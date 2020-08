Suomen ensimmäisessä Youtube-gaalassa jaettu ensimmäiset palkinnot – "Moni sanoo, että pitkästä aikaa pääsee näkemään kollegoja ja pitämään oikeasti hauskaa"

Suomen ensimmäisessä YouTube-gaalassa on jaettu ensimmäiset palkinnot. Palkinnon Vuoden merkittävimmästä videosta sai Jaakko Keso, Vuoden kuvaus ja editointi -palkinnon nappasi puolestaan Vinkare ja Vuoden huumorikanavasta palkittiin Korroosio Comedy.

Vuoden inspiroijana palkittiin Jonne Tiili ja Vuoden viihdekanava oli Konsta Saajanton ja Olli Litmasen Iha just imus. vuoden Podcast pystin nappasi sen sijaan Lol Apua -podcast ja Vuoden yrittäjä oli Joel Vatanen. Vuoden tulokkaaksi julistettiin Väinö Mäkelä ja Vuoden opetuskanava palkittiin Anna Länsisalmi-Keisala.

Iltakahdeksalta alkanut YouTube-gaala Creator Awards Finland on parhaillaan käynnissä Kulttuuritehdas Korjaamolla Helsingissä.

Gaalassa palkitaan vuoden 2020 kiinnostavimpia, vaikuttavimpia ja puhutuimpia tubettajia. Tubettajia palkitaan kaiken kaikkiaan 21 kategoriassa.

Palkintoja jaetaan muun muassa vuoden tulokkaalle, vuoden vaikuttajalle, vuoden esiintyjälle, vuoden vientikanavalle, vuoden huumorikanavalle ja yleisön suosikille.

– Palkintoja ei tapahtumissa ole päästy viime aikoina liiemmin jakamaan, joten halusimme luoda yksinomaan tubettajia juhlistavan kunnon punaisen maton gaalan, jonka alati ammattimaistuvat YouTube-tähdet ehdottomasti ansaitsevat, Oskari Tempakka, Maukas Median toimitusjohtaja ja yksi tapahtuman päätuottajista sanoo.

Tubettaja Jaakko Parkkali poseerasi kuvaajille ennen YouTube-gaalan alkua. Jasmin Beloued / Yle

Gaala alkoi kuudelta illalla punaisen maton osuudella. Paikan päällä tilaisuutta ovat seuraamassa Ylen uuden lasten uutispalvelu Yle Mixin juontajat Jasmin “Jassu” Beloued ja Kiia Keskikylä. He kuvailivat ennen varsinaisen gaalan alkua tunnelmaa iloiseksi.

– Ihmiset ovat todella iloisia. Moni sanoo, että pitkästä aikaa pääsee näkemään kollegoja ja pitämään oikeasti hauskaa. Turvatoimet on otettu huomioon, täällä näkyy käsidesejä, suurimmalla osalla on maskit päällä ja niitä myös jaetaan täällä. Tunnelma on todella hyvä.

Beloued ja Keskikylä haastattelivat muun muassa Isac Elliotia, joka on gaalassa jakamassa palkintoja.

Kuka tahansa on voinut ehdottaa gaalaan omia suosikkitubettajiaan. Kaikkien ehdotusten joukosta Creator Awards Finlandin asiantuntijaraati on valinnut kunkin kategorian finalistit.

Vuoden vaikuttaja -kategoriassa ovat ehdolla Miisa Rotola-Pukkila (Mmiisas), Roni Back ja Tuomas Kukkonen (Tume). Vuoden tulokkaan tittelistä kisaavat Ella ja Helmi, Andreas Tolonen, Cars with Robert, Väinö Mäkelä ja Käytöskymppi.

Gaalaa voi seurata suorana YouTubesta (siirryt toiseen palveluun).

– Vallitsevan tilanteen vuoksi gaala järjestetään tällä kertaa pienelle porukalle, mutta Creator Awards Finlandista on tarkoitus tehdä myöhemmin vuosittainen iso yleisötapahtuma, Oskari Tempakka sanoo.

