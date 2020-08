Suomen Merimies-Unioni huolissaan merimiesosaamisen katoamisesta – Tallinkilla virolainen miehistö korvaa lomautetut suomalaiset

Tallink Silja tiedotti eilen perjantaina (siirryt toiseen palveluun)vaihtavansa Helsinki–Riika välillä kulkevan Silja Serenade laivansa yhtiön pienempään Baltic Queen alukseen, joka aloittaa liikennöinnin reitillä 16. syyskuuta alkaen.Samalla yhtiö lomauttaa reitiltä suomalaiset työntekijät. Baltic Queenilla työskentelee ensisijaisesti yhtiön virolainen henkilökunta.

– Ylipäätään olemme kaikki pettyneitä ja surullisia siitä, että heidät joudutaan lomauttamaan ja laiva seisauttamaan, mutta toki kun vaihtoehto on se, että reitillä ei liikennöi mikään laiva, niin yrityksen kannalta on hienoa, että virolaiset merimiehet saavat töitä. Heillä on hieman erilainen systeemi kuin Suomessa ja Viron valtio osaltaan tukee heidän työpanostaan, yhtiön tiedottaja Marika Nöjd kertoo.

Serenadella työntekijöitä on yhteensä noin viisisataa ja lähestulkoon kaikki lomautetaan. Nöjd kertoo, että kourallinen työntekijöistä tulee jäämään laivalle töihin tietyissä vuoroissa ja sykleissä.

– Toki meillä on kaikki muutkin työntekijät enemmän tai vähemmän lomautettuna myös maatoiminnossa ja Baltic Princessiltä, Nöjd sanoo.

Merimiesliitto ja Varustamot ehdottavat palkkatukea

Suomen Merimies-Unioni sekä varustamoiden etujärjestö Suomen Varustamot ehdottivat lauantaina julkaistussa tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että alalle ryhdyttäisiin maksamaan väliaikaista, EU-komission linjausten sallimaa palkkatukea. Tuella turvattaisiin heidän mukaansa suomalaisten merenkulkijoiden työllisyys koronakriisin yli ja tarve sille on kiireellinen, jotta irtisanomisilta voidaan välttyä.

Suomen Varustamoiden varatoimitusjohtaja Hans Ahlström toteaa tiedotteessa, että tällä hetkellä eletään vaikeinta aikaa suomalaisen merenkulun 30-vuotisessa historiassa.

– Neljätoista rahti- tai matkustaja-alusta on ollut makuutettuna, kuusi alusta on päätetty myydä ja kaksi rahtialusvarustamoa on päättänyt lopettaa toimintansa, Ahlström summaa.

Pahin skenaario Merimies-Unionin mukaan Suomelle tässä tilanteessa olisi se, että maa kadottaisi merimiesosaamisensa.

– M/s Silja Serenaden ja sen miehistön kohtalo on osoitus siitä, että suomalaiset varustamot ja merenkulkijat ovat syvästi huolissaan koronan tuomasta ahdingosta ja alan tulevaisuudesta, tiedotteessa todetaan.

Nöjdin mukaan Tallink on käynyt tiivistä keskustelua eri maiden merimiesten etujärjestöjen (Unioneiden) kanssa haastavassa taloudellisessa tilanteessa.

– Kyllä tässä on käyty neuvotteluja tämän vaihdoksen osalta niin Suomen, Viron kuin Latvian Unioneiden kanssa. Tähän ratkaisuun on yhteistyössä päädytty. Toinen vaihtoehto olisi ollut, että reitti lakkautetaan kokonaan ja silloin suomalaiset merimiehet olisivat olleet yhtälailla lomautettuina. Tallinkin näkökulmasta nyt pystytään osalle tarjoamaan töitä ja asiakkaille saadaan reitti säilymään.