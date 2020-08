Avioerojen määrä laski Helsingissä koronakesänä yllättäen puoleen – pandemian jälkeen voi tulla eroaalto, pelkää asiantuntija

Helsingissä on haettu avieroja tänä kesänä peräti puolet vähemmän kuin vuosi sitten.

Käräjäoikeudelta saatujen tietojen mukaan avioeroja laitettiin vireille kesä-heinäkuussa vain 216, kun vastaavana aikana vuonna 2019 eropapereita jätettiin 397.

Väestöliiton pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola pitää erojen putoamista poikkeusaikana puoleen hyvin yllättävänä, mutta toki myönteisenä asiana.

– Tosi positiivinen ihana ajatushan siitä tulee, että perheiden yhteisesti viettämä aika olisi vahvistanut parisuhteita. Poikkeustila on varmasti tehnyt sitäkin.

Tosiasia on Jaakkolan mukaan kuitenkin myös se, että useissa perheissä on sekä taloudellisesti että henkisesti erityisen rankkaa ja on ymmärrettävää, että suhteissa ei eletä nyt parasta aikaa.

– Kodin ulkopuolella tapahtuu nyt paljon vähemmän asioita. Jos yhteiselo kotona ei suju, se ero on yksi vaihtoehto ja sitä taustaa vasten olen tilastosta todella yllättynyt.

Erojen vähemisessä saattaa olla myös kysymys suurien päätösten lykkäämisestä kriisin keskellä, pohtii Jaakkola.

– Kukaan ei oikein tiedä, miten kauan tätä jatkuu ja mitä kaikkia muutoksia on vielä tulossa. Voidaan ajatella, että eräänlaisen välitilan ja elämässä seuranneen epävarmuuden aikana isoja päätöksiä tehdään vähemmän.

Poikkeusajat vaikuttaneet vähän muun Uudenmaan erotilastoihin

Myös Länsi-Uudellamaalla on erottu tänä kesänä vähemmän. Tosin pudotus erojen määrässä on huomattavasti pienempi kuin Helsingissä. Kesä-heinäkuussa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa tuli vireille 244 avioeroa, kun määrä oli vuosi sitten 303 hakemusta.

Sen sijaan Itä-Uudellamaalla on laitettu eroja vireillä lähes täsmälleen sama määrä kuin viime kesänä: vuoden 2019 kesä-heinäkuussa 323 ja tämän vuoden vastaavana aikana 324, ilmenee käräjäoikeudelta saadusta tilastosta.

Pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Jaakkola pitää odottamattomana myös sitä, että Helsingissä on erottu huomattavasti vähemmän kuin ympäristökunnissa.

– Se on ollut yleinen spekulaatio, että suurissa kaupungeissa, kun ihmisillä on pienet asunnot ja elämä on paljon myös kodin ulkopuolella, virus iskisi kovemmin kaupunkilaisten parisuhteita kiristävästi ja erottaisiin enemmän kuin maaseudulla. Tämä on kyllä jotenkin hämmentävä uutinen.

Pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola pitää todennäköisenä, että koronapandemian jälkeen tulee eroaalto.

– Se tulee luultavasti silloin kun tilanne koronan osalta vähän asettuu. Perheet ovat joutuneet tosi tiukalle. Kaikki parisuhdeasiantuntijat ovat varmaan vähän varpaillaan eroaallon suhteen, sanoo pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola.