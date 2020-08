Työelämäprofessori Vesa Vihriälä: "Kuuden tunnin työpäivä ei sovi tähän tilanteeseen"

Työelämäprofessori Vesa Vihriälän mielestä kuuden tunnin työpäivä on hyvä visio, muttei sovi juuri tähän tilanteeseen.

Hänen mukaansa työajan lyhennys on perusteltavissa oleva poliittinen tavoite, kun tarkastellaan asiaa pitkällä aikavälillä. Kun tuottavuus on kasvanut, kaikissa yhteiskunnissa on vähennetty työpanosta.

– Mutta se ei oikein tähän tilanteeseen istu, koska tarvitsemme lisää työtä, työtunteja ja työllisiä, jotta voisimme huolehtia siitä, että yhteiskunnan verotulot ovat riittävät julkisen palvelutuotannon rahoittamiseen, Vihriälä sanoi Ylen aamussa.

Työajan lyhentäminen nousi esille viime viikonloppuna SDP:n puoluekokouksessa. Puolue ottaa pitkän aikavälin tavoitteekseen työajan lyhennyksen ansiotason laskematta.

Tavoite on samansuuntainen kuin puheenjohtaja Sanna Marinin esitys SDP:n 120-vuotisjuhlassa Turussa viime kesänä. Silloin Marin puhui kuuden tunnin työpäivästä.

"Teollisuuden ongelmat ovat vasta tulossa"

Tällä viikolla Suomessa on kuultu synkkiä talousuutisia niin lentoliikenteestä kuin paperiteollisuudesta. Finnair aloitti massiiviset yt-neuvottelut ja UPM kertoi lopettavansa Kaipolan paperitehtaan.

Vihriälän mukaan koronapandemian vaikutukset alkavat nyt näkyä teollisuuden puolella.

– Teollisuuden ongelmat ovat vasta nyt tulossa. Tilauskannat ovat alkaneet huveta, eikä niitä ole pystytty korvaamaan.

Vihriälä sanoi myös, että hallituksen tavoite 75 prosentin työttömyysasteesta näyttää nyt saavuttamattomalta.