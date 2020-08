Kainuussa uusien tartuntojen määrä nousi kuuteen – Kuhmon ja muun Kainuun välistä matkailua suositellaan vältettäväksi

Tuupalan alakoulussa altistuneita on alle kymmenen.

Uusista tartunnoista viisi on Kuhmossa ja yksi Kajaanissa.

Kainuussa perjantaina todettujen neljän koronavirustartunnan lisäksi illan ja yön aikana on löydetty kaksi uutta tartuntaa.

Altistuneiden määrä on 50-100. Uusista tartunnoista viisi on Kuhmossa ja yksi Kajaanissa. Kaikki tartunnan saaneet ovat aikuisia.

Altistuneita oireilevia henkilöitä on testattu eilen ja testaus jatkuu vielä tänään.

– On todennäköistä, että tartuntoja löytyy vielä muutamia, kertoo Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari.

Koukkarin mukaan tartuntaketjun alkuperää ei voida varmistaa, mutta Kuhmossa tartunnan saaneiden osalta tartuntaketju on selvitetty. Yksikään uusista tartunnoista ei ole johtanut sairaalahoitoon.

– Tällä hetkellä tartunnan saaneiden terveydentila on hyvä.

Tartuntaketjuja jäljitetään ja testejä tehdään tarpeen mukaan, että tilanne pysyisi hallinnassa.

– Tosiasia on se, että tällainen virusepidemia ei ole millään maalla täysin kontrollissa. Sitä pystyy rajoittamaan ja jäljittämään, mutta emme pysty pysäyttämään sitä, Koukkari toteaa.

Ei-välttämätöntä matkustelua Kuhmosta ja Kuhmoon tulee Koukkarin mukaan välttää ensi viikon aikana. Kyseessä on maalaisjärkeen pohjautuva suositus.

– Kuhmon tilanne on poikkeuksellisen laaja ja selvittelyt esimerkiksi testitulosten osalta ovat kesken. Nyt suositellaan, että tarpeetonta matkustelua vältettäisiin. Tällä tavoin minimoidaan riski, että tapahtuu jatkotartuntoja.

Myös ryhmäharrastustoiminnan perumista suositellaan ensi viikoksi Kuhmossa, jotta turhat altistumiset voidaan välttää.

– Jos toimitaan normaalisti, tauti voi päästä leviämään, ja harrastusten osalta voidaan joutua polkemaan jarrua pidempään.

Yksi altistumispaikka on Tuupalan alakoulu puuosa, jossa altistumisia on alle kymmenen. Koulun sulkemista ei ole harkittu, sillä altistuneiden määrä on ollut niin vähäinen.

Kainuuseen annettiin eilen iltapäivällä maskisuositus, joka on voimassa julkisilla paikoilla ja julkisissa kulkuvälineissä.

– Maskin tarkoitus on muiden suojaaminen. Vähintä mitä ihminen voi tehdä, on pitää muista huolta, Koukkari sanoo.

