Venetsialaisten epävirallinen pääkaupunki Kokkola löysikin juhlan vasta viimeisten joukossa – uusin tieto kertoo, että juhla oli yleinen jo 1800-luvulla

Kesän päättymisen, valon ja tulen juhlaa, venetsialaisia vietetään nykyäänkin eri puolilla Suomea.

Kokkolaa on pidetty vahvasti venetsialaisten vieton epävirallisena pääkaupunkina, ja kaupunki otti tapahtuman osaksi markkinointiaan jo 50 vuotta sitten.

Nyt 400-vuotisjuhlavuottaan viettävä Kokkola ja sen naapurikaupunki Pietarsaari kiistelivät itse asiassa aikanaan juhlan alkuperästä niin, että Kokkola lopulta rekisteröi venetsialaiset omaksi tavaramerkikseen vuonna 2000.

Sitä ei Pietarsaaressa sulatettu, ja lopulta Korkein hallinto-oikeus määräsi rekisteröinnin purettavaksi. Venetsialaisten myönnettiin alkaneen Helsingistä.

Kokkolan Venetsialaisten markkinointimateriaalissa käytetään termiä EST 1880. Paikallishistorioitsija Eugen Söderströmin tuore selvitys kertoo kuitenkin, että ensimmäiset merkinnät juhlasta löytyvät vasta vuodelta 1926.

Itse asiassa valtaosa Suomea ehti ottaa italialaisen perinteen omakseen ennen Kokkolaa.

– Se on ollut aivan yleinen juhla 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa: sitä on vietetty melkein joka paikkakunnalla, rannikolla ja myös sisämaassa, sanoo paikallishistoriaa tutkiva Eugen Söderström.

Lehtiarkisto käänsi asiat ylösalaisin

Teorioita venetsialaisten rantautumisesta Suomeen on esitetty paljon, mutta ne on Söderströmin mukaan rakennettu tarinoiden ja puheiden varaan, sillä kirjallista faktaa on ollut vähän.

Kunnes Helsingin yliopisto perusti Historiallisen sanomalehtiarkiston ja digitoi vanhat sanomalehdet vuoteen 1930 asti.

Eugen Söderström on saanut aineistosta 150 osumaa, lukenut jutut ja listannut Suomessa vietettyjä venetsialaisjuhlia paikkakunnan mukaan. Ensimmäiset merkinnät venetsialaisista löytyvät Helsingin Meilahdesta, kuten aiemminkin on ollut tiedossa.

1800-luvun loppupuolella juhlia pidettiin myös esimerkiksi Vaasassa, Porissa, eri puolilla Helsinkiä, Hangossa, Haminassa, Viipurissa, Naantalissa...

1900-luvun puolella mukaan liittyi yhä uusia kuntia: Heinola, Pietarsaari, Loviisa, Savonlinna, Iisalmi, Jyväskylä, Turku, Mikkeli, Uusikaarlepyy...

Ja viimein vuonna 1926 osuma: Kokkola.

– Lehtijutut kääntävät asian ylösalaisin: sieltä löytyy todisteita, etteivät Kokkolan venetsialaiset olleet ensimmäiset ja alkuperäiset. Me olimme ihan viimeisiä siinä hommassa! sanoo Söderström.

Valoja kokkolalaisella rannalla venetsialaisten aikaan elokuussa 2019. Heidi-Maria Harju / Yle

Ensin ehtivät siis paitsi Vaasa, myös Pietarsaari. Uuden tiedon esiin tuominen saakin kokkolalaisen paikallishistorioitsijan huolestumaan, ainakin leikillään.

– Pelkään, että minut karkotetaan nyt Pietarsaareen!

Söderström muistuttaa, että kaikesta huolimatta venetsialaisten vietto on Kokkolassakin jo pian satavuotinen perinne. Vaikka kaupunki ei ollut asiassa ensimmäisiä, juhla on juurtunut huvila-alueiden rannoille pysyvästi.

Kokkolan kaupunki etsi 1970-luvun alussa uusia tapoja markkinoida rannikkokaupunkiaan. Siitä lähtien kaupunki on järjestänyt venetsialais-juhlan loppukesäisin, ja mielikuva venetsialaisten pääkaupunkina on sen myötä vakiintunut.

Vielä tuolloin nyt esiin noussut syntyaika oli itse asiassa ainakin joidenkin tiedossa. Söderströmin mukaan silloinen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sanoi vuonna 1976 tapahtuman avajaisissa, että tuskin aavistivat ne huvilanomistajat, jotka 50 vuotta aiemmin aloittivat venetsialaisvieton Kokkolassa, mihin se johtaisi.

Vuonna 2018 ilotulituksen korvasi Kokkolan Venetsialaisissa lasershow. Tänä vuonna tapahtuma on koronan takia hyvin pienimuotoinen. Riikka Oosi / Yle

Venetsialaisten juurilla juhlittiin ruton talttumista

Nimensä mukaisesti venetsialaisten vietto on saanut alkunsa Italiassa. Pimeneviä iltoja valaistiin lyhdyillä, soihduilla ja kokoilla.

Tärkein juhla oli Festa del Rendetore, joka syntyi, kun Venetsian päämies rukoili vapahtajalta (rendetore) apua ruton taltuttamiseen ja lupasi rakentaa kirkon, jos vitsauksesta päästäisiin.

Näin kävi ja kirkko nousi. Kaupungin asukkaat alkoivat tehdä kesäisin pyhiinvaelluksen kirkolle valaisten samalla kanaalin rannat ja huipentaen juhlinnan ilotulitukseen.

Venetsialaisia on vietetty esimerkiksi Ruotsissa ennen Suomea. Siellä, kuten monessa muussakin Euroopan maassa, juhlaan ovat liittyneet olennaisesti veneet.

Myös Suomessa venetsialaisista innostuivat Eugen Söderströmin selvityksen mukaan ravintoloiden lisäksi purjehdusseurat ja soutuklubit.

Vesi onkin venetsialaisten elementtejä tulen ja valon ohessa. Loppukesä on juhlinnalle looginen ajankohta.

– Pimetessä, kesän lopussa on aika luonnollista sytyttää lamppuja ja lyhtyjä, polttaa kokkoja ja ampua ilotulitteita, kuvailee Söderström.

Lue myös:

Kokkolan Venetsialaisissa vedet tanssivat Suntissa – Kalajoella järjestetään perinteinen ilotulitus

Loppukesän juhla venetsialaiset saa tuhannet suomalaiset tunnelmoimaan veden ja tulen äärellä

Venetsialaiset ovat olleet italialaisia serenadeja gondolissa ja suomalaista haitarinsoittoa mökkiveneessä – katso, kuinka kesän väistymistä nykyään juhlitaan tuhansin lyhdyin

Mikael Gabriel Kokkolan Venetsialaisten pääesiintyjäksi

Tavoitteena 30 000 kävijää – Kokkola käy Venetsialaisiin uusin eväin

Kokkolan Venetsialaiset tähtää kansalaisten kaupunkijuhlaksi

Uudet yhteistyökuviot tuovat Kokkolan Venetsialaisiin esiintyjiä JVG:stä Jenni Vartiaiseen