Johtajaylilääkäri arvostelee Traficomin päätöstä kieltää Skopjen lennot Turkuun: "Olisi voinut pohtia hieman pidemmälle tätä asiaa"

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä arvostelee liikenne- ja viestintävirasto Traficomin keskiviikkoista päätöstä keskeyttää Pohjois-Makedonian Skopjen ja Turun välinen lentoliikenne kahdeksi viikoksi.

– Ehkä tätä asiaa olisi voitu pohtia hieman pidemmälle. Eihän yksittäisen lentovuoron peruminen poista kyseiseltä alueelta palaavien ihmisten tartuntariskiä Suomessa, Pietilä sanoo.

Unkarilainen halpalentoyhtiö Wizz Air on lentänyt Turun ja Skopjen väliä kaksi kertaa viikossa. Yhtiö perui jo ennen viranomaispäätöstä viime tiistaisen lentonsa ilmoittamatta syytä.

Tartuttajat olisi löydetty paremmin

Traficom nojaa päätöksessään THL:ään, jonka mukaan Skopjesta on saapunut Suomeen poikkeuksellisen paljon henkilöitä, jotka voivat levittää koronaa.

Mikko Pietilän mukaan Skopjen lentojen salliminen olisi mahdollistanut sen, että Suomen viranomaiset löytäisivät Balkanin alueelta saapuvat ja koronaan sairastuneet helposti ja varmasti. Skopjesta tuleville on tehty Turun lentokentällä koronatestejä elokuun alusta lähtien.

– Tämähän on ollut varsin tehokas tapa löytää näitä korkean riskin palaajia, saada heidät identifioitua, Pietilä sanoo.

Mikko Pietilä toivoo, että Suomeen luotaisiin riskimaista tuleville yhtenäiset testauskäytännöt koronavirustartunnan saaneiden löytämiseksi. Arash Matin/Yle

Pietilän mukaan tilanne hankaloituuu jatkossa. Pohjois-Makedoniasta saapuvia koronatartunnan saaneita on vaikempi löytää, koska he tulevat nyt entistä useampaa reittiä pitkin Suomeen kun suorat lennot Skopjesta on kielletty.

– Suuri osa näistä ihmisistä, joita sieltä on tullut, on kuitenkin Suomessa pysyvästi asuvaa väestöä, niin kyllä nämä ihmiset sitten jollakin muulla tavalla sieltä tänne palaavat. Nyt pitää pohtia, millä tavalla nämä ihmiset löydetään ja saadaan motivoitumaan testaukseen.

Kaupunginjohtaja komppaa

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve on Mikko Pietilän kanssa samoilla linjoilla, että Skopje-lentojen keskeyttäminen ei ratkaise ongelmaa, joka koskee maahantuloa riskialueilta. Arve tviittasi asiasta torstaina.

Skopjen lennon lopettaminen ei ratkaise ongelmaa, joka koskee maahantuloa riskialueilta. @Turkukaupunki näkemys on, että sen osalta tilanne oli saatu hallintaan. Vain osa matkustajista on jäänyt Turun seudulle ja nyt on tärkeää seurata, hajautuvatko matkustajat uusille reiteille — Minna Arve (@minnaarve) 27. elokuuta 2020

Yli 60:ltä Skopjesta Turkuun saapuneelta on elokuun aikana löydetty koronatartunta. Heidät on asetettu tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

Turun tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo, että karanteeniin määrätyt ovat toistaiseksi noudattaneet karanteenimääräyksiä hyvin.

– Jos on vahva epäily, että karanteenissa tai kotieristyksessä oleva henkilö ei noudata viranomaismääräystä, niin voin tarvittaessa tehdä virka-apupyynnön, Peltoniemi sanoo.

Koronaepidemian aikana Turussa on annettu yhteensä yli tuhat karanteenimääräystä. Mukana on huomattavan paljon muitakin kuin Skopjesta tulleita.

Karanteenissa olevia valvotaan säännöllisesti soittamalla heille kotiin, ja varmistamalla, että karanteenimääräyksiä totellaan.

Ei panna Skopjesta tulijoiden piikkiin

Johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan Skopjesta tulleet eivät ole syypäänä koronavirustartuntojen voimakkaaseen kasvuun Suomessa.

– Tartuntojen määrän kasvua ei voida Skopjen lentojen piikkiin laittaa. Meillä ei ole osoitettavissa mitään selkeää rypästymäää näiden jatkotarttuntojen osalta.

Mikko Pietilän mukaan koronatartuntojen määrä jatkaa Suomessa vielä kasvuaan.

– Epidemian huippu ei ole vielä. Jos katsotaan mitä muualla Euroopassa tapahtuu, niin ei ole realismia ajatella, että meidän tilanteemme säilyisi näin hyvänä kuin mitä se nyt on.

Tilanne ei kuitenkaan toistaiseksi ole läheskään niin paha kuin viime keväänä.

– Pahoin pelkään, että olemme menossa siihen suuntaan missä viime keväänä oltiin. Toisaalta emme ole vielä niin pitkällä, etteikö tilanne olisi hallittavissa, kunhan asia otetaan tosissaan, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä pohtii.

