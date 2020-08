Valtio aikoo maksaa ulkomaalaisten Lapin turistien koronatestit – kansanedustaja Markus Lohi: Jos käytävä saadaan, valtio maksaa kunnille testauskulut

Suomen valtio vastaa Lappiin saapuvien ulkomaalaisten matkustajien koronatesteistä. Asian on kirjannut hallitus eilisessä kokouksessaan.

Lapin matkailussa eletään kriittisiä aikoja ja matkustuskuplamallista pitäisi saada hallituksen linjaus lähiaikoina, sillä muutaman viikon sisällä suuret matkatoimistot peruvat tai pitävät Lapin matkojen varaukset.

– Sen voin sanoa, että meillä on jonkilaista valoa tunnelin päässä. Saamieni tietojen mukaan valtioneuvostossa on sovittu, että jos tämä ulkomaalaisten matkustajien käytävä saadaan, niin valtio maksaa kunnille nämä testauskulut, sanoo lappilainen kansanedustaja Markus Lohi (kesk.).

Lappiin on suunnitteilla niin sanottu matkustuskupla, jossa suojataan paikallisväestö ja ulkomaalaiset matkailijat mahdollisimman tarkasti koronatartunnoilta.

Lapin matkailun pelastajaksi sorvatun matkustuskupla-ajattelun toteutuminen vaatii poliittisen päätöksen. Lapin matkailuyrittäjistä yli puolet on kertonut tuoreessa kyselyssä olevansa vakavissa talousvaikeuksissa ensi keväänä, jos ulkomaalaisa matkailijoita ei pääse Lappiin.

Lapin matkailu työllistää noin 10 000 ihmistä ja suora matkailutulo on vuositasolla miljardi euroa.

Lapin sairaanhoitopiirin mukaan valtion selkänoja takaa riittävät resurssit

Lapin sairaanhoitopiirissä uutinen otettiin ilolla vastaan, sillä se helpottaa mahdollista valmistelua. Testien kustannukset olisivat ilman valtion tukea kuntien hoidettava ja jo pelkästään testaajia tarvitaan lentokentille useita, jos matkustuskupla toteutetaan.

– Tämä on erittäin positiivinen ja iloinen uutinen. Se varmistaa sen, että jos matkailu Lappiin alkaa, niin meillä on riittävät resurssit toteuttaa testausta, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas.

Matkailujohtajan mukaan pelkkä raha ei riitä, pitäisi höllentää karanteenisääntöä

Lapland Hotelsin hallituksen puheenjohtaja Pertti Yliniemi pitää uutista oikean suuntaisena, mutta täysin riittämättömänä.

– Jos etukäteistestausta välttämättä halutaan, niin charterien kautta sitä voitaisiin pilotoida, sanoo Yliniemi.

Etukäteistestauksen luotettavuuteen ja vaikuttavuuteen koronan torjunnassa liittyy Yliniemen mukaan ongelmia. Mikäli etukäteistestauksia halutaan, niitä ei ole mahdollista jättää matkanjärjestäjien vastuulle vaan terveysviranomaisten on tehtävä ne.

Yliniemen mukaan suomalainen järjestelmä on tarvittaessa notkea koronan torjunnassa.

– Alueellisilla viranomaisten on mahdollista tarvittaessa tehdä nopeasti päätöksia, sanoo Yliniemi.

Hänen mielestään matkailuelinkeinon kannalta olisi erityisen tärkeää luopua vapaaehtoisesta, suositukseen perustuvasta karanteenista.

– Vapaaehtoinen karanteeni on pysäyttänyt matkailun täysin. Suomen pitäisi luopua Euroopan tiukimmista rajoituksista, hän sanoo.

Yliniemen mielestä käytössä pitäisi olla vain lääkärin määräämä, varsinainen karanteeni, joka nykyisessä tautitilanteessa olisi riittävä koronan torjunnassa. Se antaisi Yliniemen mukaan samalla matkailuelinkeinolle mahdollisuuden selvitä korona-ajan ylitse.

Lennot pitäisi avata hallitusti

Rovaniemeläinen matkailuyrittäjä ja toimitusjohtaja Ilkka Länkinen sanoo, että tämä on erinomainen avaus hallitukselta. Länkinen pyörittää Rovaniemellä kahta matkailuyritystä, joiden asiakaskunta koostuu 90 prosenttisesti ulkomaalaisista matkailijoista.

– Erinomainen kirjaus hallitukselta. Kun ihminen on terve ja se varmistetaan testillä, niin silloin ihmisten pitäisi voida matkustaa. Me hoidamme heille turvallisen matkan ja tietysti sillä ehdolla, että he ovat myös terveitä, painottaa toimitusjohtaja Ilkka Länkinen.

Finnairin myynnistä vastaava johtaja Mikko Turtiainen kaipaa Suomen laajempaa avaamista, matkailukuplat ja charter-turistit eivät tuo pelastusta.

– Vastuullinen avaaminen on tärkeää liiketaloudellisesti ja kansantaloudellisesti, ei pelkästään matkailun ja lentoliikenteen kannalta, sanoo Turtiainen.

