Korona tyhjentää kansalaisopistojen luokkia – rehtori: "Normaalisti jää toteutumatta ihan muutama kurssi"

Kansalaisopistojen lähiopetuksen ennakoidaan vetävän tänä syksynä tavallista vähemmän opiskelijoita.

Kansalaisopistojen liitosta arvioidaan, että lähiopetuksen opiskelijamäärät voivat jäädä tänä syksynä noin viidenneksen tavallista pienemmiksi. Opiskelijamäärät tarkentuvat myöhemmin syksyllä, kun opinnot käynnistyvät eri puolilla maata.

Toisaalta kansalaisopistojen verkko-opintotarjonta on kasvanut selvästi aiempaan verrattuna.

Kansalaisopistojen liiton toiminnanjohtajan Jaana Nuottasen mukaan kansalaisopistojen yhteisessä verkkopalvelussa (siirryt toiseen palveluun)on tarjolla tällä hetkellä noin 700 kurssia. Hän kertoo, että verkko-opintotarjonta kymmenkertaistui jo keväällä.

Kevään koronapoikkeusolojen aikana osa kansalaisopistojen kursseista muutettiin etäopetukseksi ja osa kursseista keskeytyi.

Nyt uusia verkkokursseja ilmoitetaan verkkopalveluun kiihtyvällä tahdilla. Nuottasen mukaan verkko-opinnot tuntuvat ennakkomarkkinoinnin perusteella kiinnostavan, mutta lopullista verkko-opiskelijamäärää on vielä aikaista arvioida.

Pienempiä ryhmäkokoja ja peruuntuneita kursseja

Kansalaisopistot ovat rajanneet opiskelijamääriä myös itse turvavälien takaamiseksi. Lisäksi opistoissa on laadittu turvallisuusohjeita ja varauduttu siihen, että opetusta siirretään tarvittaessa verkkoon.

Esimerkiksi Kymenlaaksossa toimivien Kotkan, Haminan ja Kouvolan kansalaisopistojen mukaan kurssi-ilmoittautumisia on tullut jonkin verran tavanomaista vähemmän.

– Meillä on ryhmiä, jotka ovat täynnä näillä uusilla maksimisäännöksillä. Sitten meillä on myös ryhmiä, joissa näkyy selvästi, etteivät ihmiset ole uskaltaneet ilmoittautua, Kotkan opiston rehtori Mika Kempas kuvailee.

Hänen mukaansa kato on käynyt etenkin kielten ja tietotekniikan kursseilla. Naapurikaupunki Haminassa kursseja on puolestaan peruuntunut laidasta laitaan.

Haminan kansalaisopiston vt. rehtorin Maaret Lommin mukaan opiskelijoita on tulossa noin kymmenesosa tavallista vähemmän.

– Normaalisti meillä jää toteutumatta ihan muutama kurssi. Nyt on kolmisenkymmentä kurssia, jotka jäävät toteutumatta, Lommi kertoo.

Rinnakkaisryhmiä turvavälien takaamiseksi

Myös Kouvolassa osallistujamäärät laahaavat jäljessä tavanomaisesta. Ilmoittautumisia on noin puolet siitä, mitä tavallisena syksynä. Kansalaisopiston lukukausi alkaa Kouvolassa ensi viikolla. Kotkassa ja Haminassa lukukausi on alkanut tällä viikolla.

Kouvolan kansalaisopiston rehtori Tiina Kirvesniemi kertoo yllättyneensä siitä, että ilmoittautumisia on tullut näinkin paljon.

– Meillä oli pelko siitä, miten ihmiset uskaltautuvat. Nyt näyttää siltä, että ihmisillä on halu tulla kursseille ja nähdä muita opiston kursseilla, Kirvesniemi kertoo.

Suosituimmille kursseille on perustettu mahdollisuuksien mukaan myös rinnakkaiskursseja, jotta kaikki halukkaat mahtuvat mukaan.

Kurssit halutaan käynnistää

Kansalaisopistot pyrkivät käynnistämään kursseja mahdollisimman paljon myös siksi, että opiskelijat saavat opinnoilleen jatkuvuutta ja opisto pysyy kurssilaisten mielissä.

– Jos jätämme tänä syksynä opintoja käynnistämättä ja yritämme ensi syksynä uudestaan, sillä voi olla entistä vähemmän osallistujia, Kotkan opiston Kempas sanoo.

Haminan kansalaisopiston Maaret Lommi on samoilla linjoilla.

– Meillä on asukkaita aktivoiva, hyvinvointia lisäävä ja osallistava tehtävä. Siinä mielessä on tärkeää, että on toimeliaisuutta ja myös opettajilla töitä, Haminan Lommi sanoo.