. Enimmillään päivähoito maksaa 289 euroa kuukaudessa.

Ase- ja siviilipalveluksen lyhentäminen työllistäisi

Vasemmistoliitto haluaa myös selvittää, miten paljon työllisyys nousisi, jos ase- ja siviilipalvelusta lyhennettäisiin.

– Kestoa lyhentämällä työllisyyttä voitaisiin vahvistaa jopa usealla tuhannella henkilöllä, Andersson sanoo.

Anderssonin mukaan palvelusaikojen lyhentäminen säästäisi rahaa. Tällä rahalla voisi lisätä esimerkiksi kertausharjoitusten määrää.

Andersson muistutti, että työllisyystalkoissa kaikki matalalla roikkuvat hedelmät on jo poimittu. Työttömyysturvan kestoon ja ansiosidonnaiseen puuttuminen ovat puolueelle vastenmielisiä.

Vasemmistoliiton kaksihenkinen ministeriryhmä kokoontui torstaina Hyvinkäällä. Ryhmään kuuluu Anderssonin lisäksi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.

