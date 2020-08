Tampereella polkaistaan yleisurheilun Ruotsi-ottelu pystyyn viikossa – Kisojen pääsihteeri: "Kyllä tämä ihan mahdollista on"

Tampereella viikon päästä järjestettävä yleisurheilun Ruotsi-ottelu kasataan kokoon pikavauhtia. Suomen Urheiluliiton hallitus päätti kilpailun järjestämisestä keskiviikon kokouksessaan – vain reilua viikkoa ennen tapahtumaa.

Kisat järjestää tälläkin kertaa Tampereen Pyrintö ja tapahtuma on perin juurin tuttu kisojen pääsihteerille, Pyrinnön urheilutoimenjohtaja Elisa Hakaselle. Ehkä se hieman helpottaa lähes mahdottomalta näyttävää urakkaa?

– Yöunia nukutaan vielä, mutta selvästi lyhyempiä kuin alkuviikosta. Kyllä tämä ihan mahdollista on, Hakanen sanoo.

Oheisohjelmaa ei järjestetä

Koronarajoitusten vuoksi Ratinan stadionilla nähdään tällä kertaa Ruotsi-ottelun riisuttu malli. Kaikenlainen oheisohjelma, kisatorit ja anniskelualueet puuttuvat. Myös yleisön määrää on rajoitettu reilusti. Elisa Hakanen ei silti halua harmitella.

– Olemme tosi onnellisia urheilijoiden puolesta, koska maaottelu kuitenkin saadaan järjestettyä ja kohta 100-vuotias perinne saa jatkua. Eikä tullut välivuotta vaikka siltä aluksi näytti.

Kun oheisohjelma jää pois, urheilijat nousevat todelliseen pääosaan, sanoo kilpailujen pääsihteeri Elisa Hakanen. Antti Eintola / Yle

Urheilijoiden puolesta iloitsee myös kilpailunjohtaja Jukka Hosio.

– Urheilijoille on todella tärkeää päästä kilpailemaan – tätä viestiä on kuulunut paljon Ruotsinkin puolelta. Tämä on todennäköisesti isoin kansainvälinen kisa, johon he pääsevät nyt osallistumaan, hän sanoo.

Urheilullisesti kisoissa ei ole jätetty mitään pois, mutta turvallisuussyistä urheilijat pidetään erillään jopa kentällä.

– Esimerkiksi juoksussa Suomen joukkue juoksee vierekkäisillä radoilla ja parin tyhjän radan päässä ruotsalaiset omilla vierekkäisillä radoillaan. Muuten kilpailu käydään normaalisti, Hosio kertoo.

Urheilijat pidetään erillään

Elisa Hakasen mukaan turvallisuuteen pyritään kaikin keinoin. Kisajärjestäjät ovat miettinet kaiken tarkkaan ja alkukesästä tehtyä turvallisuussuunnitelmaa on hiottu ja syvätty moneen kertaan matkan varrella.

– Riski siihen, että jotakin tapahtuu, on aika pieni. Toki jos tulee tiukka kymppitonnin kisa, jossa kilpailijat huohottavat puoli tuntia toistensa niskaan, siinä on ehkä se suurin riski, Jukka Hosio sanoo.

– Urheilijat kuitenkin tarkkailevat vointiaan päivittäin ja ovat hyvin tarkkoja terveytensä kanssa.

Ratinan-stadionille myydään 3000 lippua joka kisäpäivälle. Antti Eintola / Yle

Kisat toteutetaan tälläkin kertaa pitkälti vapaaehtoisvoimin. Talkoolaisia tarvitaan tiukkojen turvatoimien vuoksi yli 400 eli tavallista enemmän.

– Meillä on talkoolaisia muistuttelemassa turvaväleistä, ohjaamassa katsomoissa, on käsidesipumppaajia, jaamme maskeja haluaville. Väkeä on saatu hyvin mukaan, mutta vielä tarvitaan lisää, Elisa Hakanen sanoo.

Talvisodan hengessä kisoihin

Kolmatta kertaa Tampereella järjestettävä Ruotsi-ottelu poikkea edellisistä kaikista eniten yleisömäärältään. Kun vuonna 2016 kisoja seurasi Ratinassa 30 000 katsojaa ja kaksi vuotta myöhemmin lähes 20 000, tänä vuonna lippuja myydään 3 000 kullekin kisapäivälle. Lippuja on edelleen tarjolla.

– Onneksi yleisurheilu on hieno laji myös televisiossa. Mutta totta kai toivomme, että paikanpäälle saapuu maksimimäärä yleisöä. Edelliskertojen tapaan me emme voineet tällä kertaa käyttää mainoksissa tunnistetta #ratinatäyteen, Hakanen sanoo.

Sirkushuvit eivä ole urheilijoille tärkeitä, mutta yleisö on, sanoo kilpailunjohtaja Jukka Hosio. Antti Eintola / Yle

Ruotsi-ottelut ovat kuuluisia hyvästä tunnelmastaan. Jukka Hosio uskoo, että siihen päästään vähemmälläkin yleisömäärällä.

– Tämä ottelu jää varmaan mieleen siitä, että se pystyttiin tekemään kaikesta huolimatta. Vähän talvisodan hengessä – tehtiin mahdottomasta mahdollista.

Lue myös:

Yleisurheilun Ruotsi-ottelu järjestetään – tiukat turvajärjestelyt käytössä

Ruotsalaisten erikoisjärjestelyt yleisurheilumaaottelussa maksavat noin miljoona kruunua: "Tämä on sen arvoista"

Ruotsissa kysytään, miksi Suomessa päästetään tuhansia ihmisiä urheilutapahtumiin – valtionepidemiologi Tegnell pitää kiinni 500 hengen ylärajasta