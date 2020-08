Miljoonien rahanpesujutun käsittely jatkuu Kokkolassa – nyt syytettynä on tärkeänä linkkinä ulkomaille pidetty virolaismies

Pohjanmaan käräjäoikeus on jatkanut Suomen oloissa laajan rahanpesujutun käsittelyä Kokkolassa.

Rikoksissa liikkui yhteensä 4,3 miljoonaa euroa, jotka saatiin hakkeroimalla yritysten sähköposteja ja esimerkiksi tekemällä väärä tilisiirtotoimeksianto, johon liitettiin haluttu tilinumero.

Rahoista on saatu takaisin noin 3,5 miljoonaa.

Syyttäjä vaatii törkeästä rahanpesusta vähintään kolmen vuoden vankeusrangaistusta virolaismiehelle, jota pitää aloitteellisena ja aktiivisena tekijänä jo neljään tuomioon johtaneessa tapauksessa.

Neljä miestä tuomittiin miljoonien eurojen rahanpesujutussa: päätekijälle lähes 3 vuotta vankeutta, yksi tuomituista on kunnanvaltuutettu

Mies on vangittuna. Hän myöntää vastauksessaan avunannon rahanpesuun jutussa, jossa liikuteltiin 300 000 euroa. Muut syytekohdat hän kiistää kokonaisuudessaan.

Tapauksia on kaksi.

Niistä mittavammassa siirrettiin neljä miljoonaa euroa toholampilaisen yrityksen tilin kautta. Yksi tammikuussa tuomituista omistaa kyseisen yrityksen. Vajaat 800 000 euroa ehdittiin siirtää eteenpäin, ennen kuin tili jäädytettiin.

Rahat olivat peräisin Luxemburgista. Hotelliyhtiön työntekijän sähköposti oli hakkeroitu, ja sitä kautta saatu lähetettyä hotellin omistajayhtiölle väärä toimeksianto.

Syyttäjän mukaan nyt käräjillä oleva virolaismies on tarvinnut yhtiön, jonka tilille on voitu siirtää rikoksella hankittuja varoja. Hän on käyttänyt apunaan kahta tammikuussa tuomittua suomalaismiestä ja luvannut näille palkkion.

Miehen on syyttäjän mukaan täytynyt ymmärtää, että tilille tulevat varat on hankittu rikoksella. Kyse on ollut suuresta summasta, ja rahanpesu on ollut myös suunnitelmallisuus huomioon ottaen törkeä.

Syytetty kiistää sekä syytekohdan että vaihtoehtoisen syytteen yllytyksestä törkeään rahanpesuun. Hän sanoo, ettei liity mitenkään kahden tuomitun miehen menettelyyn.

Tammikuussa käsiteltiin neljän suomalaismiehen osuutta tapauksiin, joissa yhteensä yli 4 miljoonaa euroa likaista rahaa yritettiin siirtää ulkomaille. Päätekijä sai 2 vuotta ja 10 kuukautta vankeutta, kolme muuta ehdollista vankeutta. Juha Kemppainen / Yle

Syytetty myöntää avunannon rahanpesuun yhdessä jutuista

Toisessa tapauksessa rahaa liikkui runsaat 300 000 euroa. Saksalaisyritykselle lähetettiin toisen yrityksen talousjohtajan nimissä sähköpostiviesti ja rahoitussopimukset, johon oli liitetty väärä tilinumero.

Syyttäjän mukaan virolaismies on tehnyt rikoksen yhdessä kahden jo tuomitun miehen kanssa. Hän on tarvinnut pankkitiliä varojen siirtoa varten ja on saanut toisen miehistä järjestämään yrityskaupan, jonka tarkoitus on ollut saada tili käyttöön.

Syytetty on ollut rahanpesussa aloitteellinen ja tärkeä linkki, ja syyttäjä pitää myös tätä rikosta törkeänä.

Todistajina kuullut kaksi aiemmin tuomittua ovat kertoneet toimineensa syytetyn aloitteesta ja käskyjen mukaan. Toinen heistä kuvaa syytettyä pääjehuksi ja rahanpesun priimusmoottoriksi.

Syytetty myöntää syyllistyneensä avunantoon rahanpesuun ja välittäneensä pankkitunnukset eräälle henkilölle Lontooseen. Hän ei ole ollut vastauksensa mukaan tietoinen esirikoksesta eikä siitä, että tilille siirretään rahaa. Hän myöntää myös tavanneensa sittemin tuomittuja miehiä kaksi kertaa.

Lisäksi miestä syytetään Lappeenrannassa vuosi sitten tehdystä törkeästä rahanpesusta, jonka avulla saatu runsas 45 000 euroa on jäänyt kateisiin.

Tämän syytteen hän kiistää kokonaisuudessaan.

