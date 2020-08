Katso suora verkkolähetys – näin toimii maarajojen ensimmäinen koronatestauspiste: Ruotsista Suomeen saapuvilta voidaan ottaa koronatesti heti rajalla

Suomen maarajojen ensimmäinen koronatestauspiste on avattu Torniossa. Rajanylityspaikan viereen tuodussa kontissa on testattu kaupunkilaisia jo muutaman päivän ajan, mutta nyt testauspiste palvelee myös Suomeen tulevia matkustajia.

Tornion pisteen lisäksi vastaavia testaus- ja neuvontapisteitä on pystytetty tai niitä on tulossa Helsinki–Vantaan lentoasemalle, Helsingin satamaan ja Nuijamaan rajanylityspaikalle itärajalle.

Jatkossa Ruotsista Suomeen saapuvat matkustajat ohjataan konttiin rakennettuun testauspisteeseen, mikäli heillä on oireita tai epäily koronavirustartunnasta.

– Tässä vastuu on Rajavartiolaitoksella, rajanylityspaikalta ohjataan näihin kontteihin ne ihmiset, jotka tarvitsevat koronaneuvontaa tai testiä. Arvion tekevät rajavartijat, sanoo Tornion perusturvajohtaja Leena Karjalainen.

Testauspisteiden avaaminen rajanylityspaikoille on osa kansallista strategiaa, jossa koronatestauksen kapasiteettia halutaan merkittävästi nostaa.

Yle on paikalla Torniossa seuraamassa testauspisteen toimintaa suorassa verkkolähetyksessä Yle Areenassa maanantaina kello 12 alkaen.

Sata testiä päivässä

Näytteenottopaikalla ehditään ottaa päivässä noin sata näytettä. Testituloksen valmistuminen kestää 1–3 vuorokautta ja karanteenista päättävät henkilön kotikunnan terveysviranomaiset.

Testaaminen on torniolaisten osalta aloitettu jo keskiviikkona. Perusturvajohtaja Leena Karjalaisen mukaan kontissa on otettu jo noin 250 koronavirustestiä.

– Se on paljon. Näytteitähän me pystymme ottamaan erittäin paljon, mutta analysointi on se heikko lenkki, Karjalainen sanoo.

Toiseen rajalle tuotuun konttiin on avattu neuvontapiste, joka tarjoaa yleistä koronaneuvontaa oireettomille matkustajille.

Pisteet ovat tällä hetkellä auki arkisin kello 8–16. STM on kehottanut pohtimaan, olisiko testikonttien syytä olla auki myös viikonloppuisin. Karjalaisen mukaan siihen kaupunki ei kuitenkaan pysty ilman lisäresurssia.

Lue myös:

Lentokentälle todellakin saadaan koronakoiria rahoituksen varmistuttua – 16 koirasta jo seitsemän tunnistaa koronaviruksen hajusta

THL:n ylilääkäri: Menehtyneiden määrä pysynyt matalana, "ei ole merkkiä siitä, että kevään tilanne olisi toistumassa" – Yle seurasi THL:n ja STM:n tilaisuutta

Jo puolet Suomen koronatapauksista on peräisin ulkomaanmatkoilta – kartta kertoo, mistä tartuntoja on tullut eniten