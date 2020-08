Paperin kysyntä laskee, mikä tehdas sulkeutuu seuraavaksi? Pääluottamusmies toppuuttelee puheita Kemin Veitsiluodon tehtaan lopettamisesta: "Itselläni ei ole pelkoa persuuksissa"

Paperin kysynnän lasku on synnyttänyt spekulaatioita Stora Enson Veitsiluodon tehtaan tulevaisuudesta.

Paperin kysynnän lasku on ollut tiedossa jo pitkään. Sen seurauksena on alettu spekuloida tehtaiden sulkemisella myös Suomessa. Keskiviikkona UPM kertoi suunnittelevansa Kaipolan tehtaan lakkauttamista vuoden loppuun mennessä.

Tällä hetkellä mietitään, mitä Stora Enso tekee. Talouselämän jutussa (siirryt toiseen palveluun) kolme viikkoa sitten arveltiin, että Stora Enson tehtaista lopettamisuhka koskee Anjalankoskea ja Veitsiluotoa.

Veitsiluodon tehtaiden pääluottamusmies Jouko Suomalainen kertoo, että spekulaatiot ovat herättäneet keskustelua henkilöstön parissa.

– Julkisuudessa olleet uutiset ovat aiheuttaneet paljonkin keskustelua ja osin ihmetystäkin. Itselläni ei ole pelkoa persuuksissa siitä, että Veitsiluodon tehdasta oltaisiin sulkemassa. Vakaa usko on, että toiminta jatkuu edelleen, Suomalainen sanoo.

Vaikka Suomalainen on itse luottavainen, on työmaalla pohdittu myös sitä, mitä pahimmassa vaihtoehdossa voisi tapahtua.

Veitsiluodon valtteja ovat satama ja puunhankinta

Suomalaisen mielestä Veitsiluodon sijainti Kemissä meren rannalla on tehtaalle vahvuus.

– Meri on yksi vahvuus ja toinen on puunhankinta. Raaka-aine on lähellä, Suomalainen sanoo.

Tällä hetkellä suunnitellaan Kemin sataman väylän syventämistä. Se on toteutumassa, jos Metsä Fibren Kemin biotehdasinvestointi toteutuu. Biotuotetehtaaseen liittyvät uutiset on koottu tälle sivulle.

Toteutuessaan syväyksen kasvattaminen tehostaisi myös Veitsiluodon kuljetuksia.

– Totta kai, koska päästäisiin kuljettamaan isommilla yksiköillä, Suomalainen toteaa.

Tehtaan tulevaisuuden kannalta merkittävää on myös se, että Veitsiluodossa on sellutehdas.

– Se on ensiarvoisen tärkeää. Jos Veitsiluoto olisi ollut pelkästään ostosellun varassa, niin tuskin se enää kävisikään, Suomalainen arvelee.

Anjalankoskella ei ole sellutehdasta.

Veitsiluotoonkin on investoitu

Stora Enso kertoi runsas vuosi sitten lopettavansa Oulussa päällystetyn hienopaperin tuotannon ja investoivansa noin 350 miljoonaa euroa Oulun tehtaan muuttamiseen pakkauskartonkitehtaaksi.

Kemiin ei ole tehty yhtä suuria investointeja, mutta myös Veitsiluotoa on uudistettu.

– PK5:llä on alettu tehdä pakkauspaperia, jota käytetään lähinnä elintarvikkeiden pakkauksiin. Kemissä on tehty tuotekehittelyä ja tänä vuonna tuotanto on lanseerattu, kertoo Veitsiluodon tiedotuspäällikkö Taisto Saari.

Vuonna 2017 Veitsiluodossa valmistui 13 miljoonan euron investointi sellutehtaan jätevesipäästöjen vähentämiseen sekä kustannus- ja energiatehokkuuteen.

Lisäksi 2010-luvulla on investoitu muutaman kymmenen miljoonan euron edestä soodakattilaan ja arkkileikkurit on uusittu 2000-luvulla. PK2 uusittiin vuonna 2000.

– PK3 uusittiin vuonna 2003 ja se on käytännössä tällä hetkellä Suomen uusin paperikone, Saari sanoo.

Vuonna 2014 Veitsiluodossa suljettiin yksi paperikone, PK1.

– Sanomalehtipaperia Veitsiluodossa ei ole tehty 35 vuoteen, Saari lisää.

Veitsiluodon tehdas työllistää 600 ja kunnossapitoyhtiö Efora 160 henkilöä.