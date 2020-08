Analyysi: Republikaanien puoluekokous keskittyi havittelemaan vanhoja äänestäjiä ja Trump sai olla Trump

Donald Trumpin puheen mukaan korona on Kiinan syytä, demokraattien ehdokas Joe Biden äärivasemmistoa ja muu maailma käyttää amerikkalaisia hyväkseen.

Donald Trumpin puheen mukaan korona on Kiinan syytä, demokraattien ehdokas Joe Biden äärivasemmistoa ja muu maailma käyttää amerikkalaisia hyväkseen. Erin Scott / EPA

Tavallisella viikolla Texasin rannikolle iskeytynyt neloskategorian hurrikaani Laura olisi ollut pääuutinen. Niin olisi ollut myös Wisconsinin tilanne: sunnuntaina poliisi ampui mustaa Jacob Blakea selkään useita kertoja, ja mielenilmaukset sekä mellakointi ovat kasvaneet päivä päivältä. Tiistaina 17-vuotias valkoinen mies ampui kaksi ja haavoitti kolmatta mielenosoituksissa. Keskiviikkona hänet pidätettiin epäiltynä murhasta.

Ja ai niin, koronakin kiinnostaa; torstaihin mennessä amerikkalaisia oli kuollut noin 3000 tällä viikolla (siirryt toiseen palveluun).

Republikaanien puoluekokous osui siis erittäin hankalaan viikkoon uusien äänestäjien tavoittamisen kannalta. Mutta puoluekokouksen tavoitteena eivät olleetkaan uudet, vaan vuonna 2016 presidentti Donald Trumpia äänestäneet amerikkalaiset.

Uutistilanne olisi myös voinut olla hankala istuvalle presidentille, mutta Trump ei antanut sen haitata torstai-illan puheessaan.

Trump hyväksyi nimityksen republikaanien presidenttiehdokkaaksi Valkoisen talon pihalla. Demokraatit ovat arvostelleet Trumpia valtion symbolien politisoinnista puoluekokouksen aikana.

Puhe oli totuttua Trumpia: tiiviisti istuvan yleisön edessä esiintyi itsevarma presidentti. Hänen mukaansa korona on Kiinan syytä, demokraattien ehdokas Joe Biden äärivasemmistoa, ja muu maailma käyttää amerikkalaisia hyväkseen.

Trump vetosi puheessaan republikaanien perusäänestäjiin, aborttia vastustaviin ja laajaa aseenkanto-oikeutta puolustaviin konservatiiveihin. Toisaalta osio puheesta oli myös varattu valkoiselle työväenluokalle, joka äänesti Trumpia aktiivisesti neljä vuotta sitten.

Oikeastaan koko viikon puoluekokous pyrki vetoamaan jo Trumpia äänestäneisiin amerikkalaisiin. Heidän pelätään äänestävän nyt Bidenia tai jättävän äänestämättä.

Erityisesti tämä näkyi pandemiaan ja rasismiin liittyvissä puheenvuoroissa sekä tavassa, jolla republikaanit hyökkäsivät Bidenin kampanjaa vastaan.

Trump ja muut viikon puhujat väittivät, että ilman Trumpia koronaan olisi kuollut vielä enemmän ihmisiä. Trumpin itsevarmuudesta huolimatta puolue on varmasti huolissaan: tällä hetkellä noin 60 prosenttia amerikkalaisista ei ole tyytyväisiä presidentin koronatoimiin (siirryt toiseen palveluun).

Republikaanit pelkäävät syystä. The New York Timesin tutkimus osoittaa (siirryt toiseen palveluun), että mitä enemmän koronakuolemia paikkakunnalla on, sitä selkeämmin Trumpin kannatus pienenee.

Tim Scott on republikaanipuolueen ainoa musta senaattori. Chip Somodevilla / EPA

Toinen republikaaneja huolestuttava, äänestyskäytökseen vaikuttava kysymys on rakenteellinen rasismi.

Presidentti ei maininnut puheessaan Wisconsinin tapahtumia tai kesän kansalaisoikeusliikehdintää lainkaan, mutta puhui pitkään poliisien tärkeydestä. Demokraatit ovat hänen mukaansa liittoutuneet "mellakoijien, rötöstelijöiden, ja lipun polttajien" kanssa.

Rikollisuudella pelottelu on tuttua presidentin virkaanastujaispuheesta vuodelta 2017. Tilanne on kuitenkin eri, ja Trumpin yritys leimata rasismin ja poliisiväkivallan vastaiset mielenosoitukset silkaksi kaaokseksi ei välttämättä uppoa amerikkalaisiin.

Alkukesästä kolme neljästä amerikkalaisesta (siirryt toiseen palveluun) piti rasismia suurena ongelmana. Kampanjatiimi onkin selvästi arvioinut, että rasismista pitää puhua tarpeeksi, jotta entiset äänestäjät eivät koe oloaan epämiellyttäväksi Trumpia äänestäessä.

Tämä näkyi viikon muissa puheenvuoroissa. Maanantaina Yhdysvaltain entinen YK-lähettiläs Nikki Haley ja senaattori Tim Scott muistuttivat, etteivät kaikki republikaanit ole valkoisia miehiä. Nikki Haleyn vanhemmat ovat kotoisin Intiasta, Tim Scott on republikaanipuolueen ainoa musta senaattori.

Puheiden viesti oli, että Yhdysvallat ei ole rasistinen maa. Ja vaikka vähän olisikin, republikaanit tarjoavat myös vähemmistöille paremmat mahdollisuudet amerikkalaiseen unelmaan, sosiaaliseen nousuun omilla ansioilla.

Osittain viesti oli tarkoitettu kosiskelemaan vähemmistöjä, mutta ristiriidassa kaikkien niiden puheenvuorojen kanssa jotka leimasivat kesän yli jatkuneen kansalaisoikeusliikehdinnän mellakoinniksi ja ryöstelyksi.

Trumpin tytär Tiffany Trump piti puoluekokouksessa puheen peruutuskulttuuria vastaan Chip Somodevilla / EPA

Trumpin puheessa ja koko puoluekokouksen ajan toistui myös teema niin kutsutusta peruutuskulttuurista, jolla demokraatit republikaanien mukaan rajoittavat amerikkalaisten sananvapautta. Peruutuskulttuurilla (englanniksi cancel-culture) viitataan tilanteeseen, jossa henkilö tekee tai sanoo jotain, ja joutuu oikaisun ja haukkujen kohteeksi erityisesti sosiaalisessa mediassa. Tilanteet liittyvät usein sukupuolikysymyksiin tai rasismiin.

Väite on samaistuttava laajalle amerikkalaiselle yleisölle, sillä somekohuista on tullut arkea Yhdysvalloissa ja pelko torjutuksi tulemisesta inhimillistä. Toisaalta republikaanit jättivät täysin huomiotta sen, että Trump lietsoo somevihaa vastustajiaan kohtaan jatkuvasti.

Voittaakseen vaalit Trumpin pitää saada vähintään samat äänestäjät uurnille, ja mieluiten estää uusia äänestäjiä tukemasta Bidenia.

Käytännössä tämä tarkoittaa erityisen tiukkaa kilpailua valkoisten naisten äänistä, ja naiset olivatkin vahvasti esillä puoluekokouksessa. Vuonna 2016 Trump sai valkoisilta naisilta niukasti enemmän ääniä (siirryt toiseen palveluun) kuin demokraattien Hillary Clinton. Nyt Joe Biden on mielipidemittauksissa naisten suosima ehdokas, historiallisella marginaalilla (siirryt toiseen palveluun).

Toinen tapa voittaa voisi olla saada demokraatteja suosivat vähemmistöäänestäjät jäämään kotiin; ja nuoret.

Osa puoluekokouksen puheista pidettiin yleisön edessä, osa virtuaalisesti. MediaPunch / AOP

Nuoret olivat puoluekokouksen unohdetuin äänestäjäryhmä. Vahvaa valtiota kannattava ja (siirryt toiseen palveluun)ilmastonmuutoksesta huolestunut sukupolvi on republikaaneille hankala yleisö.

Näissä vaaleissa 10 prosenttia äänioikeutetuista on 18–23-vuotiaita tuoreita äänestäjiä ja 27 prosenttia milleniaaleja. Kumpikin äänestäjäryhmä on ollut toistaiseksi helppo aliarvioida, sillä niiden äänestysprosentti on toistaiseksi ollut alhainen.

Motivaation kasvusta on kuitenkin merkkejä. Vuoden 2016 vaaleista vuoden 2018 välivaaleihin milleniaalien äänestysaktiivisuus lähes tuplaantui (siirryt toiseen palveluun).