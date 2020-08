Potilaat ja saattajat kummastelevat sairaalassa ilman maskeja liikkuvaa väkeä, kukaan ei valvo HUSin suositusta

HUS on tiukentanut maskisuositusta yksiköissään viikko viikolta.

HUS on tiukentanut maskisuositusta sairaaloissa ja huomauttanut potilastiloissa työskenteleviä rakennusurakoitsijoita.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan jo lähes koko maassa. Kasvot tulisi peittää erityisesti tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen ei onnistu, kuten joukkoliikenteessä.

Yle Uutisten saamien yhteydenottojen perusteella hämmennystä on kuitenkin herättänyt se, miksei maskit peitä kaikkia kasvoja HUSin sairaala-alueella Meilahdessa.

Yhteydenottojen perusteella syöpäosastolla potilaiden välittömässä läheisyydessä on liikkunut rakennustyömiehiä sekä potilaiden saattajia ilman kasvosuojausta. Lisäksi Uudessa Lastensairaalassa maskia edellytettiin aikuisilta yhdessä kerroksessa ja toisessa ei.

HUS on tiukentanut maskisuositustaan viikko viikolta, kertoo osastonylilääkäri Veli-Jukka Anttila infektioidentorjuntayksiköstä. Yksikkö toimii sairaalan sisällä ja pyrkii estämään infektioiden leviämistä potilaisiin ja henkilökuntaan sekä ryhmien välillä.

– Sairaala-alueella on rakennnusprojekteja käynnissä ja siitä [maskittomuudesta] on tullut huomautuksia muualtakin. Olen ollut yhteydessä kiinteistöpuolen vastaaviin, jotka ovat luvanneet hoitaa asiaa eteenpäin. [Maskisuositus] ei välttämättä ole mennyt urakoitsijoille tiedoksi.

– Tänään olen viimeksi ollut yhteydessä kiinteistöpuoleen, joka puolestaan on luvannut olla yhteydessä urakoitsijoihin.

Anttilan mukaan on väistämätöntä, että vanhoissa sairaalarakennuksissa on jatkuvasti myös pienempiä korjauksia, joita on tehtävä potilastiloissa tai kuljettava niiden läpi.

– On ajateltu, että jos lyhytaikaisesti joudutaan menemään jonkin tilan läpi, niin siinä ei ole tartuntariskiä.

Maskin käyttösuositukset ja muutokset käsitellään HUSin pandemian johtoryhmissä ja toistaiseksi ei ole tehty päätöstä, että kaikki HUSin sairaaloiden potilastiloissa käyttäisivät maskeja.

Maskien käyttöä ei valvota

Osastonylilääkäri Anttila sanoo, että kirurgisten suu- ja nenäsuojainten käyttöä sairaala-alueella on joka tapauksessa koko ajan lisätty.

– Tällä hetkellä taitaa olla, että valtaosa yksiköistä on suosituksen piirissä, mutta vuodeosastoilla on sellaisia osastoja, joissa ei tarvitse käyttää. Myös lasten puolella ensimmäisessä kerroksessa on yksiköitä, jotka ovat maskin käyttösuosituksen ulkopuolella.

– Ajanvarauspoliklinikat ovat tulleet ihan vasta [suositukseen] mukaan. Osittain siksi, että jos ihmiset bussissakin joutuvat käyttämään maskeja, niin tuntuu hassulta, ettei sairaalassa tarvitse.

Varsinaista valvontaa ei maskien käytön suhteen sairaalassa ole. Anttila sanoo, että lähinnä yksiköt ovat itse huomautelleet maskittomuudesta.

Myös keväällä maskien käyttö HUSin sairaalassa puhutti, kun Yle uutisoi useamman lapsen altistuneen koronavirukselle Uuden Lastensairaalan syöpäosastolla.

– Keväällähän varmaan enemmänkin olisi ollut [syytä olla] maskeja, mutta silloin oli pulaa maskeista. Nyt tällä hetkellähän maskitilanne on parempi.

Osastonylilääkäri Veli-Jukka Anttila pitää sairaalaa koronatartuntojen suhteen kohtuullisen turvallisena paikkana.

– Näitä sairaalassa tapahtuvia tartuntoja tai altistustilanteita poliklinikalla on äärimmäisen vähän. Eikä tiedossani ole, että tartuntoja polkliinisissä tiloissa olisi edes viime keväänä ollut. Kyllä ne tartunnat on muualta saatu kuin sairaalasta.

