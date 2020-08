Herätys: Kansallispuistoja kaivataan lisää, yrityskaupat ovat vilkastuneet, Trump lupasi koronarokotteen vuoden loppuun mennessä

Kainuun ja Pohjois-Savon rajalla sijaitseva Tiilikkajärvi on yksi Suomen kymmenistä kansallispuistoista.

Kansallispuistojen kävijämäärät lisäävät painetta perustaa uusia puistoja

Korona ja lisääntynyt kotimaan matkailu ovat kasvattaneet kansallispuistoissa kävijöiden määrää, mikä puolestaan lisää painetta laajentaa kansallispuistoverkkoa. Ympäristöministeriössä on jo viisi hakemusta uusiksi kansallispuistoiksi, ja harkinnassa on myös nykyisten kansallispuistojen laajentamisia. Yhtenä esimerkkinä on Tiilikkajärven kansallispuisto, jonka Rautavaaran kunta haluaa kolminkertaistaa.

Pääministeri Marin vierailee tänään Jämsässä, tapaa UPM:n tehtaan ja työntekijöiden edustajia

Sanna Marin vierailee tänään Jämsässä. Arkistokuva maanatailta, jolloin Marin osallistui sdp:n puoluekokoukseen Tampereella. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vierailee tänään Jämsässä, jossa sijaitsevan Kaipolan paperitehtaan sulkemisesta metsäyhtiö UPM kertoi keskiviikkona. Marin tapaa vierailunsa aikana UPM:n tehtaan ja työntekijöiden edustajia sekä Jämsän kaupungin edustajia. Tapaamisiin osallistuvat myös työministeri Tuula Haatainen (sd.) ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.).

Yrityskaupoissa käy taas kuhina koronakevään jälkeen

Koronakevät on saanut monet harkitsemaan yrityksensä myyntiä. Silja Viitala / Yle

Moni pieni ja isompikin yrityskauppa siirtyi keväällä, kun myyjät keskittyivät pitämään yritystään pystyssä pahimman yli. Ostajia puolestaan mietitytti ostokohteen arvo ja tulevaisuuden näkymien sumentuminen. Nyt yritysjärjestelyt ovat jälleen vilkastumassa, mikä on tärkeää myös työpaikkojen säilymisen kannalta, arvioidaan Finnverasta.

Trump lupasi koronarokotteen vuoden loppuun mennessä

Donald Trump piti rebublikaanien puoluekokouksen päättävän puheensa Valkoisella talolla. Jim Lo Scalzo / EPA

Republikaanien puoluekokous huipentuu parhaillaan Yhdysvalloissa. Viimeisen kokouspäivän odotetuin ohjelmanumero on parhaillaan meneillään oleva presidentti Donald Trumpin linjapuhe. Trump lupasi puheensa alussa Yhdysvaltojen tuottavan rokotteen koronavirusta vastaan vuoden loppuun mennessä tai jopa aikaisemmin. Trump vertasi koronaviruspandemiaa sisällissodan ja Pearl Harborin kaltaisiin haasteisiin. Puhetta voi seurata Yle Areenassa tai tässä jutussa.

Sää poutaantuu ja selkenee

Yle

Sää poutaantuu ja monin paikoin myös selkenee. Päivällä pilvisyys vaihtelee, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia idässä. Päivälämpötila on etelässä 14–19 astetta. Lapissa lämpötila vaihtelee 8:n ja 15:n asteen välillä.

