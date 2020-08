Katso tilaisuutta suorana kello 3.30 alkaen: Trumpin puhe päättää republikaanien puoluekokouksen – Yle seuraa

Presidentti Donald Trumpin puhe päättää republikaanipuolueen nelipäiväisen puoluekokouksen. Puheessaan Trump vastaanottaa virallisesti puolueen presidenttiehdokkuuden.

Aikaisin torstaina Yhdysvaltojen etelärannikolle rantautunut Laura-myrsky sekä Wisconsinin osavaltion mellakat luovat varjoaan Trumpin puheen ylle, arvioi The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Republikaanipuolue on pitkin kokoustaan esittänyt Trumpin vallitsevan kaaoksen ainoana mahdollisena pysäyttäjänä.

Politicon mukaan (siirryt toiseen palveluun) Trump aikoo puheessaan hyökätä demokraattipuolueen presidenttiehdokas Joe Bidenia vastaan kaikin keinoin. Julkaisun mukaan Trump nostaa puheessaan esille muun muassa Bidenin suhteen Kiinaan, maahanmuuttokysymyksiin, talouteen ja koronapandemian hoitoon.

Trumpin on määrä pitää puheensa Valkoisesta talon eteläisellä ruohokentällä. Paikkavalintaa on pidetty laajalti epäeettisenä, sillä Valkoinen talo on liittovaltion omaisuutta, kertoo muun muassa BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Trumpin odotetaan puheessaan myös pyrkivän nostattamaan tunnelmaa ja korostamaan republikaanipuolueen yhtenäisyyttä, kertoo Politico. Julkaisu perustaa tietonsa Trumpin tulevasta puheesta kahteen nimettömänä pysyttelevään lähteeseen.

Trumpin lisäksi päätöspäivänä puhuvat muiden muassa Trumpin avustaja, hänen tyttärensä Ivanka Trump.

