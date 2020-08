Kotimaa24: Ortodoksisen kirkon kirkkohallitus moittii metropoliitta Arsenia

Suomen ortodoksisen kirkon kirkkohallitus on käsitellyt arkkipiispa Leon tekemää työsuojeluilmoitusta metropoliitta Arsenista, kertoo Kotimaa24-verkkosivusto. Istunnon pöytäkirja julkaistiin perjantaina ja siitä selviää, että kirkkohallitus on moittinut metropoliitta Arsenia siitä, miten tämä on puhunut Leosta julkisuudessa.

Leo oli tehnyt kesäkuussa työsuojeluilmoituksen Arsenista ja samassa istunnossa oli käsitelty kahta muutakin Arsenista tehtyä työsuojeluilmoitusta. Leo on ilmoituksessaan kokenut Arsenin suhtautuneen epäasiallisesti häneen vuodesta 2018 lähtien ja toukokuussa antamissaan mediahaastatteluissa vahingoittanut ortodoksista kirkkoa ja loukannut arkkipiispaa henkilökohtaisesti.

Metropoliitta Arseni kiisti vastineissaan loukanneensa arkkipiispan kunniaa tai aiheuttaneensa kärsimystä. Lisäksi metropoliitta kokee toimineensa sananvapauden rajojen puitteissa.

Kirkkohallitus kehottaa metropoliitta Arsenia jatkossa kiinnittämään huomiota "toimintansa asianmukaisuuteen ja asiallisuuteen". Lisäksi Arsenin on otettava huomioon myös "hyvän tavan edellytykset" ja "kirkon etu".