Tunnetko retkietiketin? Katso tästä viisi vinkkiä – Esimerkiksi tulistelu ilman lupaa on laitonta, mutta pyöräily kesäreiteillä pääosin sallittua

Luontokohteiden kävijämäärät nousivat ennätyslukemiin, kiitos meidän kotimaassa retkeilleiden suomalaisten.

Keväällä ja alkukesästä suosimme Etelä-Suomen luontokohteita ja juhannuksen jälkeen moni meistä suuntasi Lappiin. Tunturi-Lapin reiteillä liikkui viime kesään verrattuna jopa puolet enemmän retkeilijöitä.

Ulkoilubuumi yllätti täysin Metsähallituksen luontopalveluista vastaavat. Valtavat kävijämäärät aiheuttivat myös luonnolle rasitusta. Meistä retkeilijöistä osa oli kesällä ensikertalaisia, joka selittää sen, että retkietiketti ei ollut vielä kaikilta osin tarpeeksi tuttu. Tässä jutussa listataan viisi retkietiketin tärkeintä pointtia.

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja kämppien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Miia Anttila / Yle

Lämmittelen vain luvallisella nuotiolla

Kesällä Nuuksiossa tehdyssä tarkastuksessa löytyi viikon aikana 80 laitonta nuotiota. Tulisteluun meillä retkeilijöillä selvästi liittyykin monia harhaluuloja.

Metsähallituksen luontopalveluiden viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist kertoo, että laittomat tulipaikat ovat lisääntyneet.

– Tulentekoon vaaditaan aina maanomistajan lupa ja luonnonsuojelualueilla tulta ei saa tehdä kuin merkityille paikoille, Rosqvist sanoo.

Laiton nuotio aiheuttaa luonnon kulumista ja on turvallisuusriski. Kertakäyttögrillikin voi aiheuttaa maastopalon.

Luonnonsuojelualueilla puuta ei saa kerätä poltettavaksi, siksi tulentekopaikoilla on yleensä puuvarasto. On hyvä huomioida muitakin retkeilijöitä, mutta nuotiopaikalla tuli pitää sammuttaa, jos sitä ei ole kukaan vartioimassa.

Kannan roskat repussani

Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa kävijöitä oli kesäkuussa puolet enemmän vuoden takaiseen verrattuna. Lieveilmiöt, kuten roskaaminen olivat väkimäärään nähden vähäisiä.

Retkietiketin mukaan meistä jokaisen tuleekin viedä roskat mennessämme. Roska on luonnon vihollinen, joka voi vahingoittaa eläimiä ja saastuttaa ympäristöä.

– Isomman lajin roskaamisessa jätetään kaljatölkit ja muovipussit roskineen, jolloin ajatellaan, että joku ne sieltä korjaa, luontopalveluiden Päivi Rosqvist ihmettelee.

Huomioin muut retkeilijät

Luonto rauhoittaa ja metsässä oleminen laskee tutkitusti stressitasoa. Kenties siksikin moni meistä on tänä vuonna suunnannut ulos.

Suomalainen ei ole ehkä tottunut ruuhkaisiin luontoreitteihin, ja tämä on aiheuttanut jonkin verran ongelmia kesällä.

– Esimerkiksi niin, ettei oteta toisia huomioon, jolloin aiheutetaan pahaa mieltä ja sosiaalisuus kärsii, muistelee vilkasta kesäkuuta Tunturi-Lapin puistonjohtaja Pekka Sulkava.

Suurin osa retkeilijöistä muistaa kantaa roskat mukanaan, mutta kävijöiden lisääntyessä myös lieveilmiöt lisääntyvät. Miia Anttila / Yle

Hyvään retkietikettiin kuuluu muiden liikkujien huomioiminen.

Patikoijien ohella luontoreiteillä on nykyisin paljon pyöräilijöitä. Määrä on kasvanut kymmenillä prosenteilla.

– Muutama vuosi sitten pyöräily rinnastettiin kävelyyn. Pyöräily on pääosin sallittu virallisilla kesäreiteillä, joilla on ollut senkin vuoksi entistä vilkkaampaa. Maltti ja toisten kunnioitus on avain viihtymiseen, puistonjohtaja Pekka Sulkava opastaa.

Pidän lemmikin kytkettynä

Kesä on lintujen pesimäaikaa ja niiden munat villieläinten ja kodin lemmikkien herkkua. Kytkemättömät koirat aiheuttavat vuosittain hankaluuksia tuhansille pesiville linnuille eri puolilla Suomea.

Tunturi-Lapin puistonjohtaja Pekka Sulkava näki kesän ruuhkaisimpaan aikaan useita vapaana juoksevia lemmikkejä.

– Irti olevat koirat voivat aiheuttaa lintujen pesintäaikaan kesällä paljon pahaa, Pekka Sulkava sanoo.

Pohjoisessa koirat voivat aiheuttaa vahinkoa myös poroille.

Suosin merkittyjä reittejä

Metsähallitus suosittelee, että käyttäisimme aina luontokohteiden merkittyjä reittejä, jotka estävät luonnon kulumista. Sorastuksilla autetaan ja tuetaan polkuja, joilla kuljemme.

Myös leiriytyminen on luonnonsuojelualueilla, kuten kansallispuistossa sallittua vain merkityillä paikoilla. Tiski- ja pesuvedet täytyy muistaa imeyttää maahan riittävän kauas vesistöstä.

Pyöräilyn suosio näkyy myös luontopoluilla. Miia Anttila / Yle

Luontopalvelussa syksyä ja ensi vuotta odotetaan mielenkiinnolla: jatkuuko retkeilyintomme?

– Uskon, että tämä retkeilybuumi on pitkäkestoinen ilmiö ja hyvä niin, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist sanoo.

Käsillä oleva ruska-aika on yksi retkeilyn pääsesongeista ja luontoreittien kävijäennätysten odotetaan rikkoutuvan syksyn aikana.

Tämän jutun lähteenä on käytetty Metsähallituksen Luontopalvelujen Retkietiketti-ohjetta.