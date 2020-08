Loimaalle jo toinen Eurojackpot-voitto – nyt täysosuma tuo 34,9 miljoonaa euroa

Suomessa on jälleen uusi Eurojackpot-voittaja. Kierroksella 35 eilen pelattu rivi on arvoltaan 34,9 miljoonaa euroa.

Loimaalle osui jo toinen Eurojackpot-voitto. Edellisen kerran sinne osui täysosuma helmikuussa 2018. Silloin voittosumma oli lähes kolminkertainen eiliseen verrattuna: 90 miljoonaa euroa.

Veikkaus onnittelee tiedotteessaan Varsinais-Suomen voittajaa.

– Loimaa tuntuu nousseen todelliseksi Suomen Eurojäckpot-pääkaupungiksi. Silloin rivi oli jätetty Prismassa ja nyt ihan siinä vieressä olevassa Citymarketissa. Melkoinen Eurojackpot-keskittymä, innostuu Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa.

Edellinen Loimaalla pelattu täysosuma synnytti todellisen mysteerin, kun voittajat pysyivät piilosilla kolmisen kuukautta. Lopulta jättipotti lunastettiin Veikkauksen pääkonttorilta.

Loimaan K-Citymarketin kauppiaat Mari ja Jyrki Koenkytö. Mari ja Jyrki Koenkytö

Kauppias: Aikamoinen hulabaloo on ollut

Kerran meillekin, vanhat kunnon Juti-tuuletukset, kertoo Loimaan kauppias Jyrki Koenkytö, kysyttäessä, minkälainen tunnelma kaupassa on tänään ollut.

Hän sai tänään tietää noin yhdeksän aikaan aamulla, että Loimaan K-Citymarketista oli ostettu Eurojackpotion voittokuponki.

– Ihmiset on hymyileviä ja on vähän sellainen sähköinen ilmapiiri. Osa tietää ja osa ei vielä tiedä. Itsellä on mennyt aika paljon aikaa puhelimessa ja wattsup-viestien vastaamisessa. Aikamoinen hulabaloo, eikä ole ihan normaali lauantaiaamu, Koenkytö kuvailee tunnelmaa.

Kakkukahvien järjestämistä pohditaan vielä K-ketjun ja Veikkauksen kanssa, vaikka haluja siihen olisi paljon, kertoo kauppias. Koronavirus asettaa kuitenkin omat rajoituksensa, ja sitä pitää miettiä vastuullisuus edellä, hän sanoo.

Loimaalle osui täysosuma viimeksi pari vuotta sitten

Tuore miljonääri ei ollut käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten voitto pitää lunastaa Veikkauksen pääkonttorilta Pohjois-Haagasta Helsingissä.

Voitto pitää Veikkauksen mukaan lunastaa vuoden sisällä arvontapäivästä.

Suomeen on osunut kautta aikojen 18 pääosumaa Eurojackpotissa. Suurin voitto on mennyt 50 hengen porukalle Siilinjärvelle kierroksella 34 viime vuonna. Silloin voittosumma oli 92 miljoonaa euroa.

Vuosi aikaa lunastaa voitto

Lunastamiseen on aikaa vuosi arvontapäivästä.

Pienin voitto on mennyt Erpooseen vuonna 2016, silloin arpaonni toi 10 miljiinaa euroa.