Arnold Siku yllättyi, kun Black Lives Matter -liike kasvatti hänen ravintolansa näkyvyyttä – nyt hän toivoo, ettei tummaihoisten yrittäjien tukemien jää "pelkäksi puheeksi"

Helsinkiläisen Arnold Sikun kyltissä lukee, että rasismi on ihmisoikeusrikkomus.

Helsinkiläisen Arnold Sikun kyltissä lukee, että rasismi on ihmisoikeusrikkomus. Henrietta Hassinen / Yle

“Tue tummaihoisten omistamia yrityksiä.”

Näin ovat monet sosiaalisen median käyttäjät ympäri maailman kannustaneet tänä kesänä rasisminvastaisen Black Lives Matter -liikkeen hengessä.

Tämän seurauksena helsinkiläinen Arnold Siku havahtui siihen, että yhtäkkiä myös hänen Happy Waffle -ravintolaansa merkittiin useisiin aihetta koskeviin julkaisuihin.

– Monet ovat löytäneet meidät tänä kesänä sosiaalisen median kampanjan kautta. Yllätyimme todella, kuinka jopa tuntemattomat kehottivat muita tukemaan meitä, Siku kertoo.

Eikä hän ei ole ainoa yrittäjä, joka on kokenut kampanjan vaikutuksen. Black Lives Matter -liike on tuonut kesän aikana uusia asiakkaita useille tummaihoisten omistamille yrityksille, kertoo muun muassa Ison-Britannian yleisradioyhtiö BBC.

BBC:n mukaan tummaihoiset brittiläiset yrittäjät kertovat kysynnän kasvaneen poikkeuksellisen paljon (siirryt toiseen palveluun) sen jälkeen, kun Black Lives Matter -mielenosoitukset alkoivat kesän alussa tummaihoisen amerikkalaisen George Floydin kuoltua poliisiväkivallan uhrina.

– Toki on vielä aikaista sanoa, johtuuko kysynnän kasvu meillä koronarajoitusten lieventymisestä vai siitä, että ihmiset ovat todella tulleet tukemaan liikettä. Kiinnostuksen kasvu on kuitenkin herättänyt toivoa ja osoittanut, että vielä on ihmisiä jotka haluavat äänestää lompakollaan, Arnold Siku sanoo.

Arnold Siku toivoo, että puheet tummaihoisten yrittäjien tukemisesta muuttuvat myös teoiksi. Henrietta Hassinen / Yle

Kuluttajat ovat pohtineet omia ennakkoluulojaan

Ison-Britannian lisäksi kampanjan vaikutuksia on havaittu myös muun muassa Yhdysvalloissa.

Verkkomarkkinapaikka Grouponin ja tummaihoisten kauppakamari National Black Chamber of Commercen teettämästä kyselystä selviää (siirryt toiseen palveluun), että 75 prosenttia tummaihoisista yrittäjistä kertoi myyntinsä kasvaneen rasisminvastaisen liikehdinnän seurauksena. Kyselyyn vastasi heinäkuussa 406 yrittäjää.

Kampanjan myötä tummien omistamia yrityksiä on etsitty myös hakukonepalvelu Googlesta entistä enemmän.

National Black Chamber of Commerce kertoi heinäkuun lopulla (siirryt toiseen palveluun), että he yhteistyössä Googlen kanssa ovat luomassa uuden symbolin, jonka avulla yritykset voivat tunnistautua tummaihoisien yrittäjien omistamiksi. Näin Googlen käyttäjät näkisivät helposti, onko yritys tummaihoisen yrittäjän omistama.

Rasismitutkija ja Oulun yliopiston sosiologian professori Vesa Puurosen mielestä ilmiö kertoo siitä, että Black Lives Matter -kampanja on ollut tehokas.

– Se on saanut ihmiset ajattelemaan omia ennakkoluulojaan ja pohtimaan millä perustein he, enemmän tai vähemmän tietoisesti, valitsevat yritykset joiden palveluita ja tuotteita ostavat, Puuronen sanoo.

Happy Waffle -ravintolan omistaja ja toimitusjohtaja Arnold Siku toivoo, että ajatukset muuttuvat myös teoiksi, joilla on vaikutusta.

– Black Lives Matter -liike on saanut monet etsimään tietoa siitä, millaiset ihmiset yrityksiä pyörittävät, keitä voisi tukea ja millaisia palveluita he tarjoavat. Parhaiten heitä voi tukea ostamalla näitä palveluita – että tämä ei jäisi vain puheeksi.

Arnold Siku perusti Happy Waffle -ravintolan Helsinkiin vuonna 2017 kumppaninsa kanssa. Henrietta Hassinen / Yle

Pelkkä sosiaalisen median trendi?

Kesällä jälleen maailmanlaajuista huomiota saanut Black Lives Matter -kampanja ei ole uusi liike. Se perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 2013 vastustamaan tummaihoisiin ihmisiin kohdistuvaa syrjintää ja väkivaltaa.

Sosiaalisen median maailmassa kampanjat kuitenkin tulevat ja menevät – on trendejä ja haasteita, jotka painuvat parin kuukauden päästä unholaan, väistyessään uusien liikkeiden tieltä. Jo nyt osa käyttäjistä on saattanut havaita, että keskustelu Black Lives Matter -liikkeestä on hiljentymässä omalla aikajanalla.

Onko tummien yrittäjien tukeminenkin jäämässä vain lyhyeksi piikiksi, vai onko nyt pysyvän muutoksen aika?

Rasismitutkija Vesa Puurosen mielestä sitä on vielä liian aikaista sanoa.

– Muutos olisi toivottavaa, koska taloudellinen valta on yksi vallan muoto. Mitä enemmän tummien ihmisten omistamilla yrityksillä on asiakkaita, sitä enemmän tummilla yrittäjillä on mahdollisuuksia investoida ja luoda työpaikkoja ja sitä kautta saada vaikutusvaltaa yhteiskunnassa.

Black Lives Matter -liike on saanut monet etsimään tietoa siitä, millaiset ihmiset yrityksiä pyörittävät, keitä voisi tukea ja millaisia palveluita he tarjoavat Siku toteaa. Henrietta Hassinen / Yle

Arnold Siku puolestaan uskoo, että vastaus on meistä kaikista kiinni.

– Suomessa afrikkalaistaustaisten yritysten määrä on paljon pienempi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, joten siinä mielessä on ehkä vaikeampaa lähteä täällä suuresti tukemaan yrityksiä. Kuitenkin tämä kampanja on tuonut paljon tietoisuutta näistä yrityksistä Suomessa. Siinä mielessä en usko, että tämä on pelkkä trendi.

Lue seuraavaksi:

Rasismikeskustelu paljastaa somen parhaimmat ja pahimmat puolet – Instagramissa jaetaan solidaarisuutta, kun Twitterissä pilkataan vainajaa

Kaksi perustyttöä Helsingistä – Sará Balhass, 18, ja Andrea Moukoko, 19, ovat esimerkki sukupolvesta, joka voi muuttaa maailmaa

Rasismin vastustamisesta tuli sukupolvikokemus – Opiskelija: "Ei tällaista näe kuin silloin, kun Suomi voittaa jääkiekon maailmanmestaruuden"