Kauhava Airshow on yksi harvoista lentonäytöksistä, joita korona ei perunut – katso suora lähetys Suomen ilmailuliiton päälentonäytöksestä kello 14

Kauhava Airshow on yksi kesän suurimpia tapahtumia Suomessa. Yle tekee suoraa lähetystä tapahtumasta lauantaina 29.8. kello 14-15. Lähetyksen toimittaa Tuomo Rintamaa.

Kauhava Airshow on Suomen ilmailuliiton päälentonäytös ja yksi kesän suurimpia tapahtumia Suomessa.

Katsojia kahden päivän näytökseen odotetaan jopa 20 000. Yhteistyökumppaneina järjestämässä näytöstä ovat kaikki viisi Suomen hävittäjäehdokkaan valmistajaa.

Yle tekee suoraa lähetystä tapahtumasta lauantaina kello 14-15. Lähetystä voi seurata Yle Areenassa täällä tai tässä artikkelissa.

Tapahtuman ohjelma kello 14-15 on ennakkotietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) seuraava:

klo 14.05 Hawk solo FIAF

klo 14.15 Koala-solo RVL

klo 14.30 Extra 330 Kontio

klo 14.45 DC-3 lennätys

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Katso artikkelin lopusta kuvia lentonäytöksestä.

Korona peruutti tapahtumia

Lentonäytöksen johtaja Tapio Pitkänen pitää Kauhava Airshowta tänä vuonna erityisen merkittävänä tapahtumana, koska koronatilanteen takia suurin osa lentonäytöstapahtumista Euroopassa on peruttu.

Kauhavallakin tehtiin lukuisia erityisjärjestelyitä valmistelujen yhteydessä yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Ulkomaisia esiintyjiä tapahtumassa on Englannista, Saksasta, Ranskasta, Ruotsista ja Italiasta. He ovat olleet karanteenissa kotimaissaan. Heiltä on myös edellytetty tuoretta negatiivista covid-testitulosta.

Eri maista tulevien esiintyjien lähikontaktit toistensa kanssa on myös pyritty minimoimaan muun muassa järjestämällä briefingit ryhmille erikseen.

Rc-lennokkeja ja Fouga Magister Kauhava Airshowssa 29.8.2020 Tuomo Rintamaa / Yle

Vuoden ensimmäinen esiintyminen

Tapio Pitkänen nostaa esiintyjistä esille muun muassa Red Arrows -ryhmän, jolle Kauhava on vuoden ensimmäinen esiintyminen. Merkittävää on myös Suomen ilmavoimien osuus, hän sanoo.

Pitkänen on itse mukana Arctic Eagles -taitolentoryhmässä, joka esiintyy Kauhavalla.

Hän hymähtää, että siinä, missä matkustajalentokoneita lennetään niin, että asiakkaan kahvi ei läiky, taitolentokoneet eivät ole hetkeäkään suorassa ilmassa ollessaan. Luvassa on vaikuttavia taitolentokuvioita, hajotuskuvioita ja koneiden kohtaamisia ilmassa.

Kauhavan taivaalla nähdään myös entisen Lentosotakoulun alueella tuttuja koneita, kuten fougat, jotka Kauhavalla olivat pitkään koulutuskoneina.

– Tuttu suhina kuuluu, sanoo näytöksen apulaisjohtaja Antti Jouppi.

Arctic Eagles taitolentoryhmä vauhdissa. Anssi Leppänen / Yle

Sukhov 26M lentäjänä Mikko Jägerholm. Anssi Leppänen / Yle

Arctic Eagles -taitolentoryhmä lähdössä näytöksen loppuhajotukseen. Anssi Leppänen / Yle

Red Arrows -taitolentojoukkue on yksi Kauhavan ulkomaisista esiintyjistä. Tuomo Rintamaa / Yle