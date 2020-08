Lintilä Ylelle: Yritysten kustannustuen jatkoa harkitaan – Yrityksille varatusta 300 miljoonasta 200 miljoonaa jakamatta ja aika loppuu maanantaina

Valtiokonttorin myöntämän kustannustuen hakuaika päättyy maanantaina. Jaossa on ollut 300 miljoonaa euroa yleistukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Nyt on kuitenkin jo selvää, että kovalla kohulla keväällä vaadittua yleistukirahaa jää roimasti yli.

– Noin 200 miljoonaa euroa jää jakamatta, sanoo toimialajohtaja Jyri Tapper Valtiokonttorista.

Kustannustukea on hakenut noin 11 000 yritystä. Suurin osa hakemuksista on tullut alle 10 henkeä työllistävistä yrityksistä. Tukea saaneita on noin 3000. Jaossa olleesta 300 miljoonasta eurosta on tähän mennessä käytetty noin 100 miljoonaa euroa.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Yrittäjien etujärjestöt moittivat kriteereitä

Tapper on ihmetellyt alusta asti varsin vaatimattomaksi jäänyttä hakemusten määrää. Varsinkin jos sitä vertaa ELY-keskusten ja Business Finlandin saamaan yli 60 000 hakemukseen. Tukea saaneiden joukkokin jäi lopulta pieneksi.

Suomen Yrittäjät syyttää heikosta hakusuosiosta ja pienestä tuen saajien joukosta kriteereitä.

– Yksi syy on se, että monien yritysten tilanne on kesän aikana parantunut, kun rajoituksia on purettu ja kysyntä on kasvanut. Toinen syy on se, että kriteerit ovat liian tiukat, ja sen takia moni ei viitsi sitä hakea, toteaa toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä.

Myös Elinkeinoelämän keskusliitto kritisoi kriteereitä ja etenkin toimialaluokitusta, joka ei ottanut huomioon niitä yrityksiä, joille pandemian vaikutus näkyy vasta kevään jälkeen.

– Voi sanoa, että tämä jälkisyklinen puoli on tippunut pois kustannustuen piiristä kokonaan, sanoo pk-johtaja Jouni Hakala Elinkeinoelämän keskusliitosta.

Yrittäjäjärjestöt: Rahalle olisi käyttöä

Yrittäjien etujärjestöt toivovatkin kustannustuelle jatkoa, kun rahaakin jäi niin paljon yli.

– Kustannustukea koskevaa lainsäädäntöä pitää muokata niin, että sitä voidaan jatkaa ja ottaa huomioon myös ne toimialat jotka ovat kärsineet kevään jälkeen. Kaikki ennusteet kertoo siitä, että viennin suhteen tulee olemaan syksyllä vaikeuksia, Hakala sanoo.

– Koronan toinen aalto uhkaa pahentua, ja sillä voi olla erittäin suuria vaikutuksia yrityksiin ja koko kansantalouteen. Pitää olla valmis lanseeraamaan kustannustuki uudelleen uusittuna esimerkiksi marraskuun alusta. Raha kannattaa varata tätä varten, Pentikäinen sanoo.

Samalla tuen kriteereitä pitäisi muuttaa Pentikäisen mukaan muun muassa niin, että vertailukuukaudet lavenisivat maalis-lokakuuksi ja tukiminimin raja laskisi ja maksimin nousisi.

Valtaosa hakemuksista on nykysäännöillä hylätty, koska maksettava summa olisi jäänyt alle 2 000 euron. Lain mukaan pienin maksettava tuki on 2 000 euroa. Yläraja on ollut puolestaan 500 000 euroa.

Tuen saamisen edellytyksenä on myös ollut, että yritys on kuulunut valittuihin toimialoihin ja yrityksen oman liikevaihdon on täytynyt laskea yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Yrityksen liikevaihdon on myös pitänyt ylittää vertailukaudella 20 000 euroa.

Uusi kustannustuki harkinnassa

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (Kesk.) on yrittäjäjärjestöjen kanssa samalla linjalla siitä, että uudelle kustannustuelle tai sen jatkolle voi olla tarvetta.

– Me analysoisaadaan parhaillaan valtiovarainministeriön kanssa tätä kustannustukea, miten sitä haettu, maksettu ja arvioidaan myös niitä kriteereitä, jotka siinä on ollut. Oma pelkoni oikeastaan on, että kyllä me joudutaan jatkamaan tätä, koska tilanne on erittäin haasteellinen yrityksille, Lintilä sanoo.

Mutta aivan läpihuutojuttu se ei ole.

– Nämä toimialat on yksi keskeinen asia ja se alaraja jota tullaan arvioimaan. Jos kriteeristöä muutetaan, se vaatii lakimuutoksia eli käymään eduskunnan kautta. Jos menee vallitsevalla kriteeristöllä, niin se pystytään ottaaan käyttöön asetuksella, mutta tämä kaikki on vielä arviointien varassa, Lintilä sanoo.

Johtopäätösten aika kustannustuen jatkosta on edessä jo aika pian.

– Kyllä, tässä syyskuun aikana, Lintilä sanoo.

Lue lisää:

Arviolta parikymmentä yritystä saanut valtiolta täydet 800 000 euron koronatuet – Yritysten tukihakemuksissa alkoi loppukiri

Yritykset haluavat tukia – jättimäiset lainojen takaukset jäivät käyttämättä