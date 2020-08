Louisianan rannikolla asukkaat tutkivat hurrikaanin tuhoja – New Orleansissa asuva suomalainen Aira: "Jos se olisi tullut tänne, emme olisi selvinneet"

Laura-hurrikaani on vaatinut jo kolme kuolonuhria. Illalla Suomen aikaa se laantui trooppiseksi myrskyksi.

Yhdysvalloissa Laura-hurrikaani on saanut aikaan mittavia tuhoja Louisianan osavaltion rannikolla, jonne se iski torstaina aamuyöllä paikallista aikaa.

Pahiten kärsivät Cameronin ja Lake Charlesin pikkukaupungit, joissa myrsky kaatoi katuvaloja ja puita sekä tuhosi rakennuksia. Tuhojen täyden laajuuden selvittämisen odotetaan kestävän päiviä.

Yli 1,5 miljoonaa ihmistä oli saanut viranomaisilta evakuointikehotuksen, New York Times -sanomalehti kertoo (siirryt toiseen palveluun). Satoja ihmisiä oli kuitenkin syystä tai toisesta jäänyt myrskyalueelle.

Washington Post -lehden haastattelema (siirryt toiseen palveluun) 45-vuotias Lawanda Levy yöpyi kaupungissa ja tutustui hurrikaanin tuhoihin aamulla.

– Sehän on taittunut kuin pala paperia, hän sanoi lehdelle katsellessaan paikallisen KTLC-televisiokanavan katkennutta lähetysantennia.

Harri Vähäkangas / Yle

Brett Geymann pysyi kodissaan Moss Bluffin kylässä lähellä Lake Charlesia yhdessä kolmen perheenjäsenensä kanssa. Aamun valjetessa hän tarkasteli hurrikaanin aiheuttamia tuhoja.

– Näyttää siltä kuin tästä olisi pyyhkäissyt läpi tuhat pyörremyrskyä. Kaikkialla on vain tuhoa, hän sanoi uutistoimisto AP:lle.

Geymann vertasi hetkeä, jolloin myrsky ylitti hänen kotinsa, siihen, että lentokone olisi lentänyt aivan talon yläpuolelta.

"Ihmiset täällä eivät enää vähättele hurrikaaneja"

New Orleansissa 300 kilometrin päässä pahimmasta tuhoalueesta asuva Aira Vehaskari huokaisi helpotuksesta, kun kävi ilmi, ettei Laura-hurrikaani ollut iskemässä kaupunkiin.

– Emme olisi selvinneet siitä, niin voimakas hurrikaani se oli, hän kertoo Ylelle.

Politico-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Laura on yksi kolmesta voimakkaimmasta Yhdysvaltain maa-alueelle iskeneestä hurrikaanista 2000-luvulla.

Kahden viikon päästä tulee kuluneeksi 15 vuotta siitä kun Katrina-hurrikaani iski New Orleansiin. Sen aikaansaamat tuhot olivat valtavia, ja se vei yli tuhannen ihmisen hengen.

– Ihmiset täällä eivät enää vähättele hurrikaaneja. Lauran tuloa pelättiin, Vehaskari kertoo.

Näkymä Holly Beachista Louisianassa Eric Thayer / AFP / Lehtikuva

New Orleansissa on hänen mukaansa satanut koko päivän, ja siellä on edelleen tornado-varoitus. Pelättyjä myrskytulvia ei niitäkään ole vielä kaupunkiin tullut.

– New Orleansin keskusta on vallien suojassa ja siksi täältä ei evakuoitu ihmisiä. Lähiöistä kuitenkin evakuoitiin, koska siellä ei ole valleja, Vehaskari kertoo.

Hän on huolissaan siitä, miten tuhoalueen ihmisten elinkeinoille, kuten kalastukselle ja öljynjalostamoille, käy.

– Ne ovat pieniä rantakaupunkeja, ei siellä ole muita elinkeinoja, hän sanoo.

Korona vaikuttaa myös evakuointeihin

Sadat ihmiset jättivät noudattamatta evakuointikehotusta ja jäivät koteihinsa myrskyn iskiessä.

Vehaskarin mukaan tähän saattoi vaikuttaa se, että vähävaraisilla ihmisillä ei ole paikkaa minne mennä.

– Yleensä viranomaiset perustavat yöpaikkoja heille, joilla ei ole mahdollisuutta yöpyä muualla. Nyt niitä on kuitenkin koronatilanteen takia karsittu, Vehaskari kertoo.

Harry Ardoin (kuvassa vasemmalla) valmistautui lapsenlapsensa Tyler Ardoin kanssa Laura-myrksyn rantautumiseen Louisianaan 26. elokuuta 2020. Dan Anderson / EPA

Hänen mukaansa ihmiset myös jäävät koteihinsa, koska haluavat suojella niitä, tai koska he pelkäävät, että ne tullaan ryöstämään.

Vehaskarin mukaan jokavuotinen hirmumyrskyjen uhka on kuitenkin alueen kansalaisia yhdistävä tekijä. Katrinan traumat ovat edelleen muistissa ja tunteet pinnassa.

– Eilisillan uutislähetyksessä meteorologi alkoi itkemään kertoessaan Laura-hurrikaanista, hän sanoo.

