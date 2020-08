Heikki Ketola rakentaa uutta taloa Kaliforniaan maastopaloriskistä huolimatta – Trump ehdotti taas metsien siivoamista, tutkijan mukaan se ei auta

MALIBU, KALIFORNIA Yrittäjä Heikki Ketolan puhelin soi viideltä aamulla. Soittaja oli alempana rinteessä asuva naapuri, joka on eläkkeellä oleva palopäällikkö.

– Hän sanoi, että tuli on hypännyt moottoritien yli ja se tietää menoa. Keräsin pienen Priuksen täyteen krääsää ja lähdin veks, Ketola kertoo.

Hänen kotinsa Malibussa tuhoutui liekeissä, eikä se ollut ainoa. Marraskuun 2018 Woolsey-palot tuhosivat yli 1 600 rakennusta ja kärvensivät yli 39 000 hehtaaria maata. Tuhkaa satoi ympäri Los Angelesia, ja lentoliikenne keskeytettiin.

Ketola muistelee tapahtumia tyynesti.

– Joskus yhdeksän maissa aamulla palasin takaisin, kun huomasin, että palo ei ollut ihan talon nurkalla, hän sanoo.

Hän ehti pelastaa vielä pari laatikollista valokuvia ja tietokoneen kovalevyjä. Sen jälkeen tulimeri puski kahdelta rintamalta kohti asutusta. Ketola ajoi kauemmas ja katseli talonsa palamista.

– Se oli tulitornado. Tuli tunne, että mikään palokunta ei olisi pystynyt tekemään mitään. Olen yllättänyt, että en ole menettänyt yöunia tämän takia, Ketola sanoo.

Ketolan entisestä saunasta oli upea näköala Tyynellemerelle. Johanna Juntunen / Yle

Ennen paloi syksyllä, nyt ympäri vuoden

Tulipalokautta kutsutaan Kalifornian viidenneksi vuodenajaksi. Se on ajoittunut syksyyn.

Sisämaasta puhaltavat tuolloin voimakkaat ja rutikuivat Santa Ana -tuulet. Ne edistävät usein palojen leviämistä ja lietsoivat myös Heikki Ketolan talon tuhonneita Woolsey-paloja.

Näitä tuulia odotetaan vasta syys-lokakuulle, mutta Pohjois-Kaliforniassa roihuaa jo nyt.

Woolsey-palon jäljet näkyvät edelleen Malibussa. Johanna Juntunen / Yle

– Nykyään palaa ympäri vuoden. Santa Monicassa on ollut pensaspaloja toukokuusta lähtien, joten enää ei voi puhua tiettyihin kuukausiin rajoittuvasta tulipalokaudesta, sanoo Santa Monican palopäällikkö James Altman puhelimessa.

Yli 600 massiivista maastopaloa on runnellut Pohjois-Kaliforniaa viimeiset kaksi viikkoa. Ne saivat alkunsa trooppisen Genevieve-myrskyn aiheuttamasta salamoinnista ja levisivät helteen ansiosta. Maata on kärventynyt yli 5 600 neliökilometriä.

Kalifornian Kuolemanlaaksossa mitattiin ennätykselliset 54,5 astetta, ja elohopea kipusi 46,6 asteen huippulukemiin myös Hollywoodin pohjoispuolella Woodland Hillsissa.

Sonoman piirikunnan sheriffit torjuivat maastopaloa punapuista tunnetussa Redwoodin kansallispuistossa 24. elokuuta 2020. Sonoman piirikunnan poliisi

Palojen savu pilaa hengitysilmaa

Tulipalot ovat historiallisesti olleet osa Yhdysvaltain läntisten osavaltioiden ekosysteemiä, sanoo professori Suzanne Paulson, joka johtaa Center for Clean Air -keskusta Kalifornian yliopistossa Los Angelesissa.

– Mutta palojen määrä, intensiteetti ja leviäminen alueille, joilla ei ole aiemmin ollut metsäpaloja, on ollut dramaattinen viimeisten vuosien aikana, Paulson sanoo.

Professori Suzanne Paulson johtaa UCLA-yliopiston Clean Air -keskusta. Johanna Juntunen / Yle

Elokuun 19. päivänä Pohjois-Kalifornian ilmanlaatu oli savun takia huonoin koko maailmassa. Savu värjäsi ilman ruosteenpunertavaksi.

Hengitysilma on ollut epäterveellistä myös Los Angelesissa, etenkin kaupungin pohjois- ja itäpuolella. Lake Hughesin palo (siirryt toiseen palveluun)on roihunnut elokuun 12. päivästä lähtien. Se on saanut ruutia rutikuivasta aluskasvillisuudesta ja kuivuuden kurittamista puista. Sama tilanne on ollut Angelesin kansallispuistossa (siirryt toiseen palveluun).

Harri Vähäkangas / Yle

Maastopaloissa syntyvä savu vaikuttaa otsonin muodostumiseen ja sisältää etenkin läpimitaltaan alle 2.5 mikrometrin kokoisia pienhiukkasia, jotka pääsevät verenkiertoon.

Paulsonin mukaan näyttää siltä, että juuri maastopalojen savu on erityisen vaarallista terveydelle.

– Ei pelkästään hengityselinsairauksia ajatellen, vaan ne vaikuttavat myös sydän- ja aivoinfarktien lisääntymiseen ja niillä on lukuisia muita haitallisia terveysvaikutuksia.

Ilma oli sakeana ruosteenpunaisesta savusta Dry Creek -laaksossa Sonoman piirikunnassa Kaliforniassa 20. elokuuta 2020. Sonoman piirikunnan poliisi

"Paloja ei saada kuriin lehtiä haravoimalla"

Maastopalojen lisääntymisen syinä pidetään asuinalueiden levittäytymistä riskialueille yhä lähemmäksi koskematonta luontoa paloturvallisista rakennustekniikoista välittämättä (siirryt toiseen palveluun) sekä ilmastonmuutosta.

Kuivuus ja kuumuus heikentävät metsien luontaista puolustuskykyä tuholaisia ja tauteja vastaan. Pystyyn kuolleet puut syttyvät helposti ja palavat nopeasti.

– Kasvien ja puiden on yhä vaikeampaa selviytyä tulipaloista, koska ilmastonmuutos on jo aiheuttanut niille stressiä, Paulson sanoo.

Hän korostaa, että maastopaloja ei saada kuriin keräämällä kuivia risuja tai haravoimalla lehtiä metsistä. Presidentti Donald Trump ehdotti (siirryt toiseen palveluun) näitä toimenpiteitä jo 2018 ja toi asian uudelleen esille (siirryt toiseen palveluun) viikko sitten.

Lue lisää jutusta vuodelta 2018: Presidentti Niinistö ei puhunut metsien haravoinnista Trumpin kanssa, metsänhoidosta kyllä

Professori Suzanne Paulson sanoo, ettei tiedä maastopalojen vähentämiseksi muuta ratkaisua kuin ilmastonmuutokseen vaikuttaviin tekijöihin puuttumisen.

– Meillä ei ole aikaa odottaa. Jos emme tee mitään, tilanne vain pahenee, Paulson sanoo.

Uusi koti on entistä paloturvallisempi

Yrittäjä Heikki Ketola haluaa asua edelleen Malibussa tulipaloriskistä huolimatta. On helppo ymmärtää, miksi.

Meri kimaltelee 250 metriä Ketolan kotikukkulan alapuolella. Liikenteen melu ei häiritse, vain linnut visertävät puissa.

Ketolan tontilta näkyy Catalinan saarelle asti. Johanna Juntunen / Yle

– Täältä on esteetön 180 asteen näköala. Saunan lasiseinän läpi oli huikeaa ihailla merimaisemaa, Ketola sanoo.

Ketolan tulipalossa tuhoutunut talo ja sen irtaimisto olivat vakuutettuja. Raunioiden keskelle on pian kohoamassa uusi omakotitalo.

Saunan paikka on vielä hieman auki, mutta varmaa on se, että uudessa kodissa tulee olemaan parempi paloturvallisuus kuin entisessä. Yrittäjä ehti asua siinä parikymmentä vuotta.

– Uuden talon suunnitellut arkkitehti suhtautuu tulipaloihin vakavasti. Hänen piirtämiään taloja säilyi naapurustossa, vaikka viereiset rakennukset roihusivat.

Ketolalla riittää työsarkaa tulipalon runtelemalla tontillaan. Johanna Juntunen / Yle

Ketola on asunut kotinsa palon jälkeen kavereiden nurkissa. Omaisuus on autossa ja eri puolilla Los Angelesia. Hän purnaa byrokratiasta, joka on hänen mukaansa pitkittänyt uuden talon rakennusurakan aloittamista.

– Mitään aikataulua ei ole. Palon jälkeen mitään asiaa on turha ennustaa etukäteen, Ketola sanoo.

