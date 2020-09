Tämä testi todella paljastaa, osaatko yhdyssanat – "On vain sovittu, että näin ne kirjoitetaan"

Koulun ja opintojen alettua on syytä kaivaa muistista, miten ne kaikkein vaikeimmat sanaparit kirjoitettiinkaan: yhteen vai erikseen.

Suomen kielessä on koko joukko sanapareja, joiden kirjoitustapaa ei tahdo millään muistaa.

Kaikkien sanojen oikeinkirjoitusta ei voi millään muistaa. Toisinaan oikeinkirjoitusta ei voi edes päätellä, koska esimerkiksi alun perin ja ikään kuin on sovittu kirjoitettavaksi erikseen.

Kuitenkin eteenpäin, poissaolo tai pikkuhiljaa kirjoitetaan yhteen. Äidinkielen opettajien liitosta kerrotaan, ettei siellä ole tiedossa suomalaisia tutkimuksia nuorten yhdyssanaosaamisesta.

Tässä yhdyssanavisassa ovat mukana ne kenties kaikkein hankalimmat tapaukset, jotka on peruskoulussa opetettu.

Kokeile, miten hyvin ne ovat vielä muistissasi.

Tästä alkaa sinun visasi:

Tarkista sanakirjasta

Menikö pieleen?

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen erityisasiantuntija, suomen kielen lautakunnan sihteeri Sari Maamies lohduttaa, että hänenkin täytyy aina tarkistaa, miten alun perin kirjoitetaan – siis erikseen.

– On pieni joukko sanoja, jotka kielen ammattilainenkin joutuu tarkistamaan. Ne ovat sellaisia, joita tulee käytettyä harvoin.

Maamies kertoo, että tekstin merkitykseen ei varsinaisesti vaikuta, kirjoittaako alun perin yhteen tai erikseen. Enemmänkin kyse on mielikuvasta, jonka tekstikokonaisuus luo.

– Lukija väistämättä muodostaa mielipiteen kirjoittajasta tekstin ulkoasun ja itse tekstin perusteella. Siksi viimeistely ja huolittelu on tarkoituksenmukaista, sanoo Maamies.

Yhdyssanojen oikeinkirjoituksessa piilee myös väärinymmärryksen vaara, jos ne kirjoittaa miten huvittaa. Yksinkertainen esimerkki on sana kuvankaunis.

Lauseet "kuvankaunis neito" ja "kuvan kaunis neito" tarkoittavat eri asiaa. Ensimmäisessä on neito, joka on kuvankaunis ja toisessa kaunis neito, joka on kuvassa.

Jos sanan oikeinkirjoitus pohdituttaa, se kannattaa tarkistaa Kotimaisten kielten keskuksen ilmaisesta Kielitoimiston sanakirjasta (siirryt toiseen palveluun).

Siellä myös kerrotaan, jos jonkun sanaparin voi kirjoittaa kahdella eri tavalla. Itse saa esimerkiksi valita, kirjoittaako eteenpäin vai eteen päin.